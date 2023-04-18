Этот недорогой планшет со стилусом понравится всем. Сейчас его продают с большой скидкой

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Герман Вологжанин

Гонконгская компания Oscal начинала свой путь как производитель защищенных смартфонов. Но довольно быстро она расширила ассортимент своих продуктов. Если вы не питаете страсть к противоударным телефонам, а хотите купить гаджет для работы, то обязательно присмотритесь к их планшетам на Андроид. Тем более, что 17 апреля стартовали продажи очередной новинки — Oscal Pad 13. Это недорогой планшет, который
одновременно является и устройством для развлечений, и девайсом, способным заменить ноутбук.

Этот недорогой планшет со стилусом понравится всем. Сейчас его продают с большой скидкой. Рабочая лошадка по адекватной цене. Фото.

Рабочая лошадка по адекватной цене

Планшет со стилусом — какой купить

Глядя на содержимое коробок устройств некоторых брендов, хочется плакать. Многие производители лишают нас самого необходимого — блока питания для зарядки. Не знаю, стоит ли уточнять, что в комплекте с Oscal Pad 13 вы найдете 18-ваттный адаптер, но о наличии бесплатного стилуса для планшета обязательно стоит сказать. Ведь это — настоящий подарок, за который не придется платить.

Этот недорогой планшет со стилусом понравится всем. Сейчас его продают с большой скидкой. Планшет со стилусом — какой купить. Фото.

Здесь вы найдете планшет со стилусом

Oscal Pad 13 оснащен 10-дюймовым экраном, буквально созданным для работы со стилусом. На нем удобно рисовать, делать отметки и, конечно же, смотреть фильмы, ведь помимо хорошей IPS-матрицы с пиковой яркостью до 350 нит планшет предлагает стереодинамики. А еще он тонкий (7.6 мм) и легкий (435 граммов).

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Характеристики Oscal Pad 13

Визуальная составляющая планшета Oscal Pad 13 не вызывает нареканий, а как у него обстоят дела с начинкой? Прежде чем начать разговор о характеристиках, важно заметить, что мы имеем дело с устройством за $159 (~ 13 000 ₽).

ХарактеристикиOscal Pad 13
Экран10.1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц
Основная камера13 + 2 Мп
Фронтальная камера8 Мп
ПроцессорUnisoc T606
Память8/256 Гб
Аккумулятор7680 мАч
Зарядка18 Вт

Все характеристики Oscal Pad 13

Планшет с большим экраном предлагает три дополнительных режима работы дисплей:

  • читалка (экран становится черно-белым для комфортного чтения книг);
  • ночная подсветка (дисплей становится теплым, чтобы вы могли быстрее уснуть);
  • темный режим (стильное оформление, помимо прочего снижающее нагрузку на глаза).

Oscal Pad 13 оснащен основной камерой на 13 Мп, позволяющей не только сканировать документы, но и делать хорошие портретные снимки с эффектом боке и записывать видео в разрешении FullHD. А фронталка от компании Samsung, расположенная в правильной альбомной ориентации, является идеальным инструментом для проведения веб-конференций.

Характеристики Oscal Pad 13. Камера планшета хороша для съемки днем. Фото.

Камера планшета хороша для съемки днем

Планшет Oscal работает на процессоре Unisoc T606. Это далеко не самое производительное решение на рынке мобильных устройств, однако его мощности вполне достаточно и для просмотра видео, и для работы с документами, и даже для 3D-игр на средне-низких настройках графики, о чем свидетельствует результат в тесте AnTuTu: 228 тысяч баллов.

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К тому же внутренняя память планшета Андроид рассчитана аж на 256 Гб с возможностью расширения еще на 1 Тб за счет MicroSD-карты. Наконец, Oscal Pad 13 обладает поддержкой 4G, так что и симку для подключения к мобильному интернету вы тоже сможете установить.

Что умеет планшет для работы

Что умеет планшет для работы. Все необходимые офисные приложения сразу из коробки. Фото.

Все необходимые офисные приложения сразу из коробки

Oscal Pad 13 — это едва ли не лучший планшет для работы в своем ценовом сегменте. Столь смелое заявление подтверждается несколькими особенностями его оболочки DokeOS_P 3.0 на базе Android 12:

  • функция предварительной загрузки приложений, ускоряющая их запуск на 30%;
  • встроенный офисный пакет WPS;
  • ассистент для переноса данных;
  • плавающие окна и разделение экрана;
  • улучшенная система безопасности Linux со встроенным антивирусом;
  • режим ПК, делающий оболочку похожей на Windows.

Несмотря на использование не самого мощного процессора, планшет отлично чувствует себя в режиме многозадачности, так как из коробки доступно 8 Гб оперативной памяти — столько же предлагают ультрабуки. А емкости аккумулятора хватит более чем на 33 часа звонков, 18 часов музыки и 5 часов игр без подзарядки.

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Где купить Oscal Pad 13 со скидкой

Продажи планшета стартуют 17 апреля. С этого дня и до 21 апреля купить Oscal Pad 13 удастся всего за $159 или ~ 13 000 ₽. За эти деньги вы получаете не только планшет, но и стилус к нему. Кроме того, на странице товара можно выбрать расширенную комплектацию с беспроводной клавиатурой, а первые 200 покупателей и вовсе получат ее бесплатно.

Купить Oscal Pad 13

После 21 апреля цена Oscal Pad 13 вырастет в два раза и составит $319 (~ 26 000 ₽). Так что поторопитесь, если хотите купить планшет для работы по выгодной цене и с подарком в виде бесплатного стилуса для всех, а также Bluetooth-клавиатуры для первых двух сотен покупателей.

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