Fortnite, несмотря на то, что вышла еще в 2018 году, всё еще пользуется популярностью. По данным за март 2019 года число активных игроков Fortnite находилось на отметке в 250 миллионов. К сожалению, узнать количество игроков в Fortnite Mobile пока невозможно, однако, учитывая популярность десктоп-версии игры, нет сомнений в том, что и мобильная версия всё еще популярна. Именно поэтому предлагаем вам список смартфонов, которые лучше всего подойдут для игры в Fortnite Mobile. Как вы могли догадаться, они будут не по карману тем, кто привык покупать смартфоны за 15-20 тысяч рублей.

Asus Rog Phone 2

Устройство оснащено процессором Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, массивным аккумулятором на 6000 мАч, а также 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 герц. Одной из главных фишек устройства являются программные кнопки AirTriggers, которым можно назначить различные действия и активировать в любой игре. Многие считают устройство самым плавным за счет повышенной частоты экрана и хорошо оптимизированной системы.

Rog Phone 2 к тому же предлагает уникальную систему охлаждения с кулером AeroActive Cooler II и вентиляционными отверстиями, быструю зарядку на 30 Вт, камеру на 48 Мп и задержку экрана в 1 мс благодаря тачскрину с частотой обновления в 240 герц. В России устройство можно купить за 70 тысяч рублей, что для многих покажется слишком большой цифрой, именно поэтому ниже представлены иные варианты.

OnePlus 7T Pro

Телефон оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, 6,67-дюймовым FluidAMOLED-экраном с частотой обновления картинки 90 герц. Аккумулятор здесь на 4085 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. В России версию с 8 гигабайтами оперативной памяти можно приобрести на сером рынке примерно за 40 тысяч рублей.

OnePlus 7T Pro является сбалансированным устройством, вы сможете использовать его как для игры в Fortnite, так и в повседневной жизни. Он не выделяется своей игровой внешностью или красочной оболочкой. Это нейтральный — но производительный — гаджет. И такой вариант может понравиться многим.

Xiaomi Black Shark 2

В России устройство можно купить за 30 тысяч рублей. Телефон был выпущен в марте 2019 года и работает на процессоре Snapdragon 855 Plus. Он также получил до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,39-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, с откликом всего в 40 мс по аналогии с iPhone за счет тачскрина на 240 Гц. Компания называет эту технологию Fast Finger.

Основная камера в аппарате на 48 Мп, аккумулятор здесь на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт. В AnTuTu телефон набирает более 500 тысяч баллов. Из плюсов отметим технологию DC Dimming 2.0, убирающую мерцание на экране, вызванное широтно-импульсной модуляцией, функцию Magic Press 2.0, позволяющую смартфону определять силу нажатия по экрану. Давайте обсудим эти функции в Телеграм.

Samsung Galaxy Note10 Plus

Сложно не признавать тот факт, что Note10 Plus — это не игровой смартфон. Однако он выделяется на фоне остальных благодаря своему 6,8-дюймовому DynamicAMOLED-экрану. Не секрет, что Samsung лишь в своих устройствах использует AMOLED-экраны нового поколения, предлагая конкурентам прошлогодние решения. Это делает флагманы компании лучшими в вопросе качества экранов.

Именно поэтому всем, кому важно качество картинки, можно смело рекомендовать данный аппарат. Пикселей за счет увеличенного разрешения экрана QuadHD+ (3040×1440) вы точно не заметите. Яркость DynamicAMOLED-экранов доходит до 1200 кд/кв. м., благодаря чему появилась поддержка HDR10+.

code>Читайте также: Samsung представит свой аналог AirDrop, работающий в облаке



Для некоторых минусом может показаться процессор Exynos 9825, однако он выполнен на новом 7-нм техпроцессе и по производительности лишь незначительно уступает Snapdragon 855 Plus, поэтому если вам качество картинки важнее скорости работы и плавности, несомненно стоит взглянуть на Note10 Plus. В России устройство можно приобрести за 90 тысяч рублей, а за 100 тысяч рублей вам будет доступна версия Star Wars Special Edition со специальной стилизацией корпуса и интерфейса смартфона.

Какой телефон из списка понравился вам больше всего? Ждём ваших ответов в комментариях.