Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

Android 12 — это обновление, которое явно светит не всем. Большинство современных устройств, к сожалению, его не получит, и это на самом деле большая проблема. Дело в том, что Google провела большую работу по совершенствованию своей мобильной ОС и не только внесла в неё множество дизайнерских изменений, но и добавила массу новых функций, без ряда из которых крайне сложно пользоваться смартфоном, независимо от модели и бренда. Об этих функциях-то мы сегодня с вами и поговорим.

На самом деле большой ценностью обладают почти все нововведения Android 12. Однако я предпочёл выделить только самые топовые функции, которые способны серьёзно облегчить использование смартфона и сделать его более приятным. Что ж, приступим.

История уведомлений на Android

Во-первых, это история уведомлений. Несмотря на то что в Android уже много лет существует специальная шторка, где скапливаются все оповещения, у неё есть ряд недостатков. Например, если вы случайно смахнёте уведомление и закроете его, то уже не сможете просмотреть его содержимое.

История уведомлений в Android 12 продолжает хранить все уведомления для повторного доступа. Так можно не только не бояться свайпнуть по уведомлению, когда оно только пришло, но и при желании просмотреть – пусть и частично – содержимое удалённых сообщений из WhatsApp, Telegram или другого мессенджера.

Что за точка в углу на Android

Во-вторых, индикатор камеры и микрофона, который показывает, что в данный момент ведётся аудио или видеозапись. На самом деле Google придумала этот механизм не сама, а подсмотрела его у Apple, однако разработчикам поискового гиганта удалось серьёзно его усовершенствовать.

Помимо того, что индикатор в Android 12 является кликабельным, позволяя увидеть, о чём именно он сигнализирует, так ещё и позволяет увидеть, какое приложение следит за вами, и даёт возможность отключить съёмку фото и видео или запись звука через встроенный в смартфон микрофон. Это по-настоящему безопасно.

Виджеты из iOS на Android

В-третьих, виджеты. Честно сказать, я никогда особенно не любил виджеты на Android, а потому сроду ими не пользовался. Мне не нравилось, что они занимают много места на экране, тормозят систему своим весом, да и вообще, зачастую не несут в себе практической пользы. Однако Apple показала всем, что виджеты могут быть удобными.

Google это поняла и изменила концепцию виджетов. Теперь это не просто миинатюры приложений, которые непрерывно работают на экране, а удобные инструменты взаимодействия с системой, установленным софтом и многими функциями смартфона. Взять хотя бы виджет зарядки, который покажет остаток энергии аккумулятора самого смартфона, подключенных приборов и даже причины расхода.

Аналоги Google Play на Android

В-четвёртых, принцип работы сторонних магазинов приложений. Несмотря на то что Google никогда не чинила препятствий аналогам Google Play, нормально работать мог только официальный каталог. Просто-напросто Google не позволяла сторонним магазинам задействовать всю полноту системных функций и инструментов.

Однако теперь сторонние магазины смогут использовать механизм автообновления, обновляясь в автоматическом режиме не только самостоятельно, но и обновляя приложения, которые из них скачаны. Это реально большое дело, потому что теперь у пользователей не будет нужды обращаться, помимо основного каталога, который они используют, ещё и к Google Play.