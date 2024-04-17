HyperOS для планшетов Xiaomi — настоящее дно. Лучше бы я не обновлялся

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Герман Вологжанин

Про оболочку HyperOS от Xiaomi, которая пришла на смену MIUI в 2024 году, на нашем сайте уже было сказано немало слов. Выходили и обзор, и рассказ о скрытых фишках системы, и гневный отзыв на ее главные недостатки. Однако HyperOS для планшетов я просто не могу обойти стороной. Она оказалась еще хуже, чем аналогичная оболочка для смартфонов, и сегодня я хочу поделиться своими эмоциями, которые оставила после себя новая прошивка Xiaomi.

HyperOS для планшетов Xiaomi — настоящее дно. Лучше бы я не обновлялся. На планшетах Xiaomi оболочка HyperOS еще хуже. Фото: XTB. Фото.

На планшетах Xiaomi оболочка HyperOS еще хуже. Фото: XTB

Отличия HyperOS на планшетах и смартфонах

Главное отличие HyperOS для планшетов от оболочки, разработанной для смартфонов, заключается в разнице двух устройств. Понятно, что Xiaomi Pad 6 больше ориентирован на работу в режиме многозадачности, чем компактный относительно своего крупного брата Xiaomi 12T Pro. И о принципиальных отличиях систем для планшетов и смартфонов я уже рассказывал в тексте про MIUI Pad. А главные особенности свежей прошивки были очень подробно описаны в обзоре.

Обзор обновления HyperOS на Xiaomi

Можно было бы повторить все перечисленное ранее, но я расскажу о приложении Mi Canvas, которое появилось после установки HyperOS на планшет. Это рисовалка, недоступная на смартфонах, и при таком рассмотрении оболочка для больших устройств действительно является уникальной.

Отличия HyperOS на планшетах и смартфонах. Рисовалка появилась только в HyperOS. Фото.

Рисовалка появилась только в HyperOS

В приложении можно делать наброски, используя различные инструменты для рисования. Даже странно, что подобной программы не было на MIUI. Что мешало добавить ее раньше — непонятно.

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В остальном, HyperOS для планшетов представляет то же обновление системы с преимущественно визуальными изменениями, у которого есть немало недостатков. И на Xiaomi Pad 6 их оказалось даже больше, чем на Xiaomi 12T Pro.

Главные минусы HyperOS

В тексте о том, почему не стоит обновлять Xiaomi, я уже рассказывал о недостатках HyperOS, включающих в себя:

  • Центр управления с лишним и порой неработающим плеером;
  • отсутствие возможности слушать YouTube в фоне;
  • исчезновение значка будильника;
  • изменение расположения некоторых настроек;
  • проблемы с оптимизацией.

Также к ним можно добавить некоторую урезанность HyperOS в сравнении с версией для смартфонов. Например, в новых настройках экрана блокировки нет пресета «Журнал», из-за чего приходится довольствоваться «Крассикой» и «Ромбом», а в интерфейсе камеры так и не появилась полукруглая шкала приближения.

Главные минусы HyperOS. На планшетах HyperOS немного урезана. Фото.

На планшетах HyperOS немного урезана

Но главным недостатком HyperOS на планшете стала функция, которая, по задумке разработчиков, должна была стать основной фишкой системы. В данном случае я говорю о трех точках в верху экрана.

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Как убрать три точки на Xiaomi

Три точки в верху экрана — это кнопка, позволяющая получить быстрый доступ к настройкам разделения экрана и плавающих окон. Запустил приложение — сразу можешь вывести его в окно без предварительного запуска списка активных процессов.

Как убрать три точки на Xiaomi. Штука полезная, но три точки в верху экрана очень бесят. Фото.

Штука полезная, но три точки в верху экрана очень бесят

С одной стороны, это удобно. С другой — а что делать, если мне не нужен быстрый доступ к функциям разделения экрана? Как убрать три точки в верху экрана Xiaomi? К сожалению, разработчики не позаботились о возможности его отключения. Поэтому три точки сопровождают пользователя везде. Даже во время просмотра видео на весь экран.

Как убрать три точки на Xiaomi. Смотришь видео — посмотри и на три точки. Фото.

Смотришь видео — посмотри и на три точки

Энтузиасты нашли способ убрать три точки в верху экрана Xiaomi, но он совсем не кажется оптимальным, ведь нужно:

  1. Открыть настройки разработчиков, предварительно активировав их несколькими нажатиями на строку «Версия ОС» в разделе «О планшете».
  2. Несколько раз нажать на пункт «Восстановить значения по умолчанию», чтобы открыть спрятанный переключатель.
  3. Деактивировать опцию «Включить оптимизацию системы».
Как убрать три точки на Xiaomi. Три точки можно убрать, только если отключить оптимизацию. Фото.

Три точки можно убрать, только если отключить оптимизацию

После отключения оптимизации HyperOS действительно исчезают три точки на экране. Вместе с тем появляются лаги, которые превращают процесс взаимодействия с планшетом в сущий кошмар. В частности, после отключения оптимизации у меня завис Xiaomi Pad 6 во время просмотра видео на YouTube, и только со второй попытки мне удалось перезагрузить устройство, чтобы снова активировать функцию.

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Отсутствие обещанных функций, проблемы с оптимизацией, непродуманные нововведения — все это наталкивает меня на мысль отказаться от планшета Xiaomi. Как думаете, на какую модель перейду?

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