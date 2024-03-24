Google выпустила вторую бета-версию Android 15 для разработчиков. Что нового

На этой неделе Google выпустила новую сборку Android 15 — Developer Preview 2. Эта сборка привносит в платформу множество изменений, ориентированных на разработчиков, и одним из главных ее изменений является официальная поддержка спутниковой связи в Android. Среди других заметных изменений — увеличение количества способов отображения приложений на небольших экранах раскладушек и интересная функция, касающаяся диктофонов.

Смартфоны со спутниковой связью

Apple привлекла внимание к спутниковому подключению благодаря этой функции в iPhone 14-й серии, так что Android в этом вопросе надо было догонять. С выходом Android 15 компания Google официально водит поддержку спутниковой связи. Платформа теперь имеет элементы пользовательского интерфейса, необходимые для обеспечения «последовательного пользовательского опыта во всем диапазоне спутниковой связи», что указывает на то, что функция может не ограничиваться только рынком США, и другие провайдеры смогут предлагать эту услугу и в других регионах.

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В рамках изменений, связанных с поддержкой спутникового подключения, появились API, которые приложения могут использовать для определения того, когда устройство подключено к спутнику.

Android 15 также обеспечивает поддержку приложений коротких сообщений и предустановленных приложений RCS для использования спутникового соединения при отправке и получении сообщений. Это означает, что спутниковое подключение не будет ограничено только экстренным использованием. Утечки указывали на то, что функции спутниковой связи будут более тесно связаны с T-Mobile, но Google пока не раскрывает таких подробностей.

Улучшенная поддержка внешних экранов раскладушек

В Android 15 разработчики приложений могут улучшить отображение их приложений на маленьких внешних экранах поддерживаемых устройств с откидными крышками. Эти экраны часто слишком малы для запуска полноценных приложений с хорошим пользовательским опытом, но разработчики могут сделать их работу лучше.

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Обнаружение записи экрана

Android 15 позволит приложениям определять, когда идет запись экрана. Для приложений, выполняющих конфиденциальные операции, разработчики смогут вызывать API-интерфейсы, позволяющие скрывать содержимое в таких записях экрана. То есть, если экран и будет записан, но полезной для злоумышленников информации на них не будет.

HDR в смартфонах

Android 15 позволяет приложениям управлять возможностями HDR, чтобы сделать что-то среднее между SDR и HDR-контентом. Система автоматически выбирает уровень HDR, соответствующий возможностям устройства и битовой глубине панели. Однако это может негативно сказаться на впечатлениях, когда небольшая часть HDR-контента может подавлять яркость остального SDR-контента. Поэтому Google позволяет разработчикам приложений контролировать эту функцию, получившую название HDR headroom.

Почему не стоит устанавливать ранние версии Android и приложений.

Контроль громкости

В Android 15 официально представлена поддержка стандарта громкости CTA-2075, который помогает разработчикам приложений избежать несоответствия громкости и избавляет пользователей от необходимости постоянно регулировать звук при переключении между контентом. По словам Google, система Android использует известные характеристики устройств вывода (наушники, колонки), а также метаданные о громкости, имеющиеся в аудиоконтенте AAC, для «интеллектуальной регулировки звука и уровня сжатия динамического диапазона».

А еще появились изменения, касающиеся совместного прослушивания. В последней предварительной версии для разработчиков появилось то, что называется «Совместное использование аудио». Функцию можно найти в «Настройках», в разделе «Подключенные устройства». Замеченная Мишаалем Рахманом, эта новая настройка облегчит пользователям просушивание музыки вдвоем.

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Другие новые функции Android 15

Во второй предварительной версии Android 15 для разработчиков Google встроила в ОС функцию архивации приложений. В Android 14 эта функция является частью Google Play, а не самой ОС. Это означает, что пользователи Android 14 не могут архивировать или восстанавливать приложения из настроек Android.

Теперь, когда функция получила поддержку на уровне ОС, вы можете управлять архивированием и восстановлением из приложения «Настройки». Чтобы вручную заархивировать или восстановить приложение, достаточно зайти на его карточку и нажать зархивировать или восстановить.

Более плавная работа с NFC с помощью новых API, которые позволят устройству видеть, но не отвечать на запросы считывателей NFC. Это можно использовать для аутентификации учетных данных перед первым обменом данными со считывателем NFC, что позволит в некоторых случаях проводить транзакцию в одно касание.

Смартфоны, на которые можно установить Android 15

Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tab

Pixel Fold

Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Однако эти сборки предназначены только для разработчиков приложений, чтобы проверить, как их продукты реагируют на изменения в платформе. Обычные пользователи не должны использовать эти сборки, так как они нестабильны и содержат ошибки.

Если вы — опытный пользователь, энтузиаст и не против использовать нестабильную сборку, можете попробовать. Но вы все будете делать на свой страх и риск. Мы этого делать не рекомендуем.