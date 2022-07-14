Какие смартфоны обновятся до Android 13 и когда ждать релиза

Несмотря на то что Google тестирует Android 13 ещё с февраля-месяца, ждать релиза придётся ещё довольно долго. В лучшем случае поисковый гигант сподобится выпустить обновление в октябре, а то и ноябре. Но даже в этом случае получить его сможет только строго ограниченное число устройств. Как правило, в первую очередь до свежей версии Android обновляются смартфоны линейки Google Pixel, а владельцам всех остальных аппаратов приходится ждать ещё от нескольких недель до нескольких месяцев, пока их производители адаптируют апдейт. Другое дело, что заранее почти никто не знает, получит ли их смартфон новый Андроид или нет. Но кое-какие подробности у нас уже есть.
❗️У НАС ЕСТЬ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ, ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДАЮТ НА САЙТ
Очевидно, что флагманские смартфоны текущего и прошлого модельного года почти наверняка обновятся до Android 13. Это общее правило, которого стараются придерживаться все производители. Несмотря на то что это не закреплено ни в каких документах, абсолютное большинство аппаратов на Андроид обновляются минимум два года. А вот с устройствами среднего и начального ценового сегмента всё куда сложнее.
Какие смартфоны получат Андроид 13
По данным GizChina, более 100 смартфонов, которые уже вышли, получат Android 13. Вот они:
Lenovo
- Lenovo P12 Pro
OnePlus
- OnePlus 10R
- OnePlus Ace
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord N200 5G
Oppo
- OPPO Find X3 Pro
- OPPO Reno 5 Pro 5G
- OPPO A55 4G
- OPPO A53s 5G
- OPPO A96 5G
- OPPO A74 5G
- OPPO A76
- OPPO K9s 5G
- OPPO F19 Pro
- OPPO F19s
- OPPO F19 Pro Plus 5G
- OPPO F21 Pro Plus 5G
- OPPO Find N 5G
Realme
- Realme 8 Pro
- Realme 8 5G
- Realme 8 4G
- Realme 8i
- Realme 8s 5G
- Realme X7 Max
- Realme X7 Max Pro Extreme
- Realme Narzo 30 Pro
- Realme Narzo 30 5G
- Realme Narzo 30 5G
- Realme Narzo 30A
- Realme V13
- Realme V11
- Realme Q3
- Realme Q3i
- Realme Q3 Pro
Vivo
- Vivo XNote
- Vivo X Fold
Samsung
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip LTE, Z Flip 5G
- Galaxy A13
- Galaxy A23
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A71 LTE/5G
- Galaxy A51 LTE/5G
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12, A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A03
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
Sharp
- AQUOS sense6
Tecno
- Tecno Camon 19 Pro 5G
❗️У НАС ЕСТЬ УЮТНЫЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ С НОВОСТЯМИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЙСЯ, ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ
Xiaomi
- Xiaomi 12X
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 10S
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi CIVI
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX 5, MIX 5 PRO
- Redmi 10, 10 Prime, 10 2022, 10 Prime 2022
- Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50 Gaming Lite
- Redmi K40, K40 Gaming, K40 Pro, K40 Pro Plus
- POCO GT
- POCO X3 GT
- POCO C4
ZTE
- ZTE Axon 40 Ultra
Android 13 для Samsung
Список, прямо скажем, внушительный. Однако по всему видно, что он не полный. Даже если принять за правило, что флагманские смартфоны этого, прошлого, а в ряде случаев даже позапрошлого года по умолчанию получат Android 13, коллеги из GizChina почему-то не упомянули довольно широкий спектр смартфонов из линейки Galaxy A от Samsung. А ведь обновление явно светит не только им.
Мы знаем, что Samsung продела сроки обновления своих смартфонов, вышедших после 2020 года, сначала до трёх лет, а потом и до четырёх. Поэтому, помимо Galaxy A51, тут должны быть ещё и Galaxy A51S, A52, A52S, а также соответствующие им по поколению аппараты из линеек A20, A30, A40 и A70, многих из которых в списках почему-то не фигурирует.
❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТУТ ТЕБЕ ПОКАЖУТ, ЧТО МОЖНО ПОКУПАТЬ НА АЛИЭКСПРЕСС
А вот смартфоны Huawei тут отсутствуют неслучайно. Если помните, эта компания с 2019 года находится под санкциями и не имеет права получат от Google обновления Android. Поэтому ни один аппарат бренда не получит апдейта, вне зависимости от сроков выхода. Старым — даже если они вышли до 2019 года — он не светит из-за возраста, а новым — из-за введённых ограничительных мер.
Когда выйдет Android 13
Другой вопрос, когда все те смартфоны, которым прочат обновление до Android 13, получат его. Очевидно, что это произойдёт а) не одномоментно и б) с большой задержкой. Практика показывает, что флагманы производители стараются обновлять в первые пару месяцев, а то и пораньше. Тянуть с обновлением с некоторых пор стало не принято, и даже Samsung значительно ускорилась.
Аппараты из среднего ценового сегмента обновят скорее всего только в следующем году. Модели поновее вероятно могут претендовать на апдейт уже в январе, а вот те, что постарше, — явно получат новый Андроид только ближе к весне. Это в основном касается таких устройств, как Galaxy A52 и A51, а также более простых моделей из той же линейки. В конце концов, с ними ещё нужно повозиться, чтобы понять, какие нововведения вытянет их железо, а какие — нет.
❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО
Дешёвенькие же модели вроде Galaxy A13 и Galaxy A03, как показывает опыт предыдущих лет, стоит ждать Android 13 только к лету. Возможно, Samsung поторопится и разродится обновлением поздней весной, но явно не раньше. Во-первых, потому что это не те модели, ради которых стоит стараться. А, во-вторых, их явно покупают не из-за поддержки. Так что даже отсутствие апдейта на их популярность почти не повлияет.