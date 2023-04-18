Этот недорогой планшет со стилусом понравится всем. Сейчас его продают с большой скидкой

Гонконгская компания Oscal начинала свой путь как производитель защищенных смартфонов. Но довольно быстро она расширила ассортимент своих продуктов. Если вы не питаете страсть к противоударным телефонам, а хотите купить гаджет для работы, то обязательно присмотритесь к их планшетам на Андроид. Тем более, что 17 апреля стартовали продажи очередной новинки — Oscal Pad 13. Это недорогой планшет, который

одновременно является и устройством для развлечений, и девайсом, способным заменить ноутбук.

Планшет со стилусом — какой купить

Глядя на содержимое коробок устройств некоторых брендов, хочется плакать. Многие производители лишают нас самого необходимого — блока питания для зарядки. Не знаю, стоит ли уточнять, что в комплекте с Oscal Pad 13 вы найдете 18-ваттный адаптер, но о наличии бесплатного стилуса для планшета обязательно стоит сказать. Ведь это — настоящий подарок, за который не придется платить.

Здесь вы найдете планшет со стилусом

Oscal Pad 13 оснащен 10-дюймовым экраном, буквально созданным для работы со стилусом. На нем удобно рисовать, делать отметки и, конечно же, смотреть фильмы, ведь помимо хорошей IPS-матрицы с пиковой яркостью до 350 нит планшет предлагает стереодинамики. А еще он тонкий (7.6 мм) и легкий (435 граммов).

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Характеристики Oscal Pad 13

Визуальная составляющая планшета Oscal Pad 13 не вызывает нареканий, а как у него обстоят дела с начинкой? Прежде чем начать разговор о характеристиках, важно заметить, что мы имеем дело с устройством за $159 (~ 13 000 ₽).

Характеристики Oscal Pad 13 Экран 10.1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 + 2 Мп Фронтальная камера 8 Мп Процессор Unisoc T606 Память 8/256 Гб Аккумулятор 7680 мАч Зарядка 18 Вт

Все характеристики Oscal Pad 13

Планшет с большим экраном предлагает три дополнительных режима работы дисплей:

читалка (экран становится черно-белым для комфортного чтения книг);

ночная подсветка (дисплей становится теплым, чтобы вы могли быстрее уснуть);

темный режим (стильное оформление, помимо прочего снижающее нагрузку на глаза).

Oscal Pad 13 оснащен основной камерой на 13 Мп, позволяющей не только сканировать документы, но и делать хорошие портретные снимки с эффектом боке и записывать видео в разрешении FullHD. А фронталка от компании Samsung, расположенная в правильной альбомной ориентации, является идеальным инструментом для проведения веб-конференций.

Планшет Oscal работает на процессоре Unisoc T606. Это далеко не самое производительное решение на рынке мобильных устройств, однако его мощности вполне достаточно и для просмотра видео, и для работы с документами, и даже для 3D-игр на средне-низких настройках графики, о чем свидетельствует результат в тесте AnTuTu: 228 тысяч баллов.

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К тому же внутренняя память планшета Андроид рассчитана аж на 256 Гб с возможностью расширения еще на 1 Тб за счет MicroSD-карты. Наконец, Oscal Pad 13 обладает поддержкой 4G, так что и симку для подключения к мобильному интернету вы тоже сможете установить.

Что умеет планшет для работы

Oscal Pad 13 — это едва ли не лучший планшет для работы в своем ценовом сегменте. Столь смелое заявление подтверждается несколькими особенностями его оболочки DokeOS_P 3.0 на базе Android 12:

функция предварительной загрузки приложений, ускоряющая их запуск на 30%;

встроенный офисный пакет WPS;

ассистент для переноса данных;

плавающие окна и разделение экрана;

улучшенная система безопасности Linux со встроенным антивирусом;

режим ПК, делающий оболочку похожей на Windows.

Несмотря на использование не самого мощного процессора, планшет отлично чувствует себя в режиме многозадачности, так как из коробки доступно 8 Гб оперативной памяти — столько же предлагают ультрабуки. А емкости аккумулятора хватит более чем на 33 часа звонков, 18 часов музыки и 5 часов игр без подзарядки.

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Где купить Oscal Pad 13 со скидкой

Продажи планшета стартуют 17 апреля. С этого дня и до 21 апреля купить Oscal Pad 13 удастся всего за $159 или ~ 13 000 ₽. За эти деньги вы получаете не только планшет, но и стилус к нему. Кроме того, на странице товара можно выбрать расширенную комплектацию с беспроводной клавиатурой, а первые 200 покупателей и вовсе получат ее бесплатно.

Купить Oscal Pad 13

После 21 апреля цена Oscal Pad 13 вырастет в два раза и составит $319 (~ 26 000 ₽). Так что поторопитесь, если хотите купить планшет для работы по выгодной цене и с подарком в виде бесплатного стилуса для всех, а также Bluetooth-клавиатуры для первых двух сотен покупателей.