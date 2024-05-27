Пользоваться смартфонами Android в ландшафтном режиме будет намного проще

Хотя Google разработала пользовательский интерфейс Android для масштабирования на телефонах и планшетах, она оптимизировала его так, чтобы он лучше всего выглядел в портретном режиме для телефонов и в ландшафтном для планшетов. Это очень логично, но бывают случаи, когда вы хотите использовать любое устройство в противоположной ориентации. Однако если вы повернете свой телефон Android в альбомный режим, вы можете заметить, что некоторые элементы системного интерфейса, не оптимизированы, по крайней мере, на стоковой версии Android. К счастью, обновление Android 15 исправить эту проблему, как минимум на телефонах.

Обновление Android

Прежде чем посмотреть на обновления, стоит посмотреть, как панель уведомлений выглядит сейчас, в текущей стоковой версии Android 14. Экран блокировки в стоковой версии Android 14 на телефонах вообще не может поворачиваться и нам тут смотреть не на что. Напротив, панель уведомлений имеет ландшафтный макет уже в стоковой версии Android 14, хотя и с некоторыми проблемами.

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Для начала, здесь много пустого пространства, поскольку две трети экрана отведены под уведомления, которые занимают лишь половину ширины панели. Верхнюю треть занимает ряд из четырех плиток быстрых настроек, что вполне нормально, но другие элементы, такие как кнопка редактирования быстрых настроек, ползунок яркости, диспетчер задач служб переднего плана, переключатель профилей, ярлык настроек и ярлык меню питания, не отображаются.

Панель уведомлений Android

Эти оставшиеся элементы отображаются только при полном развертывании панели уведомлений, что требует еще одного движения пальцем вниз. К счастью, Android хотя бы удается вместить медиаплеер в нераскрытом состоянии, но минус в том, что для уведомлений остается меньше места.

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В отличие от этого, в новой компоновке панели уведомлений, которую можно вручную включить в Android 15, остается достаточно места для отображения уведомлений, четырех плиток быстрых настроек (в компоновке 2×2), ползунка яркости и остальных ранее упомянутых элементов. По сути, новая панель уведомлений для телефонов выглядит как уменьшенная версия панели уведомлений на планшетах.

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Бета-версия Android

Впервые такое изменение было замечено в Android 14 QPR1 Beta 1, выпущенной в сентябре прошлого года, а оптимизированный под ландшафтый формат пользовательский интерфейс для панели уведомлений — в Android 14 QPR2 Beta 2, выпущенной в декабре.

Хотя эти оптимизированные пользовательские интерфейсы появились в сборках Android уже несколько месяцев назад, они все еще явно недоработаны. Те, кто сталкивался с ними, сталкиваются с многочисленными ошибками при их использовании. Например, медиаплеер перекрывает ярлык экрана блокировки слева. Счетчик количества страниц быстрых настроек ошибочно считает, что страниц всего три, в то время как их было, например, шесть. А еще, при пролистывании плиток «Быстрых настроек» можно заметить, что они находятся под уведомлениями справа.

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Несмотря на эти проблемы, новые оптимизированные под ландшафт макеты экрана блокировки и панели уведомлений — явное улучшение по сравнению с текущей базовой версией. Остается только надеяться, что Google скоро устранит эти недочеты, чтобы в будущем принести новый пользовательский интерфейс в стоковую версию Android.