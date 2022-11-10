Владельцам Google Pixel 4 стоит задуматься о новом телефоне

Так уж устроен рынок смартфонов, что на нем все какое-то недолговечное. Стоит только купить новый телефон, как проходит время, и он становится уже устаревшим. Выходит новая модель с новыми функциями, про которые со сцены нам говорят что-то вроде ”как вы вообще без этого жили раньше?!”. Даже если функция не столь полезная, то преподносят ее все равно именно так. Но не только из-за выхода новой модели стареет ваш телефон, а еще и из-за некоторых других факторов. Именно по этой причине пользователям популярной модели Google придется задуматься о замене своего телефона на новый.

Какие телефоны больше не будут обновляться

На этот раз поводом для того, чтобы задуматься о замене телефона, является истечение его цикла обновления. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL — флагманы Google 2019 года — больше не будут получать обновления программного обеспечения. Кстати, это те телефоны, которые были первыми и последними устройствами Pixel, использовавшими технологию Google Motion Sense для навигации с помощью жестов.

Причиной для написания этой статьи стало то, что Google недавно выпустила ноябрьский патч безопасности для своих телефонов Pixel, а серия Pixel 4 не была включена в список обновлений этого месяца. Об этом сообщает XDA Developers. Это означает, что телефоны больше не будут получать регулярные ежемесячные обновления OTA от Google. Это и говорит о том, что пользователям пора задуматься о том, чтобы обновить свои устройства.

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Можно ли установить Android 13 на Google Pixel 4

Android 13 также является последней основной версией операционной системы для Pixel 4 и 4XL. Google обязалась выпускать обновления для устройств в течение трех лет, и, согласно графику обновлений, гарантированные обновления безопасности закончились в октябре 2022 года.

Тем не менее, Google уже много раз показывала нам, что отпускает телефоны ”в свободное плавание”, выпустив для них одно обновление после того, как они должны официально закончиться. Происходит это спустя несколько месяцев после исключения устройств из списка обновлений. Таким образом, мы сможем увидеть последний OTA в серии Pixel 4 в будущем, но мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений или дополнений функций — только некоторые исправления ошибок.

Какие телефоны Google лучше не покупать

Другие модели Pixel тоже будут выходить из оборота по мере того, как они будут стареть. Так следующим телефоном, который перестанет получать обновления, станет Pixel 4a. Впрочем, он еще почти год будет считаться актуальным, а его поддержка прекратится в августе следующего года.

Обновления телефонов важны не только с точки зрения получения ими новых функций, хотя это тоже важно, но и с точки зрения безопасности. Обычно обновления безопасности выходят чуть дольше, чем программного обеспечения, но после этого момента пользоваться телефоном уже не стоит. Мы часто публикуем новости, в которых говорится о найденный уязвимостях старых моделей. И они уже не получают обновления, а значит данные их пользователей находятся в серьезной опасности.

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Какие телефоны обновляются дольше остальных

Сейчас больше всего времени обновлений предлагает Samsung. Некоторые ее новые телефоны предлагают до 5 лет обновлений безопасности. Даже Google в этом плане более скромная. Но определенный тренд уже наметился. Когда смартфоны становятся все более схожими и мало чем отличаются друг от друга, производителям приходится привлекать внимание другими вещами. Например, рекламой, сервисами и долгими обновлениями.

Это вполне соответствует увеличению времени использования телефонов. Если раньше пользователи в среднем покупали новинку раз в два года, то теперь они пользуются своими телефонами более трех лет. В разных отчетах данные отличаются, но тренд на увеличение времени использования становится все более явным. И увеличение времени обновлений только закрепит этот результат. Такие тренды действительно радуют.

А как часто вы меняете телефон? Возможно, у вас другое видение и вы считаете, что стоит покупать новинку каждый год? А может быть вам кажется более экономичным продавать телефон, пока он дорогой? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.