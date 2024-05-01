5 ненужных функций современных смартфонов, за которые мы переплачиваем

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни смартфоны дороже других? Понятно, что флагманы получают улучшенную камеру, мощный процессор и впечатляющий запас памяти, но наряду с действительно важными фишками они предлагают просто бесполезные функции и технологии, заставляя нас буквально платить за воздух. Скажите, готовы ли вы отдать больше денег ради вот этого?

Влагозащита корпуса телефона

Производители флагманов и многих смартфонов среднего класса хвастаются влагозащитой по стандарту IP68, позволяющей держать устройство подводой на глубине более 1 метра в течение 30 минут. Прекрасно, но зачем?

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Если вы случайно уроните в воду любой современный смартфон, собранный хотя бы не из палок и мягкой субстанции, а затем быстро его достанете, с устройством ничего не случится. Или вы планируете с ним плавать? Тогда учтите, что поломка смартфона вследствие контакта с водой не является гарантийным случаем даже для устройств с влагозащищенным корпусом. Вот и думайте, есть ли смысл переплачивать за маркировку IP67 или IP68.

Смартфоны с гибким экраном

Одна из главных загадок человечества — кому и зачем нужны смартфоны с гибким экраном? Необходимо гибридное устройство вроде Galaxy Z Fold5, выполняющее функцию планшета? Так экран подобного смартфона в разложенном виде будет все равно меньше. Хотите купить раскладушку в духе Galaxy Z Flip5 из-за ее компактности? Так она толще обычного телефона и занимает столько же места в сумке или кармане.

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Кроме того, смартфоны с гибким экраном имеют ряд недостатков:

хрупкая и ненадежная конструкция;

раздражающая линия сгиба на экране;

аккумулятор меньше, чем у обычного смартфона.

Наконец, гибкий экран делает наценку 30-50% относительно стоимости модели с аналогичными характеристиками, но с обычным экраном. Разве стоит платить больше за спорный форм-фактор?

Пиковая яркость экрана

Яркий экран телефона — безусловно, круто и полезно. Но на какие цифры нам предлагают ориентироваться, выбирая себе устройство? Производители флагманов любят указывать пиковую яркость дисплея, которая порой достигает 6000 нит. Однако это — если не обман, то по крайней маркетинговая уловка.

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Заявленная производителем пиковая яркость достигается на ограниченной площади дисплея (как правило, в определенной точке) и только во время просмотра HDR-контента. При этом в режиме автонастройки и ручной регулировки мы имеем дело с обычными даже для дешевых AMOLED-матриц значениями 1000-1300 нит. Что, продолжим переплачивать за пиковую яркость экрана?

Запись видео в 8K

Возможности современных процессоров флагманского уровня позволяют записывать видео в 8K. Но зачем, если в этом режиме почти всегда ограничивается частота кадров и отключается электронная стабилизация, а вес минутного ролика составляет больше 1 ГБ?

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Запись видео в 8K была и продолжает оставаться маркетинговой уловкой, преимущества которой получится оценить разве что при съемке на штатив и просмотре на экране дорогущего телевизора.

Для чего нужна беспроводная зарядка

В конце концов, кто-нибудь объяснит, в чем заключается удобство беспроводной зарядки? Ее все равно нужно подключать к розетке, а смартфон с поддержкой стандарта Qi останется привязанным к станции, на которую его придется положить.

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И ведь нам предлагают переплачивать за беспроводную зарядку, невзирая на ее недостатки в лице низкой скорости и невозможности держать смартфон в руках, пока тот восстанавливает энергию (исключение — MagSafe). Это действительно стоит того?