Новые Pixel 7 и Pixel 7 Pro — просто топ. Лучше купить их, чем iPhone 14

Вчера вечером на презентации #MadeByGoogle поисковый гигант выкатил сразу три новинки, которые ждали все. Даже тем, кто не может назвать себя фанатом компании, всё равно было интересно посмотреть как на Google Pixel 7 и 7 Pro, так и на первые смарт-часы Google — Pixel Watch. Несмотря на то что новинки нам тизернули ещё минувшей весной, по факту всё, что мы получили, — это дизайн устройств. Но никаких технических и тем более функциональных подробностей нам никто тогда не предоставил. То ли дело сейчас. Есть где разгуляться.

Google Pixel 7 — презентация

Ключевой новинкой сегодняшнего мероприятия стал двуединый флагман Pixel 7-го поколения. Он, как и годом ранее, вышел в двух модификациях: базовый Pixel 7 и топовый Pixel 7 Pro. Google решила не городить широкий модельный ряд, как это делает Apple, а оставшись верной принятому некогда стандарту по выпуску двух флагманских аппаратов в год.

Год назад Google удивила всех передовым дизайном Pixel 6, так что в этом на многое рассчитывать не приходилось. Но дизайнеры снова подтвердили свою квалификацию и на базе прошлогодних аппаратов нарисовали одновременный, но при этом чрезвычайно самобытный и даже более современный образ.

Если у Pixel 6 объективы основной камеры вписали в чёрную полосу, проходящую от края до края задней крышке, то в Pixel 7 их наоборот решили подчеркнуть. Для этого полосу осветлили до серебристого или бронзового (зависит от цвета корпуса), оставив камеры выделяться чёрными глазницами.

Очень круто смотрится находка дизайнеров по визуальному разделению базовой и топовой модели. У простого Pixel 7 объектив камеры оформлен в виде одного овального глазка, тогда как у Pixel 7 Pro к нему добавился ещё один круглый. В результате получилось всё то же самое, что у iPhone 14 Pro спереди. Правда, в случае с пикселями, объединить глазки программным способом уже не получится. Но оттого такое исполнение смотрится даже более необычно. В общем, лайк.

Google Pixel 7 — цена и характеристики

По железу всё более или менее ожидаемо.

Характеристики Pixel 7:

Дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, 90 Гц

Процессор — Tensor G2

Память — 8/128, 8/256 ГБ

Камера — 50/12 ГБ

Аккумулятор — 4355 мА*ч

Цена — от 599 долларов

Характеристики Pixel 7 Pro будут пободрее, но разница не так принципиальна, как между, скажем, iPhone 14 и iPhone 14 Pro:

Дисплей — 6,7 дюйма, AMOLED, 120 Гц

Процессор — Tensor G2

Память — 12/128, 12/256, 12/512 ГБ

Камера — 50/12/48 ГБ

Аккумулятор — 5000 мА*ч

Цена — от 899 долларов

Чисто синтетически ни базовая, ни топовая модели ничем особенным от конкурентов не отличаются. Даже про новый процессор Google Tensor G2 ничего такого не скажешь. Но ведь пиксели любят не за аппаратную начинку, а за фактические возможности:

Оба пикселя получили поддержку распознавания лиц без дополнительного оборудования. Google мощно прокачала ПО фронталки, и та научилась строить объёмную карту лица владельца.

без дополнительного оборудования. Google мощно прокачала ПО фронталки, и та научилась строить объёмную карту лица владельца. Раньше пиксели могли только блюрить фотографии, размывая задний фон, а теперь научились ещё и делать смазанные снимки чёткими , прогоняя их через продвинутую нейросеть.

, прогоняя их через продвинутую нейросеть. Обе модели получили поддержку макросъёмки, несмотря на отсутствие макро-объектива, а также режим киноэффект как у самых новых iPhone.

Google Pixel Watch — умные часы

Pixel Watch — это, как сказал бы Стив Джобс, one more thing. Казалось бы, даже странно, что такая незначительная штука, как смарт-часы, сумела наделать столько шуму. А всё дело в том, что Google пыталась выпустить их уже много лет, несколько раз закрывала и снова открывала проект, и наконец они перед нами.

Новый носимый гаджет от Google не выглядит уникально, но при этом весьма симпатичен. Конечно, аналоговая внешность часов с округлым корпусом и механическим колесом прокрутки могут понравиться не всем. Особенно из-за толстых рамок, которые вроде как должны были стать сенсорными, но не срослось. Тем не менее, с тем, что это стильный гаджет, спорить практически не приходится.

В основе часов лежит Wear OS 3.5, сдобренная фирменными Гугловыми примочками. В результате гаджет более глубоко интегрируется со смартфонами Pixel, чем любые другие часы, и позволяет управляться с ним почти без прикосновений к дисплею — только за счёт механического колесика сбоку. Не уверен, что характеристики Pixel Watch кому-то интересны, но, раз уж они известны, игнорировать их не будем:

Процессор — Exynos 9110

Память — 2/32 ГБ

Аккумулятор — 294 мА*ч

Корпус — 41 мм

Здоровье — ЭКГ, SpO2, пульсометр

Часы поступят в продажу в октябре по цене от 349 долларов. За эти деньги в США можно будет купить базовую модификацию только с Wi-Fi. А за версию с LTE придётся выложить дополнительные 50 долларов. В часы встроен модуль eSIM, за счёт чего их можно будет подключить к отдельному сотовому тарифу. Правда, вряд ли встроенная симка будет функционировать за пределами стран, куда Pixel Watch привезут официально.

Как смотреть презентации мировых IT-компаний сразу на русском?

Наверняка многие из вас ждали выхода этой статьи со вчерашнего вечера, не имея возможности посмотреть презентацию #MadeByGoogle самостоятельно из-за языкового барьера. Поскольку все спикеры на мероприятии говорили только по-английски, большинство из тех, кто знает только русский, решили дождаться, пока выйдут статьи вроде этой. Однако вы могли бы посмотреть трансляцию ивента самостоятельно и сразу по-русски (он доступен в записи по этой ссылке), в Яндекс Браузере.

Недавно он получил функцию перевода прямых трансляций, когда аудиодорожка переводится на русский прямо на ходу. Пока фича находится в публичной бете – это значит, что стримы переводятся не на всех Youtube-каналах (их список можно посмотреть здесь). Всё, что от вас требуется, — запустить в браузере трансляцию любого мероприятия на одном из этих каналов и нажать на кнопку “Перевести трансляцию”. Спустя всего несколько секунд нейросеть прогрузит необходимые данные и начнёт переводить видео практически в реальном времени.

Эта фишка одинаково хорошо работает на любых платформах, на которых доступен Яндекс Браузер:

Скачать Яндекс Браузер

Вне зависимости от того, как быстро говорит спикер во время трансляции и с каким акцентом, нейросеть Яндекс Браузера в любом случае справится с переводом. Это может быть хоть британский английский, хоть американский, хоть австралийский, хоть индийский со всеми оканьями и аканьями, характерными для носителей языка. Вот так стираются языковые границы в интернете.