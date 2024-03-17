Почему не стоит устанавливать ранние версии Android и приложений

Писать программы сложно, и об этом многие догадываются. Куда сложнее написать универсальный программный код для сотен разных моделей смартфонов так, чтобы он нравился если не всем, то большинству. Когда вы берете миллионы строк общего кода и пытаетесь превратить его в нечто, предназначенное для конкретной группы телефонов, многое может пойти не так. Именно это и происходит, когда вы видите, что компании предлагают бета-версии очередного большого обновления программного обеспечения для вашего телефона. Абсолютно такая же ситуация сейчас с Android 15.

Обновления Android

Google проводит огромное количество работы над Android и должна создать прочную основу, которая будет работать так, как задумано, хотя в этом постоянно есть сомнения. Именно так первый публичный выпуск Android 15 оказался настолько нерабочим, что компания удалила сборку, заставив пользователей, которые хотят попробовать его, устанавливать его вручную.

Вы наверняка много раз слышали о том, что не стоит устанавливать бета-версию Android на телефон, которым вы собираетесь пользоваться каждый день. Но даже в нашем Telegram-чате об этом говорят все чаще. Ведь многим хочется раньше других прикоснуться к новому поколению операционной системы.

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Давайте поговорим о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть, и об отсутствии поддержки, если, а точнее, когда вы с ними столкнетесь.

Как проверяют новые версии Android

Google нравится, когда миллионы людей тестируют ее продукты и рассказывают об ошибках, но еще больше компания заботится о разработчиках. Ведь именно они помогают Android стать целой экосистемой, полной сервисов и приложений, чтобы мы получали удовольствие.

Google вынуждена сотрудничать с ними, поэтому все, что она планирует сделать с новой версией Android, ориентировано на разработчиков. Это значит, что написать приложения, которые смогут использовать новые функции, им станет проще. Но для этого надо поработать с ранними версиями операционной системы.

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Выпуск тестовых сборок новой версии действительно играет большую роль и помогает разработчикам понять, с чем им придется иметь дело. Google может придумать что-то новое, но разработчики смогут увидеть только в период тестирования.

Версии Android уже почти достигли точки, когда изменения во внутреннем устройстве завершаются, и важно начать как можно раньше предлагать не просто новые функции, а улучшать оптимизацию.

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Тестирование Android 15

Когда начинается тестирование операционной системы, важно помнить, что некоторые разработчики участвуют в процессе до того, как обновление становится доступным для тестирования. Именно поэтому многие приложения получают новые функции, а некоторые телефоны — новую оболочку раньше остальных.

Из-за того, что на этом этапе тестирования есть слишком много ошибок, которые могут превратить телефон в «кирпич», спешить обновляться не стоит. Но Google знает, что некоторые люди все равно будут это делать. Некоторые даже сделают это на телефоне, от которого они зависят и который используют в качестве их основного средства связи. А ведь даже если телефон не перестанет работать, он, скорее всего, начнет часто зависать, сильно греться и очень мало работать от одной зарядки. Я сам сталкивался с таким, когда устанавливал тестовые версии, чтобы написать о них.

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В первой предварительной версии Android 15 обновление OTA (over-the-air) было отменено, потому что оно было слишком проблемным. Пользователи просто получали уведомление о невозможности что-либо сделать. Именно для поиска таких ошибок и нужно много тестеров. Пусть лучше они будут профессиональными.

Обновление программного обеспечения телефона — сложная задача, и есть много способов, как она может пойти не так. Иногда отправляются большие файлы, и вам нужно место на телефоне, чтобы скачать их. Это просто пример, который выявляется буквально на нескольких телефонах, и Google может их исправить.

Если ошибка затрагивает всех, ее гораздо легче диагностировать и исправить, чем ту, которая касается только некоторых людей. Важно, чтобы с проблемами столкнулось достаточное количество пользователей, если Google хочет попытаться их устранить.

Программы предварительного просмотра и бета-тестирования для разработчиков важны для любого крупного программного проекта, а не только для Android. Именно поэтому у Samsung есть тестовые программы One UI, а у Apple — iOS.

Бета-версии Android особенно важны для Google, потому что у компании есть две версии ее операционной системы — версия для Pixel и обычный Android для всех. Найти отличия между ними не для всех будет просто, но делать это нужно.

Когда можно будет скачать бета-версию Android 15

Android 15 официально станет доступной для всех в апреле, и после этого она все еще будет довольно глючной. Важно, чтобы эти ошибки увидело достаточное количество людей, а разработчики проверили, как реализованы новые функции. К сожалению, сразу выпустить готовый продукт сложно, и нужно много времени, чтобы большое количество людей все проверило и пожаловалось на ошибки. Даже лучшие разработчики внутри компаний не могут предусмотреть и проверить всё.