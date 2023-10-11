Как планшет с картой памяти и клавиатурой может заменить ноутбук. Проверил на себе

В последнее время все активнее продвигается идея того, чтобы превратить планшет в полноценную замену ноутбука. Сама по себе эта история выглядит довольно привлекательно, ведь вы можете купить более доступное устройство, а то и просто докупить клавиатуру для уже имеющегося, и получить готовый компьютер. Но на этом пути каждый раз есть какие-то трудности. Мы много раз поднимали этот вопрос и вот сейчас снова хочется спросить самих себя, может ли планшет заменить ноутбук. Дополнительным поводом поговорить об этом является выход новинки от HONOR, которой я и решил попользоваться.

Планшет вместо ноутбука

Собственно, в самом по себе выходе новинки нет ничего особенного, это скорее небольшое обновление модели, о которой мы рассказывали ранее. Еще в начале сентября у нас на сайте был обзор планшета HONOR Pad X9, но тогда он продавался сам по себе и в нем не было сотового модуля. Многие предпочитают именно такие версии, как самые выгодные, но мне больше нравится иметь модуль связи, и вот почему.

Этот планшет для дома и работы может почти все. Обзор HONOR Pad X9

Выгодно ли покупать планшет с симкой

Сейчас многие операторы предлагают конструктор тарифов. Например, у Тинькофф можно подключить опцию безлимитного доступа к видеохостингам за 149 рублей. То есть, даже не подключая основной пакет Интернета, можно смотреть YouTube сколько угодно. У остальных тоже есть подобное, просто на примере Тинькофф я сам вижу, как это работает.

То есть по цене стакана кофе вы получаете возможность смотреть ролики в дороге без необходимости каждый раз включать режим модема с телефона и сажать аккумулятор. Можно доплатить еще сотню-другую и получить несколько гигабайт трафика для остальных сервисов и сайтов. То есть при такой небольшой стоимости вы можете начать пользоваться в дороге более крупным комфортным экраном и экономить ресурс аккумулятора смартфона.

Если вы не будете ”втыкать” в смартфон в транспорте и не будете раздавать Интернет через режим модема, смартфон сможет протянуть два дня вместо одного. А значит через пару лет его батарея будет существенно менее изношенной. Еще скажу, что платить дополнительные деньги за трафик не придется.

Один из лучших недорогих Android-смартфонов — обзор HONOR 90

Вот простая математика: в обычных условиях я платил 1059 рублей за безлимитный пакет трафика для смартфона, так как в месяц у меня уходило примерно 40-50 ГБ, а иногда и больше. Теперь я отказался от этого в пользу 20 ГБ за 509 рублей. На разницу я взял еще 20 ГБ и безлимит на видеохостиниги для планшета. В итоге я трачу столько же, но имею два устройства и не переживаю за заряд смартфона. Даже забыл, когда брал с собой Power Bank.

Весь контент я потребляю с планшета, а со смартфона только слушаю музыку, иногда смотрю Рилсы и пользуюсь картами, когда иду или еду по навигатору. Для карт планшет все же не удобен. Держать его двумя руками, когда идешь куда-то, или крепить ого на панель автомобиля так себе идея.

Удобно ли печатать на планшете

С сотовой связью разобрались! Теперь давайте подумаем, может ли комплектная клавиатура превратить планшет в ноутбук. Тут я тоже буду рассуждать на примере моего HONOR Pad X9, ведь он продается сразу в комплекте с клавиатурой.

Выше я уже сказал, что люблю пользоваться большим экраном в дороге. Из остальных сценариев моего использования можно перечислить работу с текстами, обработку фотографий в Lightroom и монтаж роликов в LumaFusion. Все это я пробую применить к планшету уже не в первый раз.

В те дни, когда я знаю, что мне придется работать только с текстами, я даже не беру с собой ноутбук. Печатать даже на небольшой клавиатуре можно с довольно высоким уровнем комфорта. Единственное, что не очень привычно, — это когда планшет находится на коленях. Он больше качается, чем ноутбук, но привыкнуть к этому можно довольно быстро. В остальном для меня это тоже оказалось делом привычки, но и работать с админкой сайта, и с текстами, и даже с социальными сетями я привык довольно быстро.

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Обработка фото и видео на планшете

Работа с фотографиями и роликами оказалась более специфической, но только по той причине, что я пока не купил стилус. Тем не менее, когда надо срочно что-то обработать в дороге, это можно сделать и пальцем. Особенно, когда надо сделать фотографию или короткое видео для социальных сетей.

Получается, что работать в дороге, заменив ноутбук планшетом, можно. И пусть сложные проекты с 10-битным видео, огромными RAW-файлами и графикой с планшета сильно затруднены, но для простых пользователей и блогеров этот вариант действительно подходит.

А когда все дела сделаны, можно отстегнуть планшет от клавиатуры или загнуть ее назад и немного расслабиться — поиграть, посмотреть видео, почитать или просто дать ребенку, если он заскучал в машине по дороге на дачу. Выходит, что планшет действительно универсальный инструмент, который не может на сто процентов заменить ноутбук в специфических задачах, но все равно может многое. Особенно, когда он оснащен встроенным модулем связи. Это уже добавляет ”+100” к удобству и автономности.