Xiaomi нагло вырезала эти функции Android 14 из HyperOS. Посмотрите, чего вас лишили разработчики

С конца 2023 года смартфоны Xiaomi начали получать обновление HyperOS на базе Android 14. Фирменная оболочка обзавелась рядом фишек очередного поколения операционной системы, включая гибкую настройку экрана блокировки и возможность поставить вспышку на уведомления. Вместе с тем многие функции Android 14 на Xiaomi оказались недоступны. Посмотрите, чего вас лишил китайский производитель смартфонов.

Обои, созданные нейросетью

Одна из самых интересных фишек Android 14 — генерация обоев через нейросеть. Функция позволяет создать уникальную картинку, которая будет только у вас.

К сожалению, возможность опробовать данное нововведение пока есть исключительно у владельцев Google Pixel. То есть доступ к полезной фишке закрыт не только обладателям Xiaomi, но и пользователям других смартфонов.

Перетаскивание контента в Android 14

Также классным нововведением Android 14 является перетаскивание контента из одного приложения в другое. С его помощью вы можете скопировать текст или картинку, задержав палец, а затем — перенести содержимое. Так, в частности, удается обойтись без обращения к буферу обмена для копирования и вставки.

Что нового появилось в Android 14

Увы, на смартфонах Xiaomi этой функции нет. Скопировать текст можно, но перетаскиваться он будет только внутри уже запущенной программы. А картинки не перемещаются даже в таком ограниченном виде.

Быстрый доступ к настройкам шрифта

В Центре управления смартфонов Google Pixel появилась кнопка для изменения шрифта. С ее помощью можно даже не открывать настройки устройства, чтобы адаптировать размер текста на экране.

Как вы понимаете, смартфоны Xiaomi подобной фишки тоже лишились. Большая ли это потеря — вопрос дискуссионный. Просто фиксируем как факт.

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Отдельное изменение громкости уведомлений

Очевидная польза есть от изменения громкости уведомлений, что стало возможным с выходом Android 14. Теперь этот параметр не привязан к звонкам.

Но владельцы Xiaomi все равно не могут протестировать полезную фишку. Хорошо, что китайцы хотя бы оставили право отдельно выключить звук уведомлений, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

Как изменить или отключить звук уведомлений на смартфоне

Региональные настройки Android 14

На Google Pixel в разделе настроек «Языки» появилась вкладка с региональными параметрами. Здесь предлагается выбрать единицы измерения температуры и первый день недели, поскольку в разных странах используются свои значения.

На смартфонах Xiaomi с Android 14 этот раздел так и не появился. Но стоит заметить, что потеря невелика. Вряд ли кому-то захочется менять привычные нам градусы Цельсия и выбирать в качестве первого дня недели воскресенье для начала отсчета на календаре.

Изменение языка в приложении

В том же разделе «Языки» есть еще одна новая вкладка — «Языки приложений». Если ранее программы подтягивали язык системы, то теперь для каждой из них можно выбрать свой вариант.

Как изменить язык приложения на Android

Сделать все это на Xiaomi не получится. Но тоже не факт, что эта функция пользовалась бы большой популярностью. Ведь есть масса других способов изменения языка приложений.

Отключение уведомлений в полноэкранном режиме

Некоторые приложения (например, «Будильник») присылают уведомления в полноэкранном режиме. И только в Android 14 появилась возможность их отключить, сделав срочные оповещения обычными, которые отображаются во всплывающем окне или вовсе прячутся в шторке.

На телефонах Xiaomi с HyperOS, базирующейся на Android 14, такая опция отсутствует. А ведь кому-то она могла бы быть полезна. Как думаете?

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Предиктивный жест «Назад»

Еще в Android 14 появился предиктивный жест «Назад». Когда вы делаете свайп от края дисплея, на экране Google Pixel как бы появляется превью предыдущей страницы.

На Xiaomi анимации жестов не претерпели существенных изменений. Все выглядит так же, как и раньше. Если на вашем смартфоне с Android 14 нет и других фишек, изначально заявленных разработчиками операционной системы, поделитесь своими наблюдениями с пользователями телеграм-чата AndroidInsider.ru.