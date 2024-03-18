Это просто МЕГА-планшет на Android! Он крутой и совсем не дорогой

Производители смартфонов и планшетов часто используют в названии своих устройств приставки «Plus», «Pro» и «Ultra», свидетельствующие о продвинутых характеристиках главной модели в серии. При этом почти никто не разбрасывается схожим по значению словом «Mega», на которое, будто бы, наложено табу. Но теперь негласный запрет снят, поскольку вышел планшет Blackview MEGA 1 с очень многообещающим названием. Оправдано ли оно?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала стоит рассказать о цене Blackview MEGA 1. В период с 18 по 27 марта его будут продавать на AliExpress примерно за 17 тысяч рублей. Такова стоимость базовой версии на 8/256 ГБ, но еще есть вариант на 12/256 ГБ, а также 100 подарков для первых покупателей Blackview MEGA 1 в виде бесплатных фитнес-браслетов. От этого и будем отталкиваться.

Blackview MEGA 1 на AliExpress

Планшет с хорошим экраном

Для планшета до 20 тысяч рублей у Blackview MEGA 1 есть две примечательные фишки помимо солидного объема памяти. Прежде всего, это экран. Здесь установлен большой IPS-дисплей диагональю 11.5 дюйма при разрешении 2.4K.

Планшет с большим экраном? Звучит слишком банально, но кроме солидной диагонали и высокого разрешения дисплей Blackview MEGA 1 характеризуется частотой обновления 120 Гц вместо обычных 60 Гц, что редко встречается среди недорогих моделей. За счет повышенной герцовки анимации на экране планшета выглядят очень плавно, и это чувствуется, когда сидишь в браузере или листаешь ленту телеграм-каналов.

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Планшет с классной камерой

Еще одна фишка, которую почти невозможно встретить в недорогом планшете на Андроид, — это камера. В качестве основы Blackview MEGA 1 использует 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1. Обычно такую матрицу дарят смартфонам за 10-20 тысяч рублей, а в планшет устанавливают что-нибудь попроще. Здесь же никаких компромиссов!

Фронтальная камера Blackview MEGA 1 тоже хороша. Для видеозвонков и селфи разработчики установили 13-мегапиксельный сенсор, который чаще всего применяется в качестве основы. То есть обе камеры планшета на уровень выше, чем у конкурентов по аналогичной цене.

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Характеристики Blackview MEGA 1

Экраном и камерами сыт не будешь, а потому давайте посмотрим на характеристики планшета, чтобы увидеть всю картину и подвести промежуточные итоги.

Характеристики Blackview MEGA 1 Экран 11.5 дюйма, AMOLED (2000х1200), 120 Гц Основная камера 50 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Helio G99 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 8800 мАч Зарядка 33 Вт Вес 528 граммов

Купить Blackview MEGA 1

Helio G99 — наскучивший, но до сих пор актуальный процессор, демонстрирующий оптимальное соотношение энергоэффективности и производительности. За счет современного 6-нм техпроцесса чипсета и аккумулятора на 8800 мАч Blackview MEGA 1 позволяет досмотреть до конца 6 часовых серий любимого сериала, а также на протяжении 5 часов играть в требовательные игры, благо в AnTuTu планшет набирает почти 450 тысяч баллов.

Также создатели планшета Blackview MEGA 1 приготовили несколько полезных бонусов. К примеру, и без того объемное хранилище можно расширить еще на 1 ТБ за счет карты памяти. Места и так достаточно? Тогда нам предлагают установить до двух SIM-карт с поддержкой 4G для мобильного интернета, а еще пользоваться планшетом в качестве навигатора через GPS, ГЛОНАСС и другие спутники. Наконец, Blackview MEGA 1 готов порадовать быстрой зарядкой при помощи комплектного адаптера питания на 33 Вт.

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Оптимальный планшет для работы и развлечений

Что мы имеем в итоге? Blackview MEGA 1 действительно оказался хорошим планшетом, который может использоваться как для развлечений, так и для работы. В первом случае на помощь устройству приходит классный экран и 4 стереодинамика, а во втором — оболочка Doke OS_P 4.0 на базе Android 13 с режимом ПК и бесплатным пакетом программ WPS Office.

Кстати, для рисования планшет тоже подходит. Ведь неслучайно Blackview MEGA 1 поставляется в комплекте со стилусом, рядом с которым лежит защитное стекло для экрана. Также можно купить планшет с расширенным набором аксессуаров в виде беспроводной клавиатуры и Bluetooth-мыши. Все подробности на странице товара!