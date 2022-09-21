Чем отличается Андроид 13 от Андроид 12

Каждый год корпорации Apple и Google, презентуя свои новые версии операционных систем, максимально подробно рассказывают о всех нововведениях, которые в них появляются. Но на рынке последнее время явно начал прослеживаться кризис идей. Компаниям все сложнее и сложнее стало придумывать новые функции и удивлять пользователей. Именно поэтому с каждым годом найти отличия между старыми и новыми версиями операционных систем становится практически невозможно. Так, в iOS 16 главным нововведением для многих пользователей стали изменяемые экраны блокировки. При этом про остальные новшества знают далеко не все.

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С Android 13 примерно такая же ситуация. Практически все пользователи знают, что интерфейс стал больше заточен под тему Material You с динамическими цветами значков и меню. Но мало кто знает про то, что не так явно находится на глазах. Собрали для вас все основные отличия Android 13 и Android 12, которые позволят вам решить, стоит ли устанавливать новую версию на свой смартфон.

Дизайн Андроид

Как уже было сказано выше, в Android 13 фирменная цветовая тема Material You получила больше возможностей по подбору цветов под установленные обои. Сама тема появилась еще в Android 12, но в старой версии такого количества цветовых комбинаций не было.

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К автоматическому выбору цвета на основе установленных обоев добавилась возможность установить предустановленную цветовую схему, которая вам больше пришлась по душе. Плюс ко всему, не только иконки приложений Google теперь подстраиваются под установленную тему, но и сторонних разработчиков.

Разрешить уведомления на Андроиде

Те, кто давно пользуются смартфонами на ОС Андроид, знают, что каждое приложение сразу после установки автоматически получает разрешение от системы отправлять вам уведомления. Теперь такой фокус не пройдет. Необходимо, чтоб вы дали согласие на получение уведомлений от конкретного приложения, и только после этого программа сможет вам их присылать. В точности также это реализовано на iOS. Почему Google только сейчас к этому пришла, не совсем понятно. Но это самый правильный и удобный вариант для всех пользователей.

Управление умным домом

В Android 12 появилась возможность управлять устройствами умного дома прямо с экрана блокировки. Но для этого необходимо было в обязательном порядке снять блокировку, что делало процесс очень медленным. В Андроид 13 можно активировать специальный пункт в настройках, и элементы управления будут отображаться, даже если не снять блокировку с устройства. Для банального включения света это самое удобное решение, которое можно было придумать.

Как разделить экран на Андроиде

Как вы знаете, на смартфонах под управлением ОС Андроид можно без всяких проблем разделить экран под два приложения и пользоваться ими одновременно без необходимости переключаться, как это реализовано на Айфоне. Для запуска приложений в этом режиме в Андроид 12 достаточно просто задержать на нем палец в списке недавних программ и нажать на соответствующую кнопку.

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В Андроид 13 к этому способу добавился еще один. Теперь можно задержать палец на полученном уведомлении и переместить его в нижнюю или верхнюю половину экрана. Таким образом, приложение зафиксируется в том месте, на которое вы его навели. Достаточно удобный способ, если вы регулярно используете подобную возможность. Правда, за полтора года использования я ни разу не воспользовался разделением экрана. Судя по всему, бывшим Айфоноводам подобные функции ни к чему.

Андроид для планшетов

В Андроид 13 Google провела большую работу по оптимизации системы для планшетов. Теперь, также как и в iPadOS, появилась возможность открывать несколько окон путем перетаскивания их из строки состояния. А одной из самых классных функций можно назвать свободное перемещение файлов между разными приложениями, открытыми в режиме разделения экрана.

Плюс ко всему, Google работает со сторонними разработчиками, чтобы как можно больше программ для Android получили полноценные планшетные версии, а не просто растянутые смартфонные. Отдельно даже было анонсировано, что Play Store начнет отображать оптимизированные для Android 13 планшетные версии приложений.

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Помимо этого, система получила и не такие заметные улучшения:

Изменение размера шрифта и иконок происходит в одном меню.

Навигационная полоса стала больше для удобства пользователей.

стала больше для удобства пользователей. Теперь приложениям предоставляется отдельный доступ к Фото и отдельный к Аудио, вместо единого в Андроид 12.

Изменен дизайн регулировки громкости звука.

Можно устанавливать свой язык для каждого приложения по отдельности.

Ну и куда же без улучшения общей стабильности операционки. Как видите, каких-то действительно заметных отличий Android 13 от 12 практически нет. Google, как и Apple, продолжает улучшать свою систему и делать ее более дружелюбной и безопасной для пользователей. Будем надеяться, что сторонние производители быстро адаптируют ее под свои устройства и как можно больше людей смогут обновиться.