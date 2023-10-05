Android 14 вышла официально: что нового и как установить свежую ОС уже сейчас

4 октября в 20:00 (мск) состоялась долгожданная дата выхода Android 14. На сегодняшний день свежая версия операционной системы доступна владельцам десятков устройств от разных производителей, включая Google, Xiaomi, vivo, realme и Samsung. Новая ОС будет поступать на смартфоны волнами, а процесс предоставления доступа к апдейту традиционно растянется на несколько месяцев. Что интересного в четырнадцатом поколении операционной системы, когда ждать Андроид 14 в России и как установить обновление уже сейчас.

Что нового в Android 14

В течение последнего года мы регулярно рассказывали о новых функциях Android 14, замеченных в бета-версиях операционной системы. Сейчас пришло время систематизировать информацию и поведать о главных изменениях, которые ждут ваш смартфон.

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Главное визуальное нововведение — гибкая настройка экрана блокировки. Смартфоны на чистом Андроид 14 предложат 8 стилей часов с возможностью изменить их оформление при помощи цветовой палитры. Также в свежей версии ОС предлагается настроить кнопки быстрого доступа к некоторым функциям устройства (камера, фонарик и другие).

В Android 14 на системном уровне предлагается монохромная тема. Она убирает яркие цвета интерфейса и делает оформление смартфона черно-белым. Также тотальной переработке подвергся раздел настроек «Обои и стиль», где отдельно предлагается настроить рабочий стол и экран блокировки, а еще создать картинку для главного экрана при помощи искусственного интеллекта.

В настройках появилась возможность поставить вспышку на уведомления. Причем в ее качестве выступает не только фонарик вашего смартфона, но и экран. Во втором предлагается выбор одного из 13 типов подсветки разных цветов.

Управление Андроид 14 пополнилось предиктивным жестом возврата. Когда вы будете пытаться вернуться на предыдущий экран, смартфон покажет его превью. Ранее возврат осуществлялся сразу без какого-либо анонса.

Напоследок еще несколько менее заметных, но не менее важных нововведений Андроид 14, с которыми можно познакомиться сразу после установки свежей версии операционной системы:

для настройки громкости звонка и уведомлений теперь предусмотрены отдельные ползунки;

можно перетащить фотографию из одного приложения в другое, задержав на ней палец;

добавлена поддержка Ultra HDR на системном уровне;

возможность настроить доступ приложений только к выбранным файлам;

во время зарядки значок батарейки в правом верхнем углу теперь выделяется;

дополнительные региональные настройки, предлагающие выбрать предпочтительные единицы измерения температуры, первый день недели и другое;

приложение Health Connect, собирающее информацию о здоровье пользователя, стало системным компонентом.

Обратите внимание, что многие визуальные изменения Андроид 14 будут незаметны на смартфонах с оболочками от производителя, а это — большинство устройств. Поэтому не удивляйтесь, если после обновления до Android 14 вы не увидите какую-нибудь ранее анонсированную функцию.

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Какие телефоны получат Андроид 14

Традиционно список устройств с Android 14 открывают смартфоны и планшеты Google. Они первыми получили обновление еще 4 октября 2023 года:

Pixel 4а 5G;

Pixel 5;

Pixel 5а;

Pixel 6;

Pixel 6 Pro;

Pixel 6а;

Pixel 7;

Pixel 7a;

Pixel 7 Pro;

Pixel Tablet;

Pixel Fold.

Также сразу после анонса MIUI 14 на Android 14 получили несколько смартфонов Xiaomi. Апдейт стал доступен владельцам, ранее записавшимся в программу бета-тестирования:

Xiaomi 12T;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro.

Android 14 на realme еще не появилась, но китайская компания опубликовала дорожную карту, где рассказала, какой смартфон и в каком месяце получит обновление:

realme GT 2 Pro (октябрь 2023);

realme GT Neo 3 (октябрь 2023);

realme 11 Pro 5G и realme 11 Pro+ 5G (ноябрь 2023);

realme C55 (декабрь 2023);

realme 10 Pro 5G и realme 10 Pro+ 5G (декабрь 2023);

realme 11 (1 квартал 2024);

realme GT и realme GT 2 (1 квартал 2024);

realme 9, realme 10 (2 квартал 2024);

realme C51, realme C55 (2 квартал 2024).

Эти смартфоны сразу получат realme UI 5.0 на Android 14. Если вашего устройства не оказалось в списке, не отчаивайтесь. Апдейт получат сотни моделей от разных производителей в соответствии со своей политикой обновлений Android, просто на данный момент опубликованы не все дорожные карты.

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Как установить Андроид 14

На данный момент скачать Android 14 могут владельцы смартфонов Google, а также пользователи, ранее зарегистрированные в программе бета-тестирования. Для установки Андроид 14 требуется:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «О телефоне». Нажать на версию прошивки, а затем — «Проверить наличие обновлений». Если апдейт будет найден, подтвердить его загрузку. Нажать кнопку «Установить» и дождаться окончания установки.

Не забывайте, что обновление Андроид 14 поступает волнами. В первую очередь его получают устройства Google, а для всех остальных выход свежей операционной системы растягивается на несколько месяцев. Так что наберитесь терпения, и Android 14 обязательно придет.