Неделю назад Xiaomi анонсировала Xiaomi Pad 9 Pro Max — флагманский планшет на собственном чипе XRing O3 с батареей 12000 мАч и рекордной производительностью. Все, включая меня, восхитились. Но есть нюанс: Pad 9 Pro Max — эксклюзив для китайского рынка. На глобальный рынок (а значит, в Россию) Xiaomi отправила Pad 9 и Pad 9 Pro. И вот здесь начинается история, которую Xiaomi явно не хотела бы обсуждать вслух.

Что Xiaomi сделала с процессорами — и почему это возмутительно

Начну с главного скандала. Xiaomi Pad 8 Pro (прошлогодняя «прошка») работает на Snapdragon 8 Elite. Это флагманский чип прошлого года, 3 нм, топовая производительность. Xiaomi Pad 9 Pro (новая «прошка») работает на Snapdragon 8 Gen 5. Это субфлагманский чип. Не флагманский. Суб. Как мясные субпродукты в дешёвой колбасе, а виной всему — кризис на рынке памяти, про который у нас есть отдельный текст.

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В 2026 году Xiaomi взяла планшет с приставкой Pro, убрала флагманский процессор и поставила менее мощный. И назвала это новым поколением. Xiaomi Pad 9 Pro слабее Xiaomi Pad 8 Pro по производительности процессора, и это — факт.

С базовой версией история не менее смешная. Xiaomi Pad 8 работает на Snapdragon 8s Gen 4. Xiaomi Pad 9 работает на… Snapdragon 8s Gen 4. Тот же самый чип. Год прошёл, вышло новое поколение — процессор не изменился вообще. Следить за актуальными новостями о планшетах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что изменилось в Pad 9 и Pad 9 Pro — честный список

Чтобы быть объективным — перечислю, что всё-таки обновилось.

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В Xiaomi Pad 9 относительно Pad 8:

батарея выросла с 9200 до 9720 мАч — плюс 520 мАч, около 6%;

— плюс 520 мАч, около 6%; больше ничего принципиального.

В Xiaomi Pad 9 Pro относительно Pad 8 Pro:

экран вырос с 11.2 до 12.5 дюйма — это реальное изменение формата;

— это реальное изменение формата; батарея выросла с 9200 до 11 000 мАч — существенный прирост;

— существенный прирост; динамиков стало 6 вместо 4;

яркость экрана выросла с 800 до 1000 нит ;

; процессор стал слабее — Snapdragon 8 Gen 5 вместо Snapdragon 8 Elite.

Итого: больше экран, больше батарея, больше динамиков, но менее производительный чип. И это новое поколение, вдумайтесь!

Цены — ещё один повод для возмущения

Мало того, что характеристики не впечатляют, так Xiaomi ещё и подняла цены. Серьёзно подняла.

Модель Цена в Китае Цена на AliExpress (Global) Xiaomi Pad 8 (8/128) 1999 юаней от 31 000 ₽ Xiaomi Pad 8 Pro (8/256) 2999 юаней от 39 000 ₽ Xiaomi Pad 9 (8/128) 2999 юаней (+1000) ожидается ~40 000 ₽ Xiaomi Pad 9 Pro (8/128) 3799 юаней (+800) ожидается ~50 000 ₽

Базовый Xiaomi Pad 9 стартует с той цены, с которой прошлый год стартовал Pad 8 Pro. Только у Pad 8 Pro был Snapdragon 8 Elite, а у Pad 9 — Snapdragon 8s Gen 4. Платите как за Pro — получаете базу. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Почему Xiaomi Pad 8 сейчас — лучшая покупка

Глобальные версии Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro уже продаются на AliExpress, и цены на них сейчас очень привлекательные именно на фоне анонса новинок.

Xiaomi Pad 8 от 31 000 рублей:

Snapdragon 8s Gen 4 — тот же, что в Xiaomi Pad 9, только дешевле на ~9 тысяч;

11.2″ IPS, 144 Гц, 3.2K — идентичен Pad 9;

батарея 9200 мАч, зарядка 45 Вт;

4 динамика, HyperOS.

Купить Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro от 39 000 рублей:

Snapdragon 8 Elite — мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 5 в Xiaomi Pad 9 Pro;

— мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 5 в Xiaomi Pad 9 Pro; 11.2″ IPS, 144 Гц, 800 нит;

50 МП основная камера, 32 МП фронталка;

9200 мАч, зарядка 67 Вт;

4 динамика, поддержка стилуса и клавиатуры.

Купить Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 Pro за 39 тысяч со Snapdragon 8 Elite против Xiaomi Pad 9 Pro примерно за 50 тысяч со Snapdragon 8 Gen 5. Переплачиваете 11 тысяч рублей за более слабый процессор, больший экран и дополнительные 2 динамика. Если вам принципиально важен большой 12.5-дюймовый экран — ладно, Pad 9 Pro имеет смысл. Если нет — Pad 8 Pro объективно лучше за меньшие деньги.

Когда стоит дождаться Pad 9 — честный ответ

Справедливости ради, есть один сценарий, когда Pad 9 имеет смысл. Если вам нужен большой планшет с экраном 12.5 дюйма и батареей 11 000 мАч, Pad 9 Pro закрывает эту задачу. Большой экран в формате 3:2 для работы с документами и чтения — это другой опыт по сравнению с 11.2 дюйма.

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В остальных случаях — берите Pad 8 или Pad 8 Pro сейчас, пока они есть на AliExpress по текущим ценам. После появления Pad 9 на глобальном рынке цены на восьмую серию могут подтянуться вверх или остаток распродадут быстро. Актуальные цены и ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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