Я нашел его! Телефон, у которого почти не выпирает камера — Tecno Pova 3

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Артем Сутягин 0

А вы можете с ходу назвать телефон, который будет не похож на другие? Сейчас даже те, кто пытаются выделиться, часто идут на поводу у какого-то одного стиля, который уже стал приевшимся. И только единицы производителей то ли могут, то ли хотят выделиться на фоне остальных. Я уже давно заметил, что одним из таких брендов является Tecno. Он постоянно предлагает смелые решения. Иногда они получаются чересчур необычными, но часто это именно то, что надо. Вот и еще один такой телефон оказался у нас в редакции. Технически это среднебюджетный смартфон, но от того еще интереснее посмотреть, как получилось сделать что-то оригинальное в таком рутинном сегменте.

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Этот телефон выглядит очень необычно.

Обзор Tecno Pova 3

Я уже сталкивался с моделями этого производителя, и некоторые из них помню очень хорошо. В частности предыдущее поколение этой модели, с которым я имел дело год назад. В этом году Tecno Pova 3 предлагает дизайн, вдохновленный тем устройством, но немного более смелый.

Речь о полосе на задней стенке. Раньше она была графической, а теперь вполне реальная. Она выступает из корпуса и создает необычное ощущение какой-то прочности и футуристичности. Кроме синего цвета телефон выпускается в серебристом и черном.

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Выступ на задней стенке дополняет дизайн модели.

Какие телефоны делает Tecno

Вообще Pova является брендом, который создает недорогие, но качественные телефоны. Это можно сказать и про некоторых других производителей, но только у него есть такое внимание к деталям. Даже в коробке все аккуратно лежит на своих местах, а не навалом, как это часто бывает. Даже картон не везде просто белый — есть цветные элементы. Но это не единственные его достоинства, а некоторые и вовсе сильно удивили. Впрочем, давайте по порядку.

В комплект, кроме самого телефона, входит защитная пленка, силиконовый чехол, зарядный кабель USB на USB Type-С и адаптер питания на 33 Вт. Небольшой минус только в том, что пленку придется клеить самостоятельно, если она вам нужна. Она просто лежит в коробке, а не приклеена, как у некоторых других моделей. В прошлом году она тоже просто предлагалась в комплекте.

Телефон

Зарядка через USB Type-С и есть разъем для наушников.

Телефон с большим экраном

Внешне телефон довольно крупный, но это из-за того, что у него экран 6,9 дюйма и аккумулятор сразу на 7000 мАч. Столько же было и в предыдущем поколении. При этом смотрится он довольно гармонично, а полоса на задней стенке делает хват очень приятным и необычным.

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Экран не просто большой, но и хорошо работает на улице.

Все кнопки находятся справа. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев. Нижняя и верхняя грани плоские. На нижней расположился разъем для зарядки, динамик, микрофон и разъем для наушников, от которого производитель, к счастью, не отказался. Сверху есть только второй динамик и больше ничего.

Экран Tecno Pova 3 получил разрешение FHD+ (1080 на 2460) и частоту обновления 90 Гц. Как и в прошлом году он очень яркий, и даже на солнце информация с него считывается хорошо. Но, как и тогда, мне не понравилась работа автоматической регулировки яркости. Для меня она реагирует очень быстро. Я обычно вообще отключаю эту функцию и могу быть предвзятым, но я обратил на это внимание.

Techo

Из-за вытянутой формы телефон удобно держать в руке.

Первое включение получилось необычным. Я даже не ожидал такого звука, который издал смартфон. Это было что-то с отсылкой к золотой эпохе обычных кнопочных телефонов, но мне это даже понравилось. Обратите внимание, если решите купить Tecno Pova 3.

Стоит ли обновлять телевизор до Android 12.

Android 12 и HiOS 8.6

Дальше все, как положено — настройка телефона и его использование. Смартфон из коробки работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой HiOS 8.6. Сначала кажется, что оболочка знакома по другим моделям телефонов, но потом замечаешь, что есть в ней некоторые отличия, которые выделяют ее на фоне конкурентов. В основном они сводятся к дизайну или расположению элементов меню, но это в очередной раз подчеркивает стремление компании выделиться в этом однообразном мире смартфонов. Например, привычные виртуальные кнопки в нижней части экрана сделаны не в виде обычных геометрических фигур, а более наглядными и понятными. Если вам так привычнее, управление жестами тоже доступно и его можно включить в меню. Без этого жестами можно только скроллить интерфейс или вытягивать боковое меню с частыми приложениями.

HiOS выглядит очень стильно и свежо

Подробнее о Tecno Pova 3

Скорость работы и результаты в AnTuTu

За производительность новинки отвечает процессор MediaTek Helio G88 с игровым движком Panther. В средних играх производительности достаточно, но рассчитывать на стабильно высокий fps на максималках, скажем, в Геншине, не стоит. Для топовых игр придется ”двигать ползунки влево”. Зато динамичные гонки, например, Asphalt 9, работают на этом смартфоне хорошо и ничего не тормозит. Свой вклад в это вносит графитовая система охлаждения.

Этот телефон создан не для игр, а для того, чтобы быть красивым и хорошо работать.

Частота процессора составляет 2 ГГц, что не так много по флагманским меркам, но вполне достаточно в том классе, который представляет этот телефон. В AnTuTu смартфон набирает примерно 240 000 попугаев. Но мы уже договаривались с вами, что это мало что значит.

Оперативной памяти в Techo Pova 3 предлагается 4 или 6 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ. Скажем так — эти значения близки к минимальной границе того, что сейчас можно назвать актуальным, но телефон неплохо справляется с работой даже при таких значениях. По крайней мере в версии 6/128 ГБ, которая и досталась мне.

А еще есть функция программного расширения оперативной памяти до 7 и 11 ГБ соответственно. А если вы хотите расширить встроенное хранилище, вы сможете докупить карту памяти. Она ставится не вместо одной из СИМок, в вместе с двумя. Лоток для этого сделали двусторонним — с одной стороны симки, а с другой — карта памяти.

Как и в прошлом году, смартфон разблокируется при помощи сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания. Есть также разблокировка по лицу. Она не сильно отличается по скорости работы от конкурентов, а палец считывается действительно быстро.

Эта самая незаметная функция Android 12 должна быть не только в телефонах.

Телефон с большим аккумулятором

Я уже говорил, что емкость аккумулятора составляет 7000 мАч. Этого достаточно для того, чтобы на 2, а если мало пользоваться телефоном, то и на три дня забыть о зарядке. Субъективно, я не заметил большого отличия от времени работы прошлогоднего Pova 2. Зато заряжается Pova 3 намного быстрее благодаря 33-ватному адаптеру питания, который входит в комплект.

Телефон

Сканер отпечатков пальцев в кнопке питая — это очень удобно.

А еще, этим запасом энергии можно делиться. Обратная зарядка возможна с мощностью до 10 Вт. Так Tecno Pova 3 можно превратить в Power Bank.

Как снимает Tecno Pova 3

Вы уже, наверное, подумали, что я забыл про камеру? О таком не забудешь. Она получила новый сенсор и разрешение до 50 Мп. Снимки на нее получаются хорошие при ярком освещении, хотя и с небольшим завалом в сторону холодных оттенков. Ночные снимки не могут порадовать той же детализацией и на них хватает шумов. Не могу с ходу назвать модель, которая снимает лучше этого телефона ночью, но допускаю, что они есть. Хотя днем все нормально и претензии если и есть, то только к тому, что пару раз приложение камеры запускалось чуть дольше, чем обычно.

камера

Камера почти не выпирает.

Второй модуль камеры более скромный — только 2 Мп и это макро. А еще есть один дополнительный модуль, который отвечает за определение глубины резкости. Но что важнее всего, так это то, что камера почти не выпирает, а в сочетании с рельефной полосой на задней стенке, кажется, что они еще тоньше.

Примеры фото на основную камеру:

Фронталка получила разрешение 8 Мп, а расположена в отверстии экрана. Даже на белом фоне оно не выглядит очень большим. Сама камера добротная, но сказать о ней особенно нечего. Это просто хорошие селфи при нормальном освещении.

Телефон

Отверстие фронтальной камеры очень аккуратное.

При этом как для основной, так и для фронтальной камеры есть много режимов, включая Google Объектив, а видео можно снимать с разрешением до 2K на обе камеры.

Примеры фото на фронтальную камеру:

Стоит ли покупать Tecno Pova 3

Подводя итог, могу сказать, что мы получили достойное обновление прошлогодней модели. Новинка работает лучше и может больше. У нее лучше камера, быстрее зарядка и новее процессор. Все это вместе создает ощущение, что создатели Pova 3 не сидели сложа руки, а делали свое дело.

Как вишенка на торте — подсветка задней стенки, которая включается во время зарядки или при наличии входящих уведомлений. Но это есть только у синей версии.

А еще этот телефон и стоит всего 18 990 рублей, что совсем недорого по современным меркам. При этом у него даже есть NFC, который сейчас можно встретить далеко не в каждом устройстве. В том числе и из этого же ценового сегмента.

Подробнее о Tecno Pova 3

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