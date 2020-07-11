Google объяснила, почему Android до сих пор не умеет делать скриншот всей страницы

Функциональность Android всегда была шире, чем у iOS. Шторка уведомлений, пункт управления, виджеты, замена штатных приложений сторонними – все эти и многие другие возможности появились на Android раньше и только потом, спустя время, перекочевали на iOS. Так продолжалось довольно долго, пока Apple не надоело, и она не решилась изменить расстановку сил на рынке мобильных операционных систем в свою пользу. В результате получилось так, что лидером стала iOS, а Android оказался на позиции догоняющего, оправдываясь сложностью реализации даже таких механизмов, как скриншот всей страницы.

Google выпустила обновление для Android с поддержкой Nearby Sharing. Что это и как включить

Из-за того, что доля чистого Android довольно мала, а большинство пользователей используют оболочки, которые выпускают производители смартфонов, многим было невдомёк, что в стоковой версии ОС никогда не было функции создания пролистываемых скриншотов. В оболочках такая возможность была, а в самом Android – нет. До недавнего времени пользователей это особенно не смущало, ведь, в конце концов, хочешь расширенный набор функций, — выбери стороннюю оболочку и не вякай. Но в какой-то момент пользователи решили, что так продолжаться не может и начали требовать у Google реализации нужной им функции.

Пролистываемый скриншот на Android

В Google с ответом медлить не стали. Кто-то из сотрудников компании написал на форуме технической поддержки, что реализация механизма пролистываемых скриншотов на Android невозможна технически. Это заявление, которое, очевидно, рассчитывалось как успокоительное для публики, буквально взбудоражило её. Не нашлось того, кто бы не раскритиковал Google и не указал ей на то, как нужно правильно развивать Android. Само собой, оставлять это так было нельзя уже кто-то постом постарше опроверг предыдущее заявление и пообещал, что пролистываемые скриншоты на Android появятся, но не сразу, а с одним из следующих обновлений.

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По логике, этим обновлением должен был стать Android 11, чей релиз, как мы теперь знаем, запланирован на первые числа сентября. В конце концов, это вообще единственное функциональное обновление, которое Google планировала выпустить для своей ОС в этом году. Но каково же было удивление пользователей, когда оказалось, что ни в предварительной, ни в тестовой сборке операционной системы механизма, позволяющего делать скриншот всей страницы целиком, не появилось. Естественно, что люди начали задавать вопросы и требовать от Google ответы. К счастью, ждать себя он не заставил.

Почему нельзя сделать скриншот всей страницы

Вместо того, чтобы по-быстрому сделать так, чтобы механизм работал только в одном-двух приложениях, цель наших разработчиков состоит, в том, чтобы любое приложение могло подключиться к нему и делать пролистываемые скриншоты независимо от того, предусмотрели их создатели такую возможность или нет. Мы исследовали природу пролистываемых скриншотов на протяжении всего процесса разработки Android R и планируем разработать специальный системный компонент, который будет доступен во всех оболочках и в максимальном количестве приложений. Вы можете видеть, как этот компонент обретает форму, если изучите актуальную сборку AOSP, — написали разработчики Google на Reddit.

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Откровенно говоря, идея, которую пытаются воплотить разработчики, совершенно не отдаёт поверхностностью. Они решили реализовать куда более глубокую методику создания скриншотов, дав такую возможность пользователям приложений, где предусмотрен интерфейс прокрутки. Ведь даже на iOS, где функция создания пролистываемых скриншотов доступна уже давно, она срабатывает далеко не во всех приложениях. В Google хотят решить эту проблему и максимально расширить сферу её применения. Что ж, если из этого получится конфетка, я готов подождать.