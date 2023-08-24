Google увеличила быстродействие Android на 30%. Нужно просто обновить один компонент

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Иван Кузнецов

Android уже давно перестал быть стыдной ОС, у которой тормозил даже интерфейс. Сказалось и повышение производительности железа современных смартфонов, и большая работа Google по оптимизации платформы. Дошло до того, что у пользователей пропало всякое желание покупать дорогие аппараты на Андроид, поскольку даже откровенно бюджетные модели стали предлагать высокий уровень быстродействия, сопоставимый с флагманами. Но Google это совершенно не смущает, и она продолжает и дальше разгонять Android.

Google увеличила быстродействие Android на 30%. Нужно просто обновить один компонент. Google разогнала Android за счёт апгрейда Android Runtime. Фото.

Google разогнала Android за счёт апгрейда Android Runtime

Как обновить Сервисы Google Play

Google обновила Android Runtime, ускорив его на 30%. Это штатная среда в ОС Android, которая отвечает за запуск и выполнение основных API и от которого зависит скорость открытия приложений и других системных сервисов. Непрерывное совершенствование Android Runtime влияет на эффективность компиляции кода, расход оперативной памяти и энергоэффективность смартфона при выполнении возлагаемых на него задач.

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Обновление Android Runtime распространяется в составе апдейта Google Play. Вообще, этот блок операционной системы обновляется самостоятельно, но вы можете ускорить весь процесс, скачав патч вручную. Вот как это делается:

  • Перейдите в «Настройки» на своём Android-смартфоне;
  • Откройте вкладку «Приложения» и в поиске введите Google Play Services (или Сервисы Google Play);
Как обновить Сервисы Google Play. Если у вас нет такого раздела, дождитесь автоматического обновления. Фото.

Если у вас нет такого раздела, дождитесь автоматического обновления

  • Нажмите на иконку приложения, и это перекинет вас в Google Play;
  • Нажмите на кнопку «Обновить», если она доступна, и дождитесь установки апдейта.

Скорость запуска приложений на Android

Скорость запуска приложений на Android. В среднем увеличение быстродействия составило 30%. Фото.

В среднем увеличение быстродействия составило 30%

Google убедилась в увеличении быстродействия ОС Android за счёт обновления Android Runtime вследствие проведения большого количества испытаний. Разработчики компании протестировали среду на примере компиляции более 18 миллионов различных API, применяемых в приложениях из Google Play, и путём несложных вычислений пришли к выводу о том, что прирост скорости отклика можно считать 30-процентным.

Модуль Android Runtime хоть и является одним из основных компонентов ОС, влияющих на её быстродействие, неодинаков для разных версий Android. Поэтому обновление, снижающее время отклика приложений, будет доступно только на устройствах под управлением Андроид 12, 13 и 14. Смартфоны и планшеты на более ранних версиях ОС будут довольствоваться предыдущей версией этого интерфейса и не смогут рассчитывать на прирост скорости исполнения команд.

Стал ли Android быстрее?

Можно ли заметить апгрейд невооружённым глазом? Ну, и да, и нет. С одной стороны, время, которое смартфоны тратят на обработку команд, и правда стало меньше. Например, на некоторых аппаратах включение стало происходить заметно быстрее. Но, во-первых, многие производители используют свои собственные методики запуска ПО, и совершенствование штатных механизмов на них почти не влияет. А, во-вторых, на некоторых аппаратах обновление Android Runtime не отразилось вообще.

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Всё дело в том, что с Android Runtime работают только приложения с поддержкой Google Play. По этой причине смартфоны Huawei и Honor, которые используют Huawei Mobile Services, апгрейд не получат. То же самое касается и других аппаратов без GMS, вне зависимости от версии Android, на базе которой они работают. Не сказать, что для их владельцев это прямо-таки большая трагедия, но лучше запускать приложения быстрее, чем медленнее, и это факт.

Как изменится Android в будущем

Как изменится Android в будущем. В будущем обновлении Android Runtime ОС Android станет ещё быстрее. Фото.

В будущем обновлении Android Runtime ОС Android станет ещё быстрее

Ну и, конечно, нужно понимать, что фактическое увеличение скорости зависит от аппаратного и программного обеспечения конкретного смартфона. Очевидно, что на слабых устройствах с железом начального уровня прирост может оказаться чуть более заметным, а на мощных флагманах, которые уже и так раскачаны своими производителями, никакого увеличения скорости запуска заметно не будет. Скажется влияние собственных алгоритмов и интерфейсов конкретной оболочки.

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В будущем Google намерена продолжить работу по усовершенствованию Android Runtime. Уже сейчас разработчики компании трудятся над созданием нового компилятора для ART 14 и упрощают процесс обработки программного кода, вследствие чего скорость работы модуля должна возрасти ещё больше. Рассчитывать на кратное увеличение производительности, конечно, не приходится, поскольку всё зависит от железа смартфона, но видно, что Google плотно взялась за оптимизацию своей ОС.

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