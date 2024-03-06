Почему я бы на вашем месте не стал устанавливать HyperOS на Xiaomi. Не повторяйте мою ошибку

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Герман Вологжанин

На прошлой неделе я был вынужден установить HyperOS на Xiaomi. Почему вынужден? Потому что после масштабного сбоя, произошедшего 29 февраля, только переход с MIUI на HyperOS через компьютер позволял вернуть смартфон к жизни с сохранением данных. Не случись это и будь в интернете достаточное количество критических отзывов о свежей оболочке, я бы не стал обновлять Xiaomi. Потому сейчас мне хочется внести ясность для каждого, перед кем сейчас стоит выбор: устанавливать HyperOS или нет.

Почему я бы на вашем месте не стал устанавливать HyperOS на Xiaomi. Не повторяйте мою ошибку. После установки HyperOS вы можете столкнуться с кучей проблем. Фото: Ho Young Won. Фото.

После установки HyperOS вы можете столкнуться с кучей проблем. Фото: Ho Young Won

Но прежде замечу, что перезагрузка Xiaomi в Recovery не связана с обновлением HyperOS. К окирпичиванию многих смартфонов привела не оболочка, а установка апдейта системного компонента «Плагин пользовательского интерфейса», который был отозван сразу после появления жалоб. Поэтому бояться выхода своего Xiaomi из строя не стоит. В то же время нужно принять во внимание недостатки HyperOS, помогающие принять окончательное решение.

Центр управления HyperOS

Самое заметное нововведение свежей оболочки — Центр управления HyperOS. Он сильно изменился: в частности, китайцы добавили сюда виджет плеера. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но именно новый Центр управления Xiaomi вызываем у меня больше всего негативных эмоций.

Центр управления HyperOS. Если в Центре управления HyperOS разместить много значков, закрывать его придется двумя свайпами, а не одним. Фото.

Если в Центре управления HyperOS разместить много значков, закрывать его придется двумя свайпами, а не одним

В Центре управления Xiaomi было решено убрать подписи значков, из-за чего ты не сразу понимаешь, какую функцию активируешь нажатием на ту или иную кнопку. Да, заголовки можно вернуть, о чем я рассказывал в отдельном материале, но на этом минусы не заканчиваются.

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Кнопка перехода в настройки теперь прячется среди других иконок, хотя раньше для нее было выделено специальное место в правом верхнем углу. Теперь ее сложнее найти. Но главная моя претензия заключается в том, что значки в Центре управления HyperOS располагаются на одном экране. Это не только создает визуальное ощущение беспорядка, но и заставляет делать не один, а два свайпа, чтобы закрыть Control Center Xiaomi.

YouTube в фоновом режиме на Xiaomi

В Xiaomi на HyperOS продолжает оставаться полезная боковая панель. В MIUI 14 и более ранних версиях оболочки она позволяла слушать YouTube фоном на заблокированном экране. Достаточно было нажать кнопку «Воспроизводить звук, когда экран выключен».

YouTube в фоновом режиме на Xiaomi. Кнопка с ухом исчезла — теперь не послушаешь YouTube на заблокированном экране. Фото.

Кнопка с ухом исчезла — теперь не послушаешь YouTube на заблокированном экране

В обновлении HyperOS функцию решили выпилить, и вернуть ее вы никак не сможете. Придется либо смотреть YouTube через браузер, либо устанавливать сторонний клиент ReVanced, что уже не так удобно, как раньше.

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Да, с подобной проблемой сталкиваются и пользователи Xiaomi на MIUI 14. Однако на предыдущей версии оболочки можно откатить приложение «Безопасность», удалив его обновления. В HyperOS сделать это нельзя, а попытка установить старую версию программы неминуемо приведет к появлению ошибки.

Пропал значок будильника в строке состояния Xiaomi

Я из тех людей, кто привык держать все под своим контролем, пускай иногда это и кажется излишним. Мне очень нравилось, когда после включения будильника его значок появлялся в строке состояния. Это позволяло чувствовать себя спокойно, не переживая о том, что утром сигнал может не прозвучать.

Пропал значок будильника в строке состояния Xiaomi. Будильник заведен, а значка в строке состояния нет. Фото.

Будильник заведен, а значка в строке состояния нет

После установки HyperOS пропал значок будильника в строке состояния Xiaomi. И теперь, чтобы убедиться в том, что утренний сигнал действительно запланирован, нужно запускать приложение «Часы». Иначе ты это никак не проверишь.

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Оптимизация HyperOS на Xiaomi

На моем смартфоне установлена HyperOS версии 1.0.1.0 ULFRUXM, и она отличается очень плохим уровнем оптимизации. То и дело вылетают приложения, что раньше происходило лишь в исключительных случаях, да и вообще в системе периодически возникают фризы, незаметные раньше.

Оптимизация HyperOS на Xiaomi. Оптимизация HyperOS далека от идеала. Фото.

Оптимизация HyperOS далека от идеала

Возможно, проблемы с оптимизацией HyperOS будут исправлены после выхода обновления 1.0.2.0. Но, во-первых, это не факт. А, во-вторых, Xiaomi не торопится выпускать апдейты для глобальной прошивки. Все самое лучшее достается только китайцам, а владельцам смартфонов из других стран — крохи с барского стола.

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Другие недостатки HyperOS

Кроме того, я хочу выделить несколько менее вопиющих недостатков HyperOS, которые по большей части являются вкусовщиной. Но все-таки:

  • на моем смартфоне HyperOS занимает больше места, чем MIUI 14 (13 ГБ вместо 12 ГБ), хотя Xiaomi, напротив, обещала уменьшение размера оболочки;
  • после перехода на HyperOS многие разделы настроек стали располагаться в других местах, из-за чего приходится заново вырабатывать привычки;
  • установка HyperOS вернула на мой Xiaomi 12T Pro отключенные ранее карусель обоев и ленту виджетов;
  • в галерее HyperOS постоянно выскакивает окно, предлагающее включить синхронизацию с Google Фото;
  • в HyperOS появился шрифт MiSans, а еще изменился стандартный, который стал менее жирным, к чему тоже нужно привыкать;
  • нельзя вернуть старый экран блокировки, если вы привыкли к расположению часов в MIUI 14;
  • зона распознавания пальца в экране теперь обведена скучным кругом, хотя в MIUI 14 отображался более приятный отпечаток.

Также на данный момент в HyperOS не завезли многие из обещанных функций. Никакого обновления с точки зрения искусственного интеллекта, а также удобного сопряжения с другими устройствами Xiaomi (например, планшетами). HyperOS оказалась плохо оптимизированным апдейтом лишь с визуальными изменения и без сколько-нибудь полезных новых функций.

Стоит ли переходить на HyperOS

Стоит ли переходить на HyperOS. Лучше не торопиться с переходом на HyperOS. Фото.

Лучше не торопиться с переходом на HyperOS

Оболочка HyperOS не имеет критических недостатков, но в то же время содержит достаточное количество мелких недочетов. Поэтому, если вы хотите пользоваться смартфоном на стабильной версии прошивки, не торопитесь обновлять Xiaomi и подождите еще несколько месяцев, пока китайцы доведут свой продукт до ума.

Познакомьтесь с полноценным обзором HyperOS

Если же отмеченные мною недостатки вас совсем не смущают, а Xiaomi и сейчас не отличается высоким уровнем стабильности, можете устанавливать HyperOS сразу после появления апдейта в разделе настроек «О телефоне». Хуже не будет.

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