Какие смартфоны обновятся до Android 13 и когда ждать релиза

Несмотря на то что Google тестирует Android 13 ещё с февраля-месяца, ждать релиза придётся ещё довольно долго. В лучшем случае поисковый гигант сподобится выпустить обновление в октябре, а то и ноябре. Но даже в этом случае получить его сможет только строго ограниченное число устройств. Как правило, в первую очередь до свежей версии Android обновляются смартфоны линейки Google Pixel, а владельцам всех остальных аппаратов приходится ждать ещё от нескольких недель до нескольких месяцев, пока их производители адаптируют апдейт. Другое дело, что заранее почти никто не знает, получит ли их смартфон новый Андроид или нет. Но кое-какие подробности у нас уже есть.

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Очевидно, что флагманские смартфоны текущего и прошлого модельного года почти наверняка обновятся до Android 13. Это общее правило, которого стараются придерживаться все производители. Несмотря на то что это не закреплено ни в каких документах, абсолютное большинство аппаратов на Андроид обновляются минимум два года. А вот с устройствами среднего и начального ценового сегмента всё куда сложнее.

Какие смартфоны получат Андроид 13

По данным GizChina, более 100 смартфонов, которые уже вышли, получат Android 13. Вот они:

Lenovo

Lenovo P12 Pro

OnePlus

OnePlus 10R

OnePlus Ace

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord N200 5G

Oppo

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno 5 Pro 5G

OPPO A55 4G

OPPO A53s 5G

OPPO A96 5G

OPPO A74 5G

OPPO A76

OPPO K9s 5G

OPPO F19 Pro

OPPO F19s

OPPO F19 Pro Plus 5G

OPPO F21 Pro Plus 5G

OPPO Find N 5G

Realme

Realme 8 Pro

Realme 8 5G

Realme 8 4G

Realme 8i

Realme 8s 5G

Realme X7 Max

Realme X7 Max Pro Extreme

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30A

Realme V13

Realme V11

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Vivo

Vivo XNote

Vivo X Fold

Samsung

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE, Z Flip 5G

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12, A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Sharp

AQUOS sense6

Tecno

Tecno Camon 19 Pro 5G

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Xiaomi

Xiaomi 12X

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5, MIX 5 PRO

Redmi 10, 10 Prime, 10 2022, 10 Prime 2022

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50 Gaming Lite

Redmi K40, K40 Gaming, K40 Pro, K40 Pro Plus

POCO GT

POCO X3 GT

POCO C4

ZTE

ZTE Axon 40 Ultra

Android 13 для Samsung

Список, прямо скажем, внушительный. Однако по всему видно, что он не полный. Даже если принять за правило, что флагманские смартфоны этого, прошлого, а в ряде случаев даже позапрошлого года по умолчанию получат Android 13, коллеги из GizChina почему-то не упомянули довольно широкий спектр смартфонов из линейки Galaxy A от Samsung. А ведь обновление явно светит не только им.

Мы знаем, что Samsung продела сроки обновления своих смартфонов, вышедших после 2020 года, сначала до трёх лет, а потом и до четырёх. Поэтому, помимо Galaxy A51, тут должны быть ещё и Galaxy A51S, A52, A52S, а также соответствующие им по поколению аппараты из линеек A20, A30, A40 и A70, многих из которых в списках почему-то не фигурирует.

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А вот смартфоны Huawei тут отсутствуют неслучайно. Если помните, эта компания с 2019 года находится под санкциями и не имеет права получат от Google обновления Android. Поэтому ни один аппарат бренда не получит апдейта, вне зависимости от сроков выхода. Старым — даже если они вышли до 2019 года — он не светит из-за возраста, а новым — из-за введённых ограничительных мер.

Когда выйдет Android 13

Другой вопрос, когда все те смартфоны, которым прочат обновление до Android 13, получат его. Очевидно, что это произойдёт а) не одномоментно и б) с большой задержкой. Практика показывает, что флагманы производители стараются обновлять в первые пару месяцев, а то и пораньше. Тянуть с обновлением с некоторых пор стало не принято, и даже Samsung значительно ускорилась.

Аппараты из среднего ценового сегмента обновят скорее всего только в следующем году. Модели поновее вероятно могут претендовать на апдейт уже в январе, а вот те, что постарше, — явно получат новый Андроид только ближе к весне. Это в основном касается таких устройств, как Galaxy A52 и A51, а также более простых моделей из той же линейки. В конце концов, с ними ещё нужно повозиться, чтобы понять, какие нововведения вытянет их железо, а какие — нет.

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Дешёвенькие же модели вроде Galaxy A13 и Galaxy A03, как показывает опыт предыдущих лет, стоит ждать Android 13 только к лету. Возможно, Samsung поторопится и разродится обновлением поздней весной, но явно не раньше. Во-первых, потому что это не те модели, ради которых стоит стараться. А, во-вторых, их явно покупают не из-за поддержки. Так что даже отсутствие апдейта на их популярность почти не повлияет.