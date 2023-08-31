5 хороших Android-планшетов до 20 000 рублей

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Иван Кузнецов

Долгое время единственным планшетом, достойным покупки, был iPad, которым Apple фактически монополизировала этот рынок. Слабое железо, неповоротливость операционной системы Google и полное непонимание производителей, в каком направлении следует развиваться, со временем привели к тому, что Android-таблетки практически пропали из продажи. Но с лёгкой подачи Xiaomi планшеты многие бренды решили вновь заявить о себе на этом рынке. А тут ещё и рост курса доллара спровоцировал многих перестать мечтать об Айпадах и обратить внимание на сегмент до 20 000 рублей. К счастью, даже за эти деньги можно подобрать что-нибудь стоящее. Нужно только поискать.

5 хороших Android-планшетов до 20 000 рублей. В России немало хороших планшетов до 20к рублей. Фото.

В России немало хороших планшетов до 20к рублей

Honor Pad X9 — планшет с экраном 120 Гц

Honor Pad X9 — планшет с экраном 120 Гц. Недорогой планшет на каждый день. Фото.

Недорогой планшет на каждый день

Как правило, планшеты покупаются для развлечений: чтобы смотреть фильмы и сериалы, скачивать детям развивающие приложения и изредка работать с документами. Всё это удобнее делать на большом экране, поэтому чем выше будет диагональ вашей будущей таблетки, тем лучше. Honor Pad X9 предлагает, пожалуй, самый большой дисплей в своём сегменте — целых 11,5 дюймов при разрешении 2000×1200 точек. Это не AMOLED, но очень добротная IPS-матрица без риска выгорания пикселей, 203 ppi и яркостью 400 нит.

По начинке здесь тоже полный порядок. Характеристики Honor Pad X9 выглядят следующим образом:

Экран11,5″, IPS, 120 Гц
Основная камера5 Мп
Фронтальная камера5 Мп
ПроцессорSnapdragon 685
Память4/128, 6/128 Гб
Аккумулятор7250 мАч
Версия ОСAndroid 13

Мне нравится, что Honor Pad X9 предлагает повышенную частоту обновления, равную 120 Гц. В этом сегменте такой показатель считается редкостью, если не сказать исключением. На рекордную производительность не рассчитывайте, но свои 300 тысяч в AnTuTu процессор Snapdragon 685 набирает без проблем. В продаже есть две версии с разным объёмом оперативной памяти: 4 и 6 ГБ. Безусловно, старшая версия будет лучше, но она уже выбивается из обозначенной в заголовке ценовой категории. Поэтому брать ли её, решайте сами.

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Realme Pad — хороший недорогой планшет

Realme Pad — хороший недорогой планшет. Realme Pad целиком выполнен из металла. Фото.

Realme Pad целиком выполнен из металла

Ищете что-то совсем недорогое? Тогда вам к Realme. 10,4-дюймовый Realme Pad уже сложно назвать новинкой, так как вышел он около года назад. Несмотря на это, он продолжает сохранять актуальность. Это очень стильный внешне планшет в цельнометаллическом корпусе толщиной всего 6,9 мм. У него качественный IPS-экран с частотой обновления 60 Гц, который не будет жрать заряд, и батарейка на 7100 мА*ч, благодаря которой он смело проживёт под нагрузкой почти два рабочих дня.

По части характеристик Realme Pad — и близко не флагман, но очень достойный аппарат:

Экран10,4″, IPS, 60 Гц
Основная камера8 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорHelio G80
Память4/64 или 4/128 Гб
Аккумулятор7100 мАч
Версия ОСAndroid 11

Круто, что у Realme Pad — сразу 4 динамика, которые разнесены по верхнему и нижнему торцу, благодаря чему выдают настоящий стереозвук. С ними очень классно смотреть фильмы, сериалы и видео на Ютубе: аудиоряд воспринимается совершенно иначе. Да, нужно понимать, что это недорогой планшет, поэтому и памяти у него немного: 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища. Но есть и хорошие новости: ёмкость штатного накопителя можно расширить при помощи карты microSD. А ещё здесь есть забытый всеми разъём 3,5 мм для подключения наушников или внешней акустики.

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Планшет Xiaomi до 20000 рублей

Планшет Xiaomi до 20000 рублей. Планшеты Redmi стоят ощутимо дешевле, чем Xiaomi. Фото.

Планшеты Redmi стоят ощутимо дешевле, чем Xiaomi

Redmi Pad — модель чуть более дорогая, но в чём-то даже более выигрышная, чем Realme Pad, несмотря на сходство названий. Прежде всего у детища Xiaomi более современный экран на 10,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Это не рекордный показатель, но работать с ним гораздо приятнее для глаз, чем с 60-герцовой матрицей. Несмотря на сопоставимые габариты, автономность у Redmi Pad действительно выдающаяся. От одной зарядки он живёт 16 часов. Ну, так обещает производитель, если смотреть только видео по Wi-Fi, но и это очень неплохо. iPad, для сравнения, в тех же условиях, живёт только 10 часов.

Остальные характеристики планшета тоже на уровне:

Экран10,6″, IPS, 90 Гц
Основная камера8 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорHelio G99
Память4/128 или 6/128 Гб
Аккумулятор8000 мАч
Версия ОСAndroid 12

Корпус Redmi Pad тоже выполнен из цельного бруска алюминия, а четыре одинамика, разнесённые по разным сторонам, обеспечивают настоящее стереозвучание. Тут всё точно так же, как у Realme Pad. Однако процессор Redmi Pad имеет более высокую производительностью, плюс объём встроенного накопителя планшета Xiaomi вдвое больше, чем у конкурента: целых 128 ГБ против 64. Такое хранилище даже можно не расширять при помощи внешних карт памяти, хотя и такая возможность тоже предусмотрена.

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Какой планшет Huawei купить недорого

Какой планшет Huawei купить недорого. У Huawei очень классные планшеты, и этот — живое тому доказательство. Фото.

У Huawei очень классные планшеты, и этот — живое тому доказательство

Несмотря на то что Huawei и Honor раньше принадлежали одной компании, сегодня это два самостоятельных бренда. Поэтому и их продукцию можно рассматривать независимо друг от друга. Это хорошо видно и по смартфонам Huawei, и по её планшетам. Например, Huawei MatePad 10.4 хоть и похож на Honor Pad X9 концептуально, технически является совершенно самобытным устройством. Возьмите хотя бы его процессор. За техническую часть здесь отвечает HiSilicon Kirin 710A собственной разработки Huawei, а программную основу таблетки составляет операционная система HarmonyOS, а никакая не Android.

Экран10,4″, IPS, 60 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорKirin 710A
Память6/64 или 6/128 Гб
Аккумулятор7250 мАч
Версия ОСHarmonyOS 3.0

Да, у Huawei MatePad 10.4 нет поддержки сервисов Google, но отсутствие доступа в Google Play не делает его хуже. Здесь используется собственный магазин приложений AppGallery, а возможность установить утилиту Gspace позволяет скачивать софт и сервисы, которые требуют поддержки GMS. В остальном это обычный недорогой планшет с хорошей автономностью в 12 часов, стереодинамиками, 6/64 ГБ памяти и двумя камерами на 13 и 8 Мп соответственно.

Купить Huawei MatePad 10.4

Стоит ли покупать планшеты Teclast

Стоит ли покупать планшеты Teclast. Планшеты Teclast тоже заслуживают внимания. Фото.

Планшеты Teclast тоже заслуживают внимания

Все планшеты, которые мы приводим в этой статье, так или иначе относятся к известным брендам. Но даже у менее популярных производителей есть очень достойные решения по адекватным ценам. К таким, в частности, относится Teclast T40 Pro. Притом, что это самая дешёвая модель в нашей сегодняшней подборке, она предлагает довольно нетипичные для своей цены преимущества: 8 ГБ оперативной памяти и встроенный LTE-модуль, который позволяет использовать её с сим-картой.

Экран10,4″, IPS, 60 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорUnicos T616
Память8/128 Гб
Аккумулятор7000 мАч
Версия ОСAndroid 12

Дисплей тут более или менее стандартный: 10,4 дюйма, разрешение 2000×1200 точек, 350 нит яркости и частота обновления 60 Гц. Ничего необычного. Но зато здесь есть специальный алгоритм T-Color 2.0, который повышает качество изображения, делая цвета более реалистичными. В остальном это самый обычный планшет на процессоре Unicos T616 с 128 ГБ встроенной памяти и работающий на базе Android 12. Ему вряд ли светит 5 лет обновлений, как iPad, но до Android 13 он скорее всего обновится.

Купить Teclast T40 Pro

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