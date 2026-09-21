Выпустив флагман vivo X500, о котором у нас уже есть отдельный материал, компания представила OriginOS 7 — новую версию оболочки для смартфонов vivo и iQOO. Глобальная версия начинает распространяться вместе с vivo X500. Разбираю, что реально изменилось, и что из этого имеет смысл на практике.

Новая анимация — интерфейс, который реагирует на касания

Главное визуальное изменение в OriginOS 7 — это Fluid Motion. Элементы интерфейса деформируются под пальцем и пружинят обратно — как капли воды, которые сливаются и расходятся. Это не просто красивость: физическая модель реакции создаёт ощущение что интерфейс живой, а не просто переключает слайды.

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Эта анимация пронизывает всю систему — от иконок до элементов внутри приложений. Быстрое движение — чёткий отклик. Медленное — мягкий упругий эффект. Направление свайпа меняется свободно в любой момент, система не теряет синхронизацию с жестом. Это та же идеология, что появилась в iOS 18, про которую писал журналист AppleInsider.ru Кирилл Пироженко. vivo реализовала её по-своему, и судя по описанию реализация полноценная.

Производительность и шесть лет без деградации

vivo заявляет 6 лет поддержания плавности — и это подкреплено конкретными технологиями, а не просто маркетингом.

Что изменилось под капотом:

Ultra-Core Computing — в тяжёлых сценариях (игры, многозадачность, долгое видео) система распределяет нагрузку так, чтобы критичные задачи обрабатывались в первую очередь. Запуск приложений ускорился на 10%, переключение страниц — на 11%.

— в тяжёлых сценариях (игры, многозадачность, долгое видео) система распределяет нагрузку так, чтобы критичные задачи обрабатывались в первую очередь. Запуск приложений ускорился на 10%, переключение страниц — на 11%. Memory Fusion — переработана архитектура управления памятью. Высвобождение ОЗУ стало на 60% быстрее. На 256 ГБ устройстве освобождается до 25 ГБ дополнительного хранилища.

— переработана архитектура управления памятью. Высвобождение ОЗУ стало на 60% быстрее. На 256 ГБ устройстве освобождается до 25 ГБ дополнительного хранилища. Dual Rendering — новая архитектура рендеринга с двумя путями обработки. Производительность рендеринга выросла на 14.4%.

Для владельцев смартфонов двух-трёхлетней давности это важнее, чем для новых устройств, включая мой прошлогодний vivo X300, ведь именно на старых устройствах деградация ощущается сильнее всего.

Jovi — ИИ-агент, который работает на телефоне и ПК одновременно

Jovi — это не голосовой ассистент в традиционном смысле. Это агент, который выполняет задачи: читает файлы, делает конспекты, собирает новости по расписанию, помогает редактировать документы.

Несколько конкретных сценариев:

Command on Phone, Done on PC — даёте команду на телефоне, Jovi редактирует презентацию на ноутбуке и отправляет обратно. Работает без переключения между устройствами.

— даёте команду на телефоне, Jovi редактирует презентацию на ноутбуке и отправляет обратно. Работает без переключения между устройствами. многофайловый анализ — передаёте несколько документов, Jovi читает все и выдаёт структурированную выжимку.

— передаёте несколько документов, Jovi читает все и выдаёт структурированную выжимку. новости по расписанию — настраиваете темы и время, Jovi сам собирает материал и сохраняет в заметки.

Отдельный блок — Smart Call Assistant. ИИ отвечает на звонки когда вы заняты и переводит разговор в текст в реальном времени. После звонка — автоматический обзор что обсуждалось. Это удобно и практично — особенно для тех кто получает много звонков.

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Важная оговорка: Jovi работает только на избранных устройствах и не во всех регионах. Для России часть функций может быть недоступна — это стандартная ситуация с ИИ-функциями в глобальных оболочках. Опробовать Jovi и другие нововведения OriginOS 7 можно на смартфоне vivo X500, который только-только поступил в продажу.

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Дизайн — жидкое стекло с тремя режимами

OriginOS 7 приняла тренд на Liquid Glass — полупрозрачные слоистые материалы, которые адаптируются к фону. Три режима отображения:

Realistic — максимально прозрачное стекло с полными световыми эффектами.

— максимально прозрачное стекло с полными световыми эффектами. Natural — слегка матовый, более сдержанный вариант.

— слегка матовый, более сдержанный вариант. Soft — размытие без резких бликов, минимальная нагрузка на восприятие.

Это правильный подход: Apple в iOS 26 дала эффект без возможности его снизить, vivo даёт три градации. Пользователь выбирает сам.

Подключение к устройствам Apple — неожиданное решение

Один из самых нестандартных блоков в OriginOS 7 — кросс-экосистемная совместимость с устройствами Apple.

Что поддерживается:

Apple Watch — подключается к vivo-смартфону, уведомления и данные здоровья синхронизируются с Origin Health;

— подключается к vivo-смартфону, уведомления и данные здоровья синхронизируются с Origin Health; AirPods — после подключения уровень заряда и статус отображаются на Origin Island, работает vivo Spatial Audio;

— после подключения уровень заряда и статус отображаются на Origin Island, работает vivo Spatial Audio; iCloud — доступ к файлам iCloud прямо из vivo File Manager;

— доступ к файлам iCloud прямо из vivo File Manager; MacBook — vivo-смартфон используется как веб-камера для видеозвонков;

— vivo-смартфон используется как веб-камера для видеозвонков; iPad — передача скриншотов и фото между устройствами без Wi-Fi.

Это редкость для Android-оболочки — обычно производители строят экосистему внутри своего бренда. vivo пошла в другую сторону и открылась к Apple-устройствам. Для пользователей, у которых есть и vivo-смартфон и что-то из Apple — практически полезно.

Автономность — пять инструментов для продления жизни батареи

OriginOS 7 добавила заметный инструментарий для управления энергопотреблением:

Battery Life Estimate — система показывает сколько времени осталось до разрядки и сколько до полного заряда;

— система показывает сколько времени осталось до разрядки и сколько до полного заряда; BlueVolt Smart Engine (совместно с Microsoft) — снижает потребление на 25% во время видеозвонков в Teams в высоком разрешении, продлевает автономность до 4% в тех же сценариях;

(совместно с Microsoft) — снижает потребление на 25% во время видеозвонков в Teams в высоком разрешении, продлевает автономность до 4% в тех же сценариях; Extended Connected Standby — в режиме ожидания с подключением к сети система переходит в экономичный режим, автономность в этом режиме растёт на 26%;

— в режиме ожидания с подключением к сети система переходит в экономичный режим, автономность в этом режиме растёт на 26%; Heterogeneous Computing — сложные задачи рендеринга распределяются на наиболее подходящие вычислительные блоки, потребление GPU снижается до 20%;

— сложные задачи рендеринга распределяются на наиболее подходящие вычислительные блоки, потребление GPU снижается до 20%; Bypass Charging 3.0 — при зарядке система динамически регулирует мощность, при перегреве переключается на капельный режим (срок службы батареи продлевается до 3%).

Кстати, о функции обходной зарядки у нас написан отдельный текст. Можете прочитать, чтобы понимать, с чем имеете дело.

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Игровой режим и тактильный отклик

Ultra Game Mode объединяет все игровые настройки (производительность, управление, звук, сеть) в одном месте. Не нужно искать опции в разных меню:

Glare Protection : при резких вспышках или пересвете в играх система приглушает яркие области, сохраняя детали. Комфорт при визуально интенсивных боях вырастает на 29% по данным vivo.

: при резких вспышках или пересвете в играх система приглушает яркие области, сохраняя детали. Комфорт при визуально интенсивных боях вырастает на 29% по данным vivo. 4D Game Vibration — система распознаёт различные игровые действия и подбирает тактильный отклик под каждое. Разные события на экране дают разные по характеру вибрации.

— система распознаёт различные игровые действия и подбирает тактильный отклик под каждое. Разные события на экране дают разные по характеру вибрации. Audio Redirect — при подключении Bluetooth-наушников телефон и наушники могут воспроизводить разные аудиопотоки одновременно. Полезно когда два человека смотрят разное на одном устройстве.

Во всей красе ощутить возможности нового игрового режима смогут владельцы флагманских устройств, поскольку на бюджетных аппаратах отдельные функции вроде 4D-вибрации невозможно реализовать из-за дешёвого моторчика.

Стоит ли обновляться

OriginOS 7 — это полноценное крупное обновление, а не косметическое. Fluid Motion, переработанное управление памятью, ИИ-агент Jovi, кросс-экосистемная совместимость с Apple-устройствами и новый игровой режим — каждый из этих блоков заметен в реальном использовании. Установить можно так:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Обновление системы». Нажмите «Проверить обновления». Если OriginOS 7 доступна — нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь завершения.

Учтите, что обновление распространяется постепенно в несколько волн вплоть до 2027 года. Список смартфонов и сроки обновления мы разбирали в отдельном материале. Обязательно прочитайте его.