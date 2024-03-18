5 лучших нововведений, которые появятся в Android 15

Несмотря на то что обновления Android для многих производителей были и есть штукой очень факультативной, пользователи все равно активно следят за тем, что в очередной раз выпускает Google. В этом году поисковый гигант порадовал нас запуском Android 15, чей релиз должен состояться ближе к лету. Но уже на начальном этапе стало понятно, что обновление обещает быть на удивление богатым на новые функции, ради которых действительно стоит обновиться. Что это за функции такие и чем они примечательны — сейчас выясним.

Как найти выключенный Android

На данный момент ответа на вопрос, обозначенный в подзаголовке выше, нет. Но c выходом Android 15 он появится, потому что Google вознамерилась встроить в обновление специальный программный механизм, который позволит искать потерянные устройства, даже если они уже выключились. Для этого в ОС появится специальный API Powered Off Finding, который производители Android-смартфонов смогут интегрировать в фирменные прошивки и оболочки.

Судя по материалам утечек (потому что в текущей версии Android 15 нововведение пока неактивно), трекинг отключенных устройств будет работать по тому же принципу, что и в iOS. Перед тем, как выключиться, аппарат зарезервирует небольшой процент зарядки, чтобы иметь возможность транслировать сигнал устройствам проходящих мимо людей. Те в свою очередь будут передавать полученные данные на сервера Google, а оттуда она уйдет владельцу пропажи.

Спутниковая связь на смартфонах с Android

Спутниковая связь на обычных смартфонах долгое время считалась нереализуемой просто в силу невероятного расхода энергии, который бы за этим последовал. Однако Apple доказала, что это не только возможно, но и вполне полезно. Правда, Google решила пойти дальше и внедрить спутниковую связь во все устройства. Для этого даже не нужно спецоборудование. Во всяком случае, при условии, что оператор связи будет предлагать такую возможность.

В США доступ к спутникам будет обеспечивать T-Mobile. Казалось бы, при чем тут вообще мы? Но все дело в том, что МТС прямо сейчас занимается созданием собственной системы спутниковой связи, подобной той, что есть у Starlink. Российский оператор запросил у государства выделить частоты для тестирования гибридной сети, на базе которой будут осуществляться звонки, передача сообщений и доступ в интернет с использованием спутников. Проект уже окрестили российским Старлинком. Интересно, что из этого выйдет.

Как узнать износ аккумулятора

Большинство устройств на Android сейчас не позволяют узнать остаточную емкость аккумулятора своего смартфона. А те, что предлагают, получили такой механизм по инициативе своих производителей, которые встроили его в фирменную оболочку. Например, из мне известных брендов подобное решение предлагает только Huawei. Но с выходом Android 15 соответствующий инструмент, определяющий уровень износа аккумулятора, будет доступен на всех совместимых устройствах.

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Google разработала особый механизм, который непрерывно отслеживает состояние аккумулятора смартфона и на основе полученных данных о его активности рассчитывает оставшийся ресурс. Таким образом пользователи всегда смогут быть в курсе того, какова максимальная емкость батареи в их аппаратах. А значит, смогут вовремя принять решение о необходимости ее замены и отнести телефон в сервисный центр, где эту замену и произведут.

Секретный профиль на Android

Наверняка у всех бывали в жизни моменты, когда хотелось иметь на телефоне два профиля: один максимально личный, а другой — парадный, который не стыдно показывать окружающим. Так вот в Android 15 у вас появится такая возможность. Google хочет, чтобы вы могли скрывать не только банковские приложения и пароли, но и целые рабочие столы и многое-многое другое, включая приложения, игры, утилиты и контент, сохраненный в памяти аппарата.

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Суть профилей будет именно такой, в каком виде о них рассуждали пользователи. По умолчанию смартфон с Android 15 будет работать как обычно, но при этом получит секретный раздел, куда будет сгружаться вся секретная информация. Какие именно данные признать секретными, будет решать сам пользователь. А, когда ему захочется получить к ним доступ, придется просто ввести пароль, и вся информация откроется ему в первозданном виде.

Выбор голосового ассистента на Андроид по умолчанию

Несмотря на то что именно Apple все ругают за то, что она не позволяет устанавливать сторонние голосовые ассистенты по умолчанию, кроме штатного, Google тоже не позволяет менять Google Ассистента на что-то другое. К счастью, с выходом Android 15 все изменится, и пользователи смогут по умолчанию устанавливать любых помощников, к которым они привыкли, чтобы вызывать их голосом или кнопкой, не заходя в приложение.

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Таким образом можно будет заменить Google Ассистент на Алису и управлять ей при помощи голоса. Как ни странно, раньше такая возможность тоже была, но потом Google отказалась от нее. Официальных комментариев от компании не последовало, но ходили слухи, что она боится преждевременной разрядки смартфонов с нештатным голосовым помощником. Видимо, в Android 15 все механизмы, которые могли приводить к такому эффекту, потянули и перестроили, и теперь все должно быть ок.