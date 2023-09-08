В Россию привезли лучший планшет до 15000 рублей. У него 4 динамика, 256 Гб памяти и безграничные возможности

С каждым годом становится все сложнее найти недорогой, но хороший планшет. Техника дорожает, и, покупая новое устройство, мы раз за разом вынуждены платить больше. Однако до сих пор остаются исключения, о которых мы стараемся вам регулярно рассказывать. Яркий пример — планшет Teclast M50 Pro. Цена у него такая, будто вышел он пару лет назад, когда техника стоила меньше, но характеристики новинки полностью соответствуют требованиям 2023 года и даже превосходят ожидания пользователей.

Teclast M50 Pro продается только в Билайне. Подобная эксклюзивность идет недорогому планшету на Андроид только в плюс. Во-первых, его можно купить с бесплатной доставкой через интернет-магазин. Во-вторых, с 7 по 17 сентября планшет Teclast M50 Pro доступен по специальной цене, которая наверняка вас порадует.

Купить Teclast M50 Pro

Планшет с большой памятью

Чтобы понять, чем же так интересен Teclast M50 Pro, давайте вспомним, что собой представляет типичный недорогой планшет. Как правило, это устройство с очень скромным объемом памяти, которого хватает лишь для загрузки базовых приложений и пары фильмов на вечер. А Teclast M50 Pro имеет встроенный накопитель на 256 Гб. Столько памяти обычно предлагают флагманские модели, в то время как накопитель доступных планшетов рассчитан на 64 Гб или в лучшем случае 128 Гб.

На этом создатели Teclast M50 Pro не остановились, предложив всем желающим дополнительно расширить хранилище самым простым и удобным способом. Если 256 Гб окажется мало, вы можете установить карту памяти в планшет, увеличив место еще на 1 Тб (1024 Гб). Только представьте, сколько фото, видео, музыки, игр и приложений получится загрузить!

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Планшет для работы и развлечений

Кроме того, Teclast M50 Pro имеет солидный объем оперативной памяти, необходимой для быстрой работы в режиме многозадачности, когда вы пользуетесь несколькими приложениями одновременно (например, смотрите фильм, параллельно общаясь по видеосвязи). ОЗУ этого планшета рассчитано на 8 Гб, и это — показатель неплохого ноутбука. Добавим сюда возможность расширения оперативки за счет постоянной памяти еще на 8 Гб и получим феноменальные 16 Гб!

Также Teclast M50 Pro прекрасно выполняет роль планшета для просмотра фильмов. Ведь эта модель не только предлагает 10-дюймовый дисплей с высоким разрешением, но и продвинутую аудиосистему, состоящую сразу из 4-х динамиков. Они обеспечивают объемное звучание, позволяя окунуться с головой в происходящее на экране.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Характеристики Teclast M50 Pro

Помимо хорошего звука и большого объема памяти обращают на себя внимание и другие характеристики планшета от процессора до емкости аккумулятора.

Характеристики Teclast M50 Pro Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 Мп Фронтальная камера 5 Мп Процессор Unisoc T616 Операционная система Android 13 Память 8/256 Гб Аккумулятор 6000 мАч

Узнать больше о Teclast M50 Pro

Процессор Unisoc T616 — сердце Teclast M50 Pro, и в 2023 году оно чувствует себя просто замечательно. Чип обеспечивает плавную работу интерфейса планшета на Андроид 13 и даже позволяет играть в 3D-игры на средних настройках. Вот уж действительно многофункциональное устройство!

Затрагивая возможности Teclast M50 Pro, нельзя обойти стороной тот факт, что перед нами планшет с 4G. Устройство оснащено выделенным слотом на две SIM-карты для мобильного интернета и общения посредством привычной телефонии. Разумеется, планшет поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), а еще имеет GPS-датчик для определения местоположения.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как получить Teclast M50 Pro бесплатно

Планшет является эксклюзивом магазина Билайн. С 8 по 18 сентября вам удастся купить Teclast M50 Pro всего за 14 990 ₽. Учитывая его характеристики, можно с уверенностью назвать новинку лучшим планшетом до 15000 рублей.

Купить Teclast M50 Pro

А кому-то повезет еще больше, ведь с 8 по 18 сентября в официальном сообществе Teclast в VK пройдет розыгрыш планшета. 18 сентября случайным образом будет определен один счастливчик, который получит Teclast M50 Pro бесплатно.