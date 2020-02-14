Все любят тайны, не так ли? Даже если они не касаются нас напрямую, это не только не делает их менее интересными, но даже усиливает наше желание разузнать всю подноготную как можно детальнее. Необязательно для того, чтобы передать затем эти сведения кому-то ещё. Ведь информированность – это довольно мощный инструмент, который позволяет не только чувствовать свою вовлечённость в конкретную тему, но и иметь возможность принимать решения, которые могут повлиять на нашу жизнь, даже если это касается исключительно наших смартфонов.

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Android не является по-настоящему открытой операционной системой, что бы там ни говорила Google, заявил Тим Суини, генеральный директор студии Epic Games. По словам топ-менеджера, когда они запускали Fortnite и решили, что будут распространять её через свой сайт, они столкнулись с множеством проблем. Вместо того, чтобы просто дать пользователям беспрепятственно скачивать игру, Google начала чинить им всевозможные препятствия – от полной блокировки загрузок до предупреждений о невероятной опасности ПО из сторонних источников.

Является ли Android открытой ОС

Открытость операционной системы состоит в том, чтобы давать пользователям возможность использовать её так, как они хотят, пояснил Суини. Однако в последнее время Google всё более активно ужесточает правила взаимодействия с платформой, устанавливая разного рода ограничения, которые не позволяют задействовать все преимущества Android. По сути, компания идёт по пути Apple, но та хотя бы никогда не заявляла iOS как открытую платформу, а с самого начала чётко демонстрировала пользователям, что она будет принимать все значимые решения за них.

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Обычно все эти ограничения подаются под соусом защиты пользователей от вредоносного ПО, но в данном случае препятствия не имеют ничего общего с безопасностью, считает Суини. Ведь, по логике, Android должен препятствовать загрузкам из ненадёжных источников, но почему в таком случае он блокирует вообще все источники, даже те, которые являются по своей сути надёжными? У Google есть множество способов проверить ресурс, с которого осуществляется загрузка, но вместо этого она просто называет все платформы, кроме Google Play, незащищёнными, а потом ещё и рекомендует пользователям отказаться от установки скачанного приложения или игры.

Почему Fortnite нет в Google Play

Понятное дело, что это делается с целью извлечения дополнительной прибыли. Ведь Google взимает с каждой транзакции, проведённой через Google Play, по 30%. А, учитывая, что Fortnite только на iOS генерирует более 2 миллионов долларов выручки в день, продавая внутриигровую валюту, несложно догадаться, что Google тоже хотела бы откусить от этого пирога. Да, пользователи Android традиционно тратят меньше денег на приложения и игры, чем пользователи iOS, но даже если это будут те же 2 миллиона в день (на iOS уже явно больше), Google смогла бы, не шевеля даже пальцем, зарабатывать по 600-650 тысяч долларов ежедневно.

В результате Google категорически отказалась от размещения игры в каталоге на индивидуальных условиях, не пойдя Epic Games навстречу и не став снижать для неё комиссионную ставку. Дескать, на то нет никаких оснований. Но совершенно ясно, что это было сделано, чтобы дожать студию и убедить её разместить в Google Play игру на условиях самой Google. В конце концов, самой Epic Games каталог поискового гиганта нужен не меньше, чем Google нужен Fortnite, потому что многие пользователи до сих пор так и не решились скачать игру из-за опасений сторонних источников.

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Прав ли Тим Суини? Отчасти да. Однако он почему-то забывает, что Android пользуются не только гики, которые могут себе позволить без опаски скачивать софт из интернета, потому что осознают все риски и соблюдают меры предосторожности, но и рядовые пользователи, для которых софт из сторонних источников может представлять опасность. Ведь, как показывает практика, зачастую пользователи сами скачивают на устройства вредоносный софт, раздают ему запрошенные привилегии, а потом удивляют, почему их банковский счёт обчистили, а весь интерфейс смартфона пронизан рекламными баннерами. Вот их-то и нужно защищать от необдуманных поступков, чем Google и занимается.