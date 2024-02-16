Android 15 для разработчиков выйдет в ближайшие дни. Когда ждать версию для всех

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Артем Сутягин

С момента своего зарождения Android стал символом инноваций в мире мобильных технологий, прокладывая путь к бесконечным возможностям для миллиардов пользователей по всему миру. С каждым обновлением этой операционной системы Google удивляет нас новыми функциями, улучшениями производительности и разнообразием возможностей, которые делают нашу цифровую жизнь более удобной и захватывающей. И вот пришло время поговорить об Android 15, первая версия которой должна выйти уже в самое ближайшее время.

Android 15 для разработчиков выйдет в ближайшие дни. Когда ждать версию для всех. Android 15 все ближе! Фото.

Android 15 все ближе!

Когда выйдет новый Android для разработчиков

Компания Google планирует выпустить первую предварительную версию Android 15 на этой неделе. Это было подтверждено комментарием одного из разработчиков Google на проекте Android Open Source Project (AOSP). Первыми внимание на это обратили наши коллеги из издания 9to5Google

Когда выйдет новый Android для разработчиков. Пока все функции ново. Фото.

Пока все функции ново

Разработчик назвал обновление программного обеспечения Android V, вероятно, имея в виду внутреннее кодовое имя Google для Android 15. Компания присваивает кодовое имя десерта каждому обновлению Android, и кодовое имя для Android 15 — Vanilla Ice Cream. Как и в нескольких предыдущих версиях оно не станет официальным, но точно будет использоваться внутри компании для того, чтобы разработчики не путались. Ведь при обсуждении нескольких версий, над которыми работаешь одновременно, проще добавить кодовое название, а не пользовать только цифрой, в которой можно ошибиться и сбить работу большого механизма разработки.

Может быть, имеет смысл подождать, пока Android V станет доступен? Его первое предварительное обновление для разработчиков запланировано на ближайшие дни. — спрашивает разработчик Google в комментарии.

Каким будет новый Андройд

Если комментарий разработчика окажется верным, то первая предварительная версия Android 15 Developer Preview будет выпущена в самое ближайшее время. Предварительная версия позволит нам лучше изучить многие функции Android 15, о которых уже ходило немало слухов в последние пару месяцев. Как и все версии программного обеспечения для разработчиков, Android 15 Developer Preview будет довольно нестабильной по сравнению с публично выпущенными версиями Android. Кроме этого, установить ее на любой смартфон не получится. Она действительно будет доступна только для разработчиков.

Каким будет новый Андройд. Версия для всех выйдет через несколько месяцев. Фото.

Версия для всех выйдет через несколько месяцев.

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Выход Android 15 Developer Preview последует за выпуском Android 14 QPR3 Beta 1 на прошлой неделе. Это обновление, в частности, принесло функцию Circle to Search владельцам серии Pixel 8 после того, как по ошибке пользователи стабильной версии получили ее раньше бета-тестеров. В Android 14 QPR3 Beta 1 также было представлено обновление Pixel Feature Drop, которое принесет множество новых функций на устройства Pixel. Да, в первую очередь именно на них, а уже потом на остальные смартфоны. Впрочем, часть функций так и останется эксклюзивом для фирменного смартфона Google.

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Программа тестирования Android

Хотя проект Android Open Source Project — это первое сообщение о конкретной дате выхода Android 15 Developer Preview, время его появления вполне логично. Обычно, подобный этап перехода на новую номерную версию Android наступает примерно в это самое время. В прошлом году Google выпустила первую предварительную версию Android 14 Developer Preview 8 февраля. В позапрошлом году версия Android 13 Developer Preview была выпущена 10 февраля 2022 года. То есть, пока можно сказать, что мы идем в привычном графике, если по каким-то причинам запуск не отложится.

Учитывая это, дебют Android 15 Developer Preview в это время не кажется чем-то необычным. В любом случае, публичный комментарий был опубликован во вторник утром и остается в силе.

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Когда выйдет Android 15 для всех

Полная версия для пользователей будет представлена на Google I/O в мае этого года. Тогда простые пользователи смогут попробовать ее. А полноценная версия для всех начнет выходить осенью этого года и первыми, кто ее получит, будут владельцы последних поколений Google Pixel.

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