В Россию привезли лучший планшет до 15000 рублей. У него 4 динамика, 256 Гб памяти и безграничные возможности

  2. Темы
  3. Планшеты
Герман Вологжанин

С каждым годом становится все сложнее найти недорогой, но хороший планшет. Техника дорожает, и, покупая новое устройство, мы раз за разом вынуждены платить больше. Однако до сих пор остаются исключения, о которых мы стараемся вам регулярно рассказывать. Яркий пример — планшет Teclast M50 Pro. Цена у него такая, будто вышел он пару лет назад, когда техника стоила меньше, но характеристики новинки полностью соответствуют требованиям 2023 года и даже превосходят ожидания пользователей.

В Россию привезли лучший планшет до 15000 рублей. У него 4 динамика, 256 Гб памяти и безграничные возможности. Новый планшет продается эксклюзивно в Билайне. Фото.

Новый планшет продается эксклюзивно в Билайне

Teclast M50 Pro продается только в Билайне. Подобная эксклюзивность идет недорогому планшету на Андроид только в плюс. Во-первых, его можно купить с бесплатной доставкой через интернет-магазин. Во-вторых, с 7 по 17 сентября планшет Teclast M50 Pro доступен по специальной цене, которая наверняка вас порадует.

Купить Teclast M50 Pro

Планшет с большой памятью

Чтобы понять, чем же так интересен Teclast M50 Pro, давайте вспомним, что собой представляет типичный недорогой планшет. Как правило, это устройство с очень скромным объемом памяти, которого хватает лишь для загрузки базовых приложений и пары фильмов на вечер. А Teclast M50 Pro имеет встроенный накопитель на 256 Гб. Столько памяти обычно предлагают флагманские модели, в то время как накопитель доступных планшетов рассчитан на 64 Гб или в лучшем случае 128 Гб.

Планшет с большой памятью. Teclast M50 Pro предлагает много постоянной и оперативной памяти. Фото.

Teclast M50 Pro предлагает много постоянной и оперативной памяти

На этом создатели Teclast M50 Pro не остановились, предложив всем желающим дополнительно расширить хранилище самым простым и удобным способом. Если 256 Гб окажется мало, вы можете установить карту памяти в планшет, увеличив место еще на 1 Тб (1024 Гб). Только представьте, сколько фото, видео, музыки, игр и приложений получится загрузить!

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Планшет для работы и развлечений

Кроме того, Teclast M50 Pro имеет солидный объем оперативной памяти, необходимой для быстрой работы в режиме многозадачности, когда вы пользуетесь несколькими приложениями одновременно (например, смотрите фильм, параллельно общаясь по видеосвязи). ОЗУ этого планшета рассчитано на 8 Гб, и это — показатель неплохого ноутбука. Добавим сюда возможность расширения оперативки за счет постоянной памяти еще на 8 Гб и получим феноменальные 16 Гб!

Планшет для работы и развлечений. Идеальный планшет для работы в многозадачном режиме. Фото.

Идеальный планшет для работы в многозадачном режиме

Также Teclast M50 Pro прекрасно выполняет роль планшета для просмотра фильмов. Ведь эта модель не только предлагает 10-дюймовый дисплей с высоким разрешением, но и продвинутую аудиосистему, состоящую сразу из 4-х динамиков. Они обеспечивают объемное звучание, позволяя окунуться с головой в происходящее на экране.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Характеристики Teclast M50 Pro

Помимо хорошего звука и большого объема памяти обращают на себя внимание и другие характеристики планшета от процессора до емкости аккумулятора.

ХарактеристикиTeclast M50 Pro
Экран10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера5 Мп
ПроцессорUnisoc T616
Операционная системаAndroid 13
Память8/256 Гб
Аккумулятор6000 мАч

Узнать больше о Teclast M50 Pro

Процессор Unisoc T616 — сердце Teclast M50 Pro, и в 2023 году оно чувствует себя просто замечательно. Чип обеспечивает плавную работу интерфейса планшета на Андроид 13 и даже позволяет играть в 3D-игры на средних настройках. Вот уж действительно многофункциональное устройство!

Характеристики Teclast M50 Pro. У Teclast M50 Pro топовые характеристики, к которым невозможно придраться. Фото.

У Teclast M50 Pro топовые характеристики, к которым невозможно придраться

Затрагивая возможности Teclast M50 Pro, нельзя обойти стороной тот факт, что перед нами планшет с 4G. Устройство оснащено выделенным слотом на две SIM-карты для мобильного интернета и общения посредством привычной телефонии. Разумеется, планшет поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), а еще имеет GPS-датчик для определения местоположения.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как получить Teclast M50 Pro бесплатно

Планшет является эксклюзивом магазина Билайн. С 8 по 18 сентября вам удастся купить Teclast M50 Pro всего за 14 990 ₽. Учитывая его характеристики, можно с уверенностью назвать новинку лучшим планшетом до 15000 рублей.

Купить Teclast M50 Pro

А кому-то повезет еще больше, ведь с 8 по 18 сентября в официальном сообществе Teclast в VK пройдет розыгрыш планшета. 18 сентября случайным образом будет определен один счастливчик, который получит Teclast M50 Pro бесплатно.

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие планшеты 2023 года, которые понравятся каждому фанату Android

Рынок планшетов на Андроид активно развивается, а на прилавках магазинов электроники появляются новые модели от самых разных производителей. И даже компания Google в этом году рискнула выпустить подобное устройство. Да, Pixel Tablet получился не слишком удачным аппаратом, учитывая его стоимость в российской рознице (почти 90 тысяч). Но кроме него есть немало хороших планшетов 2023 года, на которые обязательно нужно обратить внимание каждому человеку, предпочитающему работать, играть и смотреть видео на большом экране.

Читать далее
5 смартфонов с распродажи POCO, которые можно купить со скидкой и не влезть в долги

К сожалению, лето подходит к концу, но не стоит впадать в отчаяние! Последние августовские деньки скрасит не только хорошая погода, но и распродажа на АлиЭкспресс: так, именно сейчас у тебя есть отличная возможность наконец купить смартфон POCO со скидкой. Есть как минимум 5 достойных моделей, на которые стоит потратиться именно сейчас, причем, скорее всего, не придется даже дожидаться зарплаты или одалживать деньги у друзей - настолько сильно они подешевели, что вряд ли ударят по твоему бюджету! Скорее смотри, какие смартфоны POCO стоит выбрать.

Читать далее
Топ-5 смартфонов, рекордно подешевевших в 2023 году

Глядя на стоимость новых смартфонов, порой хочется схватиться за голову, недоумевая, почему они такие дорогие. Но точно такие же чувства мы испытывали в прошлом году, да и раньше ценообразование вызывало вопросы. К счастью, со временем многие смартфоны дешевеют. Причем в случае с Android не нужно ждать 2-3 года, пока стоимость опустится до приемлемого уровня. Уже сейчас есть немало телефонов со скидками, чья цена с момента выхода просела почти в два раза.

Читать далее