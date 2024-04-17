HyperOS для планшетов Xiaomi — настоящее дно. Лучше бы я не обновлялся

Про оболочку HyperOS от Xiaomi, которая пришла на смену MIUI в 2024 году, на нашем сайте уже было сказано немало слов. Выходили и обзор, и рассказ о скрытых фишках системы, и гневный отзыв на ее главные недостатки. Однако HyperOS для планшетов я просто не могу обойти стороной. Она оказалась еще хуже, чем аналогичная оболочка для смартфонов, и сегодня я хочу поделиться своими эмоциями, которые оставила после себя новая прошивка Xiaomi.
Отличия HyperOS на планшетах и смартфонах
Главное отличие HyperOS для планшетов от оболочки, разработанной для смартфонов, заключается в разнице двух устройств. Понятно, что Xiaomi Pad 6 больше ориентирован на работу в режиме многозадачности, чем компактный относительно своего крупного брата Xiaomi 12T Pro. И о принципиальных отличиях систем для планшетов и смартфонов я уже рассказывал в тексте про MIUI Pad. А главные особенности свежей прошивки были очень подробно описаны в обзоре.
Обзор обновления HyperOS на Xiaomi
Можно было бы повторить все перечисленное ранее, но я расскажу о приложении Mi Canvas, которое появилось после установки HyperOS на планшет. Это рисовалка, недоступная на смартфонах, и при таком рассмотрении оболочка для больших устройств действительно является уникальной.
В приложении можно делать наброски, используя различные инструменты для рисования. Даже странно, что подобной программы не было на MIUI. Что мешало добавить ее раньше — непонятно.
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В остальном, HyperOS для планшетов представляет то же обновление системы с преимущественно визуальными изменениями, у которого есть немало недостатков. И на Xiaomi Pad 6 их оказалось даже больше, чем на Xiaomi 12T Pro.
Главные минусы HyperOS
В тексте о том, почему не стоит обновлять Xiaomi, я уже рассказывал о недостатках HyperOS, включающих в себя:
- Центр управления с лишним и порой неработающим плеером;
- отсутствие возможности слушать YouTube в фоне;
- исчезновение значка будильника;
- изменение расположения некоторых настроек;
- проблемы с оптимизацией.
Также к ним можно добавить некоторую урезанность HyperOS в сравнении с версией для смартфонов. Например, в новых настройках экрана блокировки нет пресета «Журнал», из-за чего приходится довольствоваться «Крассикой» и «Ромбом», а в интерфейсе камеры так и не появилась полукруглая шкала приближения.
Но главным недостатком HyperOS на планшете стала функция, которая, по задумке разработчиков, должна была стать основной фишкой системы. В данном случае я говорю о трех точках в верху экрана.
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Как убрать три точки на Xiaomi
Три точки в верху экрана — это кнопка, позволяющая получить быстрый доступ к настройкам разделения экрана и плавающих окон. Запустил приложение — сразу можешь вывести его в окно без предварительного запуска списка активных процессов.
С одной стороны, это удобно. С другой — а что делать, если мне не нужен быстрый доступ к функциям разделения экрана? Как убрать три точки в верху экрана Xiaomi? К сожалению, разработчики не позаботились о возможности его отключения. Поэтому три точки сопровождают пользователя везде. Даже во время просмотра видео на весь экран.
Энтузиасты нашли способ убрать три точки в верху экрана Xiaomi, но он совсем не кажется оптимальным, ведь нужно:
- Открыть настройки разработчиков, предварительно активировав их несколькими нажатиями на строку «Версия ОС» в разделе «О планшете».
- Несколько раз нажать на пункт «Восстановить значения по умолчанию», чтобы открыть спрятанный переключатель.
- Деактивировать опцию «Включить оптимизацию системы».
После отключения оптимизации HyperOS действительно исчезают три точки на экране. Вместе с тем появляются лаги, которые превращают процесс взаимодействия с планшетом в сущий кошмар. В частности, после отключения оптимизации у меня завис Xiaomi Pad 6 во время просмотра видео на YouTube, и только со второй попытки мне удалось перезагрузить устройство, чтобы снова активировать функцию.
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Отсутствие обещанных функций, проблемы с оптимизацией, непродуманные нововведения — все это наталкивает меня на мысль отказаться от планшета Xiaomi. Как думаете, на какую модель перейду?