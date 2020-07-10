Google выпустила обновление для Android с поддержкой Nearby Sharing. Что это и как включить

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на явные различия iOS и Android, с точки зрения возможностей они довольно похожи. Особенно отчётливо эта схожесть стала проявляться в последнее время, когда то Apple, то Google начали подсматривать друг у друга те или иные функции и реализовывать их у себя. Думаю, если вы наобум возьмёте с десяток нововведений, которые появлялись в iOS и Android, с большой долей вероятности они будут скопированы – или, так уж и быть, подсмотрены – у конкурента. Поэтому, когда Google решила реализовать у себя аналог AirDrop, этому никто особенно не удивился.

Функция Nearby Sharing начала постепенно появляться у пользователей Android

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Google начала официальное распространение функции беспроводной передачи данных Nearby Sharing среди пользователей Android. В отличие от Samsung, которая сделала Quick Share (ещё один аналог AirDrop для Android) доступной только на новых устройствах, Google решила не устанавливать настолько строгих ограничений, выпустив нововведение в составе обновления Google Play Services. Таким образом доступ к Nearby Sharing смогут получить владельцы смартфонов и планшетов на базе ранних версий Android, а не только Android 10 и Android 11, которая уже находится в стадии бета-теста.

Как работает Nearby Sharing

Теперь у пользователей Android будет свой AirDrop. Наконец-то

Nearby Sharing работает ровно по тому же принципу, что и AirDrop. Технология использует протоколы Wi-Fi и Bluetooth, объединяя их и за счёт этого добиваясь высокой скорости передачи данных при условии, что устройство-передатчик и устройство-приёмник находятся недалеко друг от друга. Таким образом фотографии передаются практически мгновенно, а видеоролики весом до одного гигабайта – меньше чем за минуту. При этом подключение к интернету для работы Nearby Sharing не требуется.

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Обновление с Nearby Sharing выходит в составе Google Play Services с номером сборки v20.24.13. Оно распространяется постепенно, а потому может быть вам недоступно. Чтобы убедиться, пришло обновление или нет, перейдите в Google Play – «Мои приложения и игры» и проверьте наличие обновлений. Если ничего нет и вам не терпится опробовать работу нововведения, вы можете установить APK-файл Google Play Services, скачав его по этой ссылке. Правда, помните, что это может быть небезопасно и все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Как передавать файлы на Android

Самым простым способом включить Nearby Sharing является меню «Поделиться»:

  • Перейдите в Google Chrome – контекстное меню – скачанные файлы;
  • Выберите любой файл из списка загруженных и нажмите на три вертикальные точки рядом с ним;

Nearby Sharing работает примерно по тому же принципу, что и AirDrop, просто немного удобнее

  • В открывшемся окне найдите новую иконку с названием Nearby Sharing и нажмите на неё;
  • Выберите в списке доступных совместимое устройство и подтвердите передачу.

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Логично, что на начальном этапе устройств с поддержкой Nearby Sharing, будет не так много. Мало того, что оно должно иметь соответствующую сборку Google Play Services, так ещё и поддерживать включенными модули Bluetooth и Wi-Fi. Поэтому не удивляйтесь, если вот так сразу у вас не получится обменяться с кем-нибудь файлами по беспроводному соединению. Более того, пока мы не можем знать, является ли запуск Nearby Sharing массовым явлением или всё-таки точечным, направленным на тестирование и отладку технологии.

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