Чем MIUI Pad на планшетах отличается от MIUI для смартфонов Xiaomi

Оболочка MIUI является первым продуктом Xiaomi. Именно с ее выпуска началась история китайской компании. Сегодня она используется на смартфонах и планшетах. И, хотя мы говорим об одной и той же прошивке, на разных типах устройств она отличается. MIUI на планшете — не равно MIUI на смартфоне. Чтобы в этом убедиться, предлагаю напрямую сравнить две оболочки. Так мы найдем основные отличия, а также выясним, где она работает лучше: на смартфоне или планшете.

Как выглядит MIUI Pad

Главная особенность MIUI Pad, как и любой другой оболочки для планшета, — разделение экрана в приложениях. К примеру, в настройках слева отображаются разделы, а справа — их содержимое. То есть нужно не нужно выполнять действие «Назад», чтобы открыть другой пункт. Все на виду, и это очень удобно.

Поскольку планшет чаще смартфона используется в горизонтальной ориентации, в MIUI Pad работает принудительный автоповорот экрана, даже если приложение не поддерживает альбомный режим. Правда, интерфейс программы в таком случае обрезается по краям.

Других визуальных отличий MIUI на планшете и смартфоне нет. Это все та же оболочка Xiaomi с квадратными иконками и фирменными анимациями.

Вся разница скрывается в функциях MIUI. На планшетах для знакомства с ними даже предусмотрен отдельный раздел настроек. Давайте к нему и перейдем.

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Функции для планшетов Xiaomi

В настройках планшета Xiaomi следом за вкладкой «Обновление компонентов» идет пункт «Функции для планшета». Здесь представлено руководство по использованию плавающих окон, раздел для подключения смартфона, инструменты для конференций, а также — параллельные окна MIUI.

Еще один специфический раздел — «Стилус и клавиатура». Здесь MIUI Pad предлагает настроить совместимые аксессуары. Можно, например, активировать рукописный ввод стилусом на выключенном экране или создать собственное сочетание клавиш для клавиатуры.

Функциональные изменения оболочки MIUI Pad касаются работы в режиме многозадачности. В частности, на планшете можно в два счета открыть плавающее окно: достаточно задержать палец на иконке приложения и выбрать соответствующую опцию.

На смартфоне Xiaomi для этого пришлось бы лезть в список активных процессов или открывать боковую панель, где еще попробуй отыщи нужное приложение.

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А еще на планшетах Xiaomi есть панель задач. Она похожа на обычный нижний ряд приложений, но доступна не только на рабочем столе, но и в любой другой программе. Нужно сделать свайп вверх слева или справа от полноэкранного индикатора, как сразу же появится та самая панель.

Кажется, что все супер и очень удобно. Однако в погоне за улучшением режима многозадачности Xiaomi лишила пользователей нескольких важных настроек, что можно причислить к минусам MIUI Pad.

Недостатки MIUI Pad

Начнем с панели задач MIUI Pad. Она состоит из закрепленных приложений, а также недавно запущенных программ. Если левую часть панели вы можете редактировать по своему усмотрению, то отключить за ненадобностью иконки с активными процессами нельзя. Чтобы их убрать, нужно очистить оперативную память. И так каждый раз.

Второй недостаток — полноэкранный индикатор Xiaomi. Мне он мешает, как и ярлыки запущенных приложений, так почему бы не оставить возможность отключить его? На смартфонах это делать разрешается, а на планшетах — будь добр постоянно любоваться полоской снизу.

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Наконец, в настройках MIUI Pad отсутствуют темы для планшетов Xiaomi. То же самое касается каталога обоев. Можно установить только собственное изображение или одну из стандартных картинок.

Конечно, если ничего из вышеперечисленного вас не раздражает, будет сложно почувствовать какие-то неудобства. Но я решительно не понимаю, почему в Xiaomi решили вырезать полезные настройки.

Кто получит HyperOS

Открытым остается вопрос обновлений MIUI Pad. Если на смартфонах все прозрачно (гарантированы 3 больших апдейта для флагманов и 2 для устройств попроще), то в случае с планшетами компания почему-то не афиширует сроки поддержки. Обновления есть, и Xiaomi Pad 5, выпущенный в 2021 году, уже работает на актуальной MIUI 14, но что дальше — неизвестно.

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Как и смартфоны, планшеты Xiaomi получат оболочку HyperOS, которая в следующем году заменит MIUI. Вот только свежая прошивка гарантирована лишь обладателям устройств серии Xiaomi Pad 6. Ситуация с остальными моделями продолжает оставаться неясной.