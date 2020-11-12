Почему не работает Гугл камера и что с этим делать

Самое лучшее приложение камеры для Android – это GCam, или, как её ещё называют, Google Camera, Гугл камера или гкам. Его единственным недостатком является разве что ограниченная доступность. Ведь изначально Google проектировала Гугл камеру именно для смартфонов Pixel. Только много позже разработчики-энтузиасты смогли портировать приложение для других смартфонов. Но поскольку они не смогли предусмотреть все переменные, на многих аппаратах оно просто не заработало. Разбираемся, почему Google Camera не работает и что делать, чтобы она заработала.

Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

Начнём с того, что Google Camera в принципе не предназначена для работы на каких-либо смартфонах, кроме Google Pixel. Поэтому в том, что она не работает на вашем Samsung, Xiaomi или Huawei, априори нет ничего странного. Так и планировалось с самого начала. Но если вас это объяснение не устраивает, читайте дальше.

Не устанавливается Google Camera

Основная причина, по которой не устанавливается Гугл камера на смартфоны не от Google, заключается в несовместимости железа. Чаще всего это проявляется на аппаратах с процессорами Kirin, MediaTek и Exynos. Дело в том, что смартфоны Google Pixel работают только на чипах Snapdragon от Qualcomm, поэтому разработчики поискового гиганта даже не закладывают поддержку всех остальных типов железа.

Google Camera для любого телефона. Как установить?

Зато этим, как мы уже выяснили, занимаются энтузиасты, которые зачастую тоже адаптируют взломанную версию GCam только под популярные «камни». Им банально неинтересно работать, если результат их трудов никто не оценит. Поэтому они, как правило, просто игнорируют процессоры, которые не пользуются особенной популярностью у потребителей.

Решение проблемы: попробовать скачать новую версию Google Camera (на сегодня это сборка за номером 8.1) или сменить смартфон на другой. Например, мне с моим Honor View 20 первый способ не помогает. Найти Gcam для своего смартфона можно по этой ссылке. Там же регулярно появляются обновления, которые нужно устанавливать вручную.

Вылетает Гугл камера

Другой распространённый сценарий, с которым сталкиваются пользователи, состоит в том, что Google Camera вылетает. То есть установка приложения проходит успешно, однако каждая попытка запустить его оборачивается неудачей. Причин у такого поведения может быть несколько.

Смартфон не поддерживает сервисы Google. Такая проблема характерна в основном для аппаратов от китайских ноунеймов, но им, скорее всего, вообще нельзя помочь, и устройств Huawei и Honor. Для них есть простое решение – простая установка приложения microG.

Как обновлённая Google Camera для Android снимает звёздное небо

Ваша версия Android устарела. Если вы пытаетесь установить Гкам на смартфон с Android 8.0 и более старой версией ОС, вполне возможно, что приложение будет вылетать, потому что разработчики-энтузиасты в большинстве своём предпочитают не поддерживать совсем уж старые версии Android. Вам поможет установка более старой версии Google Camera.

Возможен и такой вариант, когда сначала Гугл камера работает на устройстве нормально, а потом начинает вылетать. Скорее всего это связано с конфликтом файлов конфигурации, которые были загружены приложением автоматически. В этом случае либо установите новую версию Gcam, либо перейдите в «Настройки» — «Приложения» — Google Camera и очистите кэш и удалите установленные обновления.

Аналоги Google Camera

Как видите, в большинстве случаев решением проблемы является обновление Google Camera. Даже если приложение не поддерживает ваш смартфон прямо сейчас, не исключено, что в одной из будущих версий поддержка всё-таки появится. Главное – чтобы нашёлся разработчик, которому будет интересно, скажем, адаптировать Gcam для процессоров Kirin или встроить API Camera2 прямо в приложение, чтобы пользователям не пришлось получать рут-права и накатывать его самостоятельно.

Учись, Apple, или Почему у всех Google Pixel с 2018 года одна и та же камера

Мне бы очень хотелось закончить пост рекомендацией нескольких приложений-аналогов Google Camera, но, к сожалению, сегодня это абсолютно уникальное явление. Дело в том, что оригинальная Гугл камера является совокупностью программных методов создания фотографии, в котором, помимо собственно приложения, участвует ещё и API Camera2 (своего рода драйвер, являющийся прокладкой между хардом и софтом), а он встречается далеко не на всех смартфонах. Поэтому, как бы мне было ни прискорбно сообщать об этом, но альтернатив у гкам сегодня попросту нет.