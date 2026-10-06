OriginOS 7 вышла ещё в сентябре, но первыми её получили смартфоны в Китае, а владельцам vivo в России оставалось только гадать, когда очередь дойдёт до них. Китайский график мы уже разбирали по датам, но к смартфонам из российских магазинов он почти не относится. Теперь vivo опубликовала график для глобальных версий, и он актуален для России. Разница между моделями в нём оказалась куда больше, чем можно ожидать. Рассказываю, в каком порядке обновятся смартфоны vivo в России и как не пропустить обновление.
Что vivo объявила для России
vivo опубликовала дорожную карту OriginOS 7 для глобальных смартфонов. Новая оболочка построена на Android 17, а рассылать её будут волнами — с конца октября 2026 года до конца февраля 2027-го.
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Даты и модели в этом графике актуальны и для смартфонов, которые продаются в России. Так что владельцы vivo наконец могут понять, сколько ждать обновления именно им, а не китайским пользователям.
Кто получит OriginOS 7 первым
Первыми, как обычно, обновятся самые свежие флагманы. Их очередь подойдёт в конце октября, и в эту волну попали:
- vivo X Fold5;
- vivo X300 Ultra;
- vivo X300 Pro;
- vivo X300;
- vivo X300 FE.
Владельцам этих смартфонов ждать осталось всего несколько недель. Что именно изменится после обновления, мы подробно разбирали в обзоре OriginOS 7 для России.
Середина ноября — прошлогодние флагманы X200
Вторая волна стартует в середине ноября. В неё вошла вся прошлогодняя флагманская серия:
- vivo X200 Pro;
- vivo X200;
- vivo X200 FE;
- vivo X200T.
Получается, прошлогодние флагманы обновятся примерно через две-три недели после новых. Для смартфонов, которым уже больше года, это быстрый срок.
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Декабрь — средний класс V-серии
Самые популярные у покупателей смартфоны vivo получат обновление ближе к Новому году. В середине декабря очередь дойдёт до таких моделей:
- vivo X Fold3 Pro, X100 Pro и X100;
- vivo V70 Elite, V70 и V70 FE;
- vivo V60 и V60e.
А в конце декабря обновятся vivo V50 и V50e. Так что владельцам V-серии придётся подождать на полтора-два месяца дольше, чем флагманам.
Январь и февраль — смартфоны прошлых лет
Последние волны придутся на начало 2027 года. В конце января vivo обновит:
- V40 Pro и V40;
- S2 и S2 FE;
- Y51 Pro 5G.
Также обновление затронет серию T:
- T5 Pro 5G;
- T5 5G;
- T5x 5G;
- T4 Ultra;
- T4 Pro;
- T4 5G;
- T4R 5G;
- T3 Ultra.
В конце февраля список закроют V40e, V30 Pro, V30, V30e, Y400 Pro 5G, Y400 5G, Y31 Pro 5G и T4x 5G. Для владельцев этих моделей OriginOS 7 станет обновлением, которого придётся ждать дольше всех — больше пяти месяцев после выхода оболочки в Китае.
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Как проверить обновление
Когда подойдёт очередь вашего смартфона, обновление придёт само. Если срок подошёл, а его нет, проверьте вручную:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Обновление системы».
- Нажмите «Проверить наличие обновлений».
- Если OriginOS 7 доступна, скачайте и установите её.
Названия пунктов на разных моделях могут немного отличаться. Перед установкой зарядите смартфон хотя бы до половины и подключитесь к Wi-Fi: обновление большое. И не лишним будет сохранить резервную копию важных данных. Обсудить OriginOS 7 можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.