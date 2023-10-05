Android 14 вышла официально: что нового и как установить свежую ОС уже сейчас

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Герман Вологжанин

4 октября в 20:00 (мск) состоялась долгожданная дата выхода Android 14. На сегодняшний день свежая версия операционной системы доступна владельцам десятков устройств от разных производителей, включая Google, Xiaomi, vivo, realme и Samsung. Новая ОС будет поступать на смартфоны волнами, а процесс предоставления доступа к апдейту традиционно растянется на несколько месяцев. Что интересного в четырнадцатом поколении операционной системы, когда ждать Андроид 14 в России и как установить обновление уже сейчас.

Android 14 вышла официально: что нового и как установить свежую ОС уже сейчас. Android 14 уже вышла — пора обновляться! Фото.

Android 14 уже вышла — пора обновляться!

Что нового в Android 14

В течение последнего года мы регулярно рассказывали о новых функциях Android 14, замеченных в бета-версиях операционной системы. Сейчас пришло время систематизировать информацию и поведать о главных изменениях, которые ждут ваш смартфон.

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Главное визуальное нововведение — гибкая настройка экрана блокировки. Смартфоны на чистом Андроид 14 предложат 8 стилей часов с возможностью изменить их оформление при помощи цветовой палитры. Также в свежей версии ОС предлагается настроить кнопки быстрого доступа к некоторым функциям устройства (камера, фонарик и другие).

Что нового в Android 14. На локскрине можно настроить кнопки быстрого доступа. Источник: 9to5Google. Фото.

На локскрине можно настроить кнопки быстрого доступа. Источник: 9to5Google

В Android 14 на системном уровне предлагается монохромная тема. Она убирает яркие цвета интерфейса и делает оформление смартфона черно-белым. Также тотальной переработке подвергся раздел настроек «Обои и стиль», где отдельно предлагается настроить рабочий стол и экран блокировки, а еще создать картинку для главного экрана при помощи искусственного интеллекта.

Что нового в Android 14. Меню выбора обоев полностью переработано. Источник: 9to5Google. Фото.

Меню выбора обоев полностью переработано. Источник: 9to5Google

В настройках появилась возможность поставить вспышку на уведомления. Причем в ее качестве выступает не только фонарик вашего смартфона, но и экран. Во втором предлагается выбор одного из 13 типов подсветки разных цветов.

Что нового в Android 14. Вспышка на уведомления — как вам такое? Источник: 9to5Google. Фото.

Вспышка на уведомления — как вам такое? Источник: 9to5Google

Управление Андроид 14 пополнилось предиктивным жестом возврата. Когда вы будете пытаться вернуться на предыдущий экран, смартфон покажет его превью. Ранее возврат осуществлялся сразу без какого-либо анонса.

Что нового в Android 14. При возврате на предыдущий экран вы увидите его превью. Источник: 9to5Google. Фото.

При возврате на предыдущий экран вы увидите его превью. Источник: 9to5Google

Напоследок еще несколько менее заметных, но не менее важных нововведений Андроид 14, с которыми можно познакомиться сразу после установки свежей версии операционной системы:

  • для настройки громкости звонка и уведомлений теперь предусмотрены отдельные ползунки;
  • можно перетащить фотографию из одного приложения в другое, задержав на ней палец;
  • добавлена поддержка Ultra HDR на системном уровне;
  • возможность настроить доступ приложений только к выбранным файлам;
  • во время зарядки значок батарейки в правом верхнем углу теперь выделяется;
  • дополнительные региональные настройки, предлагающие выбрать предпочтительные единицы измерения температуры, первый день недели и другое;
  • приложение Health Connect, собирающее информацию о здоровье пользователя, стало системным компонентом.

Обратите внимание, что многие визуальные изменения Андроид 14 будут незаметны на смартфонах с оболочками от производителя, а это — большинство устройств. Поэтому не удивляйтесь, если после обновления до Android 14 вы не увидите какую-нибудь ранее анонсированную функцию.

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Какие телефоны получат Андроид 14

Какие телефоны получат Андроид 14. Некоторые производители уже начали развертывание Android 14. Фото.

Некоторые производители уже начали развертывание Android 14

Традиционно список устройств с Android 14 открывают смартфоны и планшеты Google. Они первыми получили обновление еще 4 октября 2023 года:

  • Pixel 4а 5G;
  • Pixel 5;
  • Pixel 5а;
  • Pixel 6;
  • Pixel 6 Pro;
  • Pixel 6а;
  • Pixel 7;
  • Pixel 7a;
  • Pixel 7 Pro;
  • Pixel Tablet;
  • Pixel Fold.

Также сразу после анонса MIUI 14 на Android 14 получили несколько смартфонов Xiaomi. Апдейт стал доступен владельцам, ранее записавшимся в программу бета-тестирования:

  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro.

Android 14 на realme еще не появилась, но китайская компания опубликовала дорожную карту, где рассказала, какой смартфон и в каком месяце получит обновление:

  • realme GT 2 Pro (октябрь 2023);
  • realme GT Neo 3 (октябрь 2023);
  • realme 11 Pro 5G и realme 11 Pro+ 5G (ноябрь 2023);
  • realme C55 (декабрь 2023);
  • realme 10 Pro 5G и realme 10 Pro+ 5G (декабрь 2023);
  • realme 11 (1 квартал 2024);
  • realme GT и realme GT 2 (1 квартал 2024);
  • realme 9, realme 10 (2 квартал 2024);
  • realme C51, realme C55 (2 квартал 2024).

Эти смартфоны сразу получат realme UI 5.0 на Android 14. Если вашего устройства не оказалось в списке, не отчаивайтесь. Апдейт получат сотни моделей от разных производителей в соответствии со своей политикой обновлений Android, просто на данный момент опубликованы не все дорожные карты.

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Как установить Андроид 14

На данный момент скачать Android 14 могут владельцы смартфонов Google, а также пользователи, ранее зарегистрированные в программе бета-тестирования. Для установки Андроид 14 требуется:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «О телефоне».
  3. Нажать на версию прошивки, а затем — «Проверить наличие обновлений».
  4. Если апдейт будет найден, подтвердить его загрузку.
  5. Нажать кнопку «Установить» и дождаться окончания установки.
Как установить Андроид 14. На смартфонах Xiaomi уже можно накатить MIUI 14 с Android 14. Фото.

На смартфонах Xiaomi уже можно накатить MIUI 14 с Android 14

Не забывайте, что обновление Андроид 14 поступает волнами. В первую очередь его получают устройства Google, а для всех остальных выход свежей операционной системы растягивается на несколько месяцев. Так что наберитесь терпения, и Android 14 обязательно придет.

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