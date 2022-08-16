Вышла финальная версия Android 13. Что нового и кто получит первым

15 августа компания Google внезапно объявила о выпуске первой стабильной версии Android 13. До этого дня пользователям были доступны лишь бета-версии операционной системы. Сейчас же все маски сняты и можно смело говорить о полноценном запуске мобильной ОС. Google успела перевыполнить план и устранить неполадки раньше положенного срока, учитывая, что Андроид 12 увидела свет лишь в октябре 2021 года, а датой выхода Андроид 13 предварительно называлось 1 сентября.

Релиз нового Андроида знаменует собой появление новых фишек, которые ранее были недоступны в версиях для бета-тестировщиков или поставлялись в урезанном формате. Оценить Android 13 во всей красе можно уже сегодня, но, разумеется, не всем. Google традиционно поощряет вниманием обладателей своих смартфонов Pixel, вызывая зависть со стороны владельцев устройств других производителей.

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Что нового в Android 13

При разработке тринадцатого поколения мобильной ОС упор был сделан на персонализацию. Android 13 продолжает эксплуатировать дизайн Material You и адаптирует внешний вид сторонних приложений в соответствии с темой и обоями смартфона. Таким образом, все программное обеспечение устройства сливается в единое целое, и ни одна утилита не выбивается из общего ряда.

Если вы являетесь носителем нескольких языков, то вас порадует наличие функции, позволяющей выбрать язык интерфейса для каждого отдельно взятого приложения. Ранее программное обеспечение работало только на языке системы.

Google серьезно переработала дизайн встроенного медиаплеера. Как и другие элементы интерфейса, он готов похвастать адаптивным оформлением, которое подстраивается под обложку альбома. Причем такая фишка актуальна даже при воспроизведении контента через Chrome. Наконец, в Android 13 появились дополнительные настройки темной темы, позволяющие в том числе затемнить обои. Теперь вы сможете быстрее отойти ко сну.

Как и всегда, большое внимание в Android 13 было уделено безопасности и конфиденциальности. Так, в новой версии ОС компании Google приложению можно разрешить доступ только к одной фотографии, а не ко всей медиатеке целиком. Еще более важной выглядит функция автоматической очистки буфера обмена, если пользователь копирует конфиденциальную информацию вроде адреса электронной почты или номера телефона.

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Последнее интересное изменение, касающееся конфиденциальности, — выдача разрешений на отправку уведомлений. В Android 13 оповещения не включаются автоматически, а пользователь сам при первом запуске ПО выбирает, стоит ли той или иной утилите тревожить хозяина своими пушами.

Заключительная категория изменений затронула взаимодействия смартфона с остальными гаджетами вашего дома. В новой версии операционной системы появилась не только поддержка Bluetooth LE, но и пространственного звучания Spatial Audio. Андроид 13 автоматически изменяет направление звука в зависимости от поворота головы пользователя. Конечно, для работы такой функции необходимо наличие соответствующего аудиоустройства вроде беспроводных наушников Pixel Buds Pro.

При наличии Chromebook вы можете воспользоваться функцией потоковой передачи контента с одного устройства на другое. К примеру, можно выделить картинку на смартфоне, нажать кнопку «Копировать», а в качестве адресата выбрать планшет или ноутбук Google. Изображение сразу же появится на втором устройстве, и вы сможете быстро приступить к его редактированию или выполнению других задач.

Конечно, это далеко не все фишки, которыми порадует Android 13. Также для новой ОС заявлена поддержка записи HDR-видео в сторонних приложениях камеры, а для планшетов Google переработана панель задач для одновременного выполнения двух действий.

Какие смартфоны получат Android 13

Начиная с 15 августа, скачать и установить Android 13 на свой телефон могут обладатели устройств Google Pixel, а именно следующих моделей:

Pixel 4;

Pixel 4a (5G);

Pixel 4 XL;

Pixel 5;

Pixel 5a;

Pixel 6;

Pixel 6a.

Pixel 6 Pro.

До конца 2022 года обновление получат обладатели смартфонов ASUS, OnePlus, Samsung, Sony, realme, vivo, Xiaomi и даже TECNO. Google не сообщает, какие именно модели могут рассчитывать на апдейт прошивки, но у нас есть материал с полным списком устройств. По опыту прошлых лет можно предположить, что до конца 2022 года обновятся только флагманские смартфоны. Остальные модели смогут обзавестись Android 13, начиная с 2023 года.

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Как установить Android 13 на телефон

Если вы являетесь владельцем одного из поддерживаемых устройств Google Pixel, то можете загрузить Android 13 по воздуху, просто проверив наличие обновлений в разделе настроек «Система». В случае обнаружения апдейта нужно подтвердить его загрузку и последующую установку.

Также установить обновление можно вручную, но этот вариант подойдет только тем, кто умеет пользоваться ADB (Android Debug Bridge). Краткая инструкция выглядит следующим образом:

Загрузите файл образа системы на компьютер по ссылке. Активируйте на смартфоне отладку по USB через настройки разработчиков. Выключите телефон. Перейдите в режим восстановления (recovery mode), зажав кнопку питания и нижнюю качельку громкости. Распакуйте пакет ADB на ПК и переместите в распакованную папку образ ОС. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Запустите «ADB.exe» на компьютере. Введите команду формата «adb sideload X», где вместо «X» укажите точное имя образа системы с его расширением (например, «android13.zip»). Перезагрузите смартфон, выбрав в режиме восстановления «reboot system now».

Во всех остальных случаях настоятельно рекомендуем дождаться обновления по воздуху, чтобы не испытывать удачу с ручной установкой Android 13, которая может привести к непоправимым последствиям