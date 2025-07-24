Для каких смартфонов Xiaomi обновление HyperOS 3 станет последним

Android 16 вышел, а значит — не за горами релиз HyperOS 3. Совсем скоро Xiaomi представит новую версию своей оболочки, и мы уже знаем, кто ее получит. Но даже если ваш смартфон входит в список счастливчиков, ожидание от грядущего апдейта может оказаться смазанным. Дело в том, что для многих Xiaomi обновление HyperOS 3 станет последним. Их владельцы в дальнейшем не получат ни HyperOS 4, ни HyperOS 5. Готовы узнать, входите ли вы в их число?
Какие Xiaomi получат HyperOS 3
Список Xiaomi с HyperOS 3 был опубликован на нашем сайте еще в апреле. Поэтому для получения более подробной информации можете обратиться к нему. Здесь же мы перечислим модели, которые в лице HyperOS 3 получат последнее крупное обновление системы. На глобальном рынке к таковым относятся:
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12T Pro;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13;
- Redmi 13C;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 12;
- POCO X6;
- POCO M6 Pro;
- POCO F5 Pro;
- POCO C65.
Эти смартфоны Xiaomi гарантированно не получат HyperOS 4. Кроме того, обновление HyperOS 3 для них придет в усеченном виде, поскольку будет базироваться на предыдущей версии ОС — Android 15.
Когда выйдет HyperOS 3 для Xiaomi
Выход HyperOS 3 запланирован на III квартал 2025 года. Это значит, что релиз обновления состоится уже осенью. Правда, изначально его получат модели для китайского рынка, в то время как глобалки обновятся позже.
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Глобальная версия HyperOS 3 ожидается ближе к 2026 году. Скорее всего, Xiaomi начнет обновлять поддерживаемые устройства до Нового года, однако процесс развертывания традиционно растянется на несколько месяцев и может продлиться до лета 2026 года.