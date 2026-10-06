OriginOS 7 вышла ещё в сентябре, но первыми её получили смартфоны в Китае, а владельцам vivo в России оставалось только гадать, когда очередь дойдёт до них. Китайский график мы уже разбирали по датам, но к смартфонам из российских магазинов он почти не относится. Теперь vivo опубликовала график для глобальных версий, и он актуален для России. Разница между моделями в нём оказалась куда больше, чем можно ожидать. Рассказываю, в каком порядке обновятся смартфоны vivo в России и как не пропустить обновление.

Что vivo объявила для России

vivo опубликовала дорожную карту OriginOS 7 для глобальных смартфонов. Новая оболочка построена на Android 17, а рассылать её будут волнами — с конца октября 2026 года до конца февраля 2027-го.

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Даты и модели в этом графике актуальны и для смартфонов, которые продаются в России. Так что владельцы vivo наконец могут понять, сколько ждать обновления именно им, а не китайским пользователям.

Кто получит OriginOS 7 первым

Первыми, как обычно, обновятся самые свежие флагманы. Их очередь подойдёт в конце октября, и в эту волну попали:

vivo X Fold5;

vivo X300 Ultra;

vivo X300 Pro;

vivo X300;

vivo X300 FE.

Владельцам этих смартфонов ждать осталось всего несколько недель. Что именно изменится после обновления, мы подробно разбирали в обзоре OriginOS 7 для России.

Середина ноября — прошлогодние флагманы X200

Вторая волна стартует в середине ноября. В неё вошла вся прошлогодняя флагманская серия:

vivo X200 Pro;

vivo X200;

vivo X200 FE;

vivo X200T.

Получается, прошлогодние флагманы обновятся примерно через две-три недели после новых. Для смартфонов, которым уже больше года, это быстрый срок.

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Декабрь — средний класс V-серии

Самые популярные у покупателей смартфоны vivo получат обновление ближе к Новому году. В середине декабря очередь дойдёт до таких моделей:

vivo X Fold3 Pro, X100 Pro и X100;

vivo V70 Elite, V70 и V70 FE;

vivo V60 и V60e.

А в конце декабря обновятся vivo V50 и V50e. Так что владельцам V-серии придётся подождать на полтора-два месяца дольше, чем флагманам.

Январь и февраль — смартфоны прошлых лет

Последние волны придутся на начало 2027 года. В конце января vivo обновит:

V40 Pro и V40;

S2 и S2 FE;

Y51 Pro 5G.

Также обновление затронет серию T:

T5 Pro 5G;

T5 5G;

T5x 5G;

T4 Ultra;

T4 Pro;

T4 5G;

T4R 5G;

T3 Ultra.

В конце февраля список закроют V40e, V30 Pro, V30, V30e, Y400 Pro 5G, Y400 5G, Y31 Pro 5G и T4x 5G. Для владельцев этих моделей OriginOS 7 станет обновлением, которого придётся ждать дольше всех — больше пяти месяцев после выхода оболочки в Китае.

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Как проверить обновление

Когда подойдёт очередь вашего смартфона, обновление придёт само. Если срок подошёл, а его нет, проверьте вручную:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление системы». Нажмите «Проверить наличие обновлений». Если OriginOS 7 доступна, скачайте и установите её.

Названия пунктов на разных моделях могут немного отличаться. Перед установкой зарядите смартфон хотя бы до половины и подключитесь к Wi-Fi: обновление большое. И не лишним будет сохранить резервную копию важных данных. Обсудить OriginOS 7 можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.