Один из лучших недорогих Android-смартфонов — обзор HONOR 90

HONOR 90 — последний смартфон в номерной серии бренда. Назвать его настоящим флагманом не получится, ведь эта роль скорее отведена устройствам серии Magic. В случае с HONOR 90 мы получаем крепкого середняка, которым не только можно, но и нужно пользоваться. А все из-за того, что он относительно недорогой, но предлагает хорошие технические возможности. Хотя недостатков он тоже не лишен. В общем, давайте разбираться более подробно. Ведь в этот раз действительно есть, что рассказать.

Обзор HONOR 90

Прежде чем обсуждать какие-то подробности относительно HONOR 90, стоит поговорить о его упаковке и комплекте поставки. Коробка, как и положено, представляет из себя белый кирпичик, в котором ничего не болтается и лежит на своих местах. Сейчас так научились делать уже почти все производители смартфонов среднего сегмента.

HONOR очень щедра, когда дело касается комплекта поставки. В коробке вы найдете зарядник мощностью 66 Вт и кабель USB Type-A — Type-C. По количеству может показаться, что содержимого не так много, но многие даже более дорогие телефоны (не будем показывать пальцем) продают только с проводом и все, прикрывая свою жадность мнимой заботой о природе. Обычно я не переживаю из-за отсутствия зарядника, но когда он есть, это приятно.

Сейчас давайте взглянем на характеристики HONOR 90 и перейдем к остальной части обзора:

Характеристика Значение Дисплей 6,7”, AMOLED, 120 Гц, HDR10+, 1600 нит, 1200×2664 пикселей, 435 точек на дюйм, ШИМ-частота 3840 Гц Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 нм), 8 ядер, Adreno 644 ОЗУ 8, 12 ГБ Хранилище 256, 512 ГБ ОС Android 13, MagicOS 7.1 Основная камера Основная 200 Мп (f/1,9, 1/1,4″, 0,56 мкм, PDAF), сверхширокая 12 Мп (f/2,2, 112 градусов, AF), датчик глубины 2 Мп (f/2,4) Фронтальная камера 50 Мп (f/2,4, 100 градусов) Аккумулятор 5000 мАч (зарядка 66 Вт) Сканер отпечатков пальцев под дисплеем, оптический Корпус 161,9×74,1×7,8 мм, 183 г; стекло сзади и спереди, пластиковая рамка

Самый красивый телефон

HONOR 90 — изысканное устройство. Очевидно, что внешний вид занимал довольно высокое место в списке приоритетов дизайнеров. Говорят, что дизайн вдохновлен ювелирными украшениями и драгоценными камнями. Сам бы я до этого не додумался, но узнав такое, не могу не согласиться.

HONOR 90 получился очень стильным, тонким и лаконичным телефоном, которые хорошо сбалансирован и приятно лежит в руке. Что-то подобное мы видели уже не один раз, но это стало оптимальным вариантом оформления корпуса телефона. Но тут, кроме всего прочего, есть скругления со всех сторон и отличная развесовка. Доставая телефон из кармана, я мог в одно движение перехватить его без малейшего риска падения.

Новинка выпускается в нескольких ярких цветах. Более подробно об их выборе можно почитать в статье о старте продаж. Все кроме черного имеют шелковистую поверхность. Она матовая, но имеет приятных эффект отражения света в виде блика, который бегает по поверхности, когда вы наклоняете корпус. Это смотрится очень интересно и стильно. Даже камера с двумя большими круглыми модулями, которые мы видели уже очень много раз, сделана не так, как всегда. Это не два правильных круга. У них есть небольшое сужение рамки в виде наплыва. Чем-то это напоминает почти полную Луну. Именно накануне полнолуния.

Несмотря на довольно большой 6,7-дюймовый дисплей, HONOR 90 представляет собой довольно приятное и удивительно тонкое устройство с размерами 161,9 x 74,1 x 7,8 мм. И даже несмотря на батарею емкостью 5000 мАч, весит он всего 183 грамма.

Боковая рамка довольно тонкая и, судя по всему, пластиковая. Зато стекло задней панели с плавным переходом в экран внушает чувство полной уверенности в конструкции. Нет никаких сомнений в ее прочности. И да! Я его уже ронял. Но все работает.

Удобно ли пользоваться HONOR 90

По корпусу добавлю только то, что кнопка питания и качелька регулировки громкости удобно расположены по высоте на правой стороне телефона. Оба этих органа управления приятные и имеют четкий тактильный отклик. Они выпирают ровно настолько, чтобы их можно было почувствовать, но не так сильно, чтобы они нажимались случайно или их можно было зацепить.

Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в экран, и начну я именно с него. У меня к нему есть претензии из-за того, что расположен он очень низко. У меня не самые длинные пальцы, и то мне было не очень удобно к нему тянуться. Со временем я просто привык держать смартфон немного иначе, но при привычном для меня хвате приходилось сильно изгибать палец.

Самый безопасный экран для глаз

В остальном дисплей, несомненно, является одним из самых ярких моментов HONOR 90. Телефон оснащен 6,7-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью c разрешением 1200 x 2664 пикселей, которое HONOR называет 1,5K. Плотность пикселей при этом составляет 435 точек на дюйм, что довольно много и делает изображение невероятно четким. Само разрешение можно менять, выбирая один из готовых вариантов или доверив это автоматике.

HONOR заявляет, что экран сделан с применением технологии защиты от мерцания с частотой 3840 Гц. Это первый смартфон, который на это способен. Благодаря этому глаза должны меньше уставать, а если вы постоянно смотрите в экран, то зрение не будет так портиться, как при использовании других, более мерцающих экранов.

HONOR 90 обещает колоссальные 1600 нит яркости. Пока солнце не ушло до весны в теплые края, я успел проверить его на улице и картинка была просто отличная. Этого вполне хватает даже в яркий солнечный день. Конечно, если на экран попадут блики, то и 5000 нит вам не хватит (если найдете где-то такой дисплей), но в остальных случаях я даже не выставлял его на максимум яркости в солнечную погоду. Для заявленной поддержки HDR10+ это тоже более чем достаточно.

Чтобы полнее раскрыть возможности цветопередачи дисплея, тут даже есть возможность конвертирования обычного сигнала в HDR на лету. Система автоматически усиливает цвет и контрастность. Чудес ждать не стоит, но некоторые улучшения вы точно получите.

HONOR 90 поддерживает три режима частоты обновления — 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Есть автоматическое переключение. Но если вы хотите играть во что-то с высокой частотой обновления, лучше переключите этот параметр вручную на максимальный. При автоматической регулировке в играх ограничение почти всегда стояло на 60 Гц, даже если они могли работать быстрее.

Как часто надо заряжать телефон

Сказать пару слов об автономности стоит, но каких-то чудес я тут не заметил. В первом впечатлении я говорил, что через 24 часа с начала использования у меня оставалось около трети заряда. Примерно на таком уровне я и пользовался смартфоном. Но потом я переключил экран в принудительные 120 Гц и много пользовался им на улице.

В результате этого автономность снизилась. Но она все равно остается на уровне и на день вам его точно хватит. А если отключить 120 Гц, то можно получить еще пару часов дополнительной работы.

Лучшие функции MagicOS

Смартфон работает под управлением фирменной оболочки MagicOS 7.1 поверх Android 13. Информации, когда придет обновление до Android 14, пока нет, но оно точно будет — можете не сомневаться.

Больше всего в новой ОС мне понравилась возможность больших папок. Это когда на месте четырех иконок появляется папка с 9 иконками. Ее можно раскрыть, но приложения запускаются и из этих миниатюр. Это очень удобно и позволяет с комфортом размещать на экране больше элементов. Так же есть некоторые другие удобные функции, вроде раздельного экрана с плавающими окнами.

Производительность HONOR 90

За производительность HONOR 90 отвечает 4 нм Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Этот процессор представлен в 2022 году и до сих пор является современным и производительным в своем классе. При этом, как утверждается, тут установлена не простая, а немного разогнанная версия процессора — Accelerated Edition. Вместо стандартных 2,4 ГГц, тут вы получите 2,5 ГГц.

Snapdragon 7 Gen 1 оснащен графическим процессором Adreno 644. Для подключения имеется встроенный комбинированный модем X62 5G с поддержкой LTE. Кроме того, модем FastConnect 6700 обеспечивает работу Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 6 (ax). Так же есть поддержка всех остальных систем, включая GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BDS и QZSS. Про NFC и eSIM тоже не забыли.

Если вам нужны тесты бенчмарков, их можно найти в большом количестве на специализированных сайтах. Просто вбейте в поисковик модель процессора и получите исчерпывающую информацию. Я же лучше расскажу, как этот процессор работает в реальной жизни.

При использовании HONOR 90 в качестве устройства на каждый день вам будет казаться, что у вас в руках флагман. По крайней мере отличий не будет никаких. Смартфон работает очень быстро, фризов нет никаких, а приложения запускаются оперативно.

Даже игры со скоростью более 60 кадров в секунду в режиме высокой частоты обновления вполне возможны, если выбрать правильные. При длительных нагрузках есть небольшой троттлинг, но критичным называть я его не буду. В целом смартфон работает и на нем можно играть. Но так как это процессор среднего уровня, то рассчитывать на фантастический результат в ААА-тайтлах не стоит. Зато корпус телефона почти никогда не нагревается так, чтобы обратить на это внимание. Обычно даже под нагрузкой он может стать чуть теплым и не более того.

Как снимает HONOR 90

HONOR 90 имеет большую основную камеру на 200 Мп (f/1,9), которая на бумаге выглядит очень впечатляюще. Она основана на сенсоре Samsung ISOCELL HP3 с размером пикселей 0,56 мкм и размером сенсора 1/1,4 дюйма. Фазовый автофокус (PDAF) отрабатывает быстро и качественно.

В дополнение к основной камере предусмотрена сверхширокоугольная камера на 12 Мп с углом 112 градусов и апертурой f/2,2. При этом тут тоже есть автофокус, а сам модуль может использоваться в качестве макрокамеры. Завершает набор сенсоров 2 Мп датчик глубины f/2,4.

Примеры фото на камеру HONOR 90:

У HONOR 90 внушительная селфи-камера на 50 Мп с углом 100 градусов и диафрагмой f/2,4. Автофокуса тут нет, зато видео можно снимать с разрешением до 4K.

Порадовал режим AI, который обеспечивает оптимизацию сцены и предлагает, какую камеру использовать в зависимости от сценария. Кроме того, если вы подойдете достаточно близко к объекту, система автоматически перейдет в режим макросъемки с использованием сверхширокоугольного модуля. Есть даже рекомендации по выбору фильтров.

Пример фото на фронтальную камеру HONOR 90:

В портретном режиме есть только два переключателя — 1-кратный и 2-кратный зум. Увеличение будет цифровым, но при таком разрешении камеры это вполне нормально.

Тут есть еще и профессиональный режим, но более подробно мы поговорим о нем в отдельной статье, где протестируем камеру со всех сторон. Мне редко хочется это сделать, ведь обычно все становится понятным после нескольких фотографий, но тут складывается ощущение, что без полноценного тестирования будет не обойтись. Пока скажу только, что снимки при хорошем освещении получаются сбалансированными и мягкими, а при слабом — стоит ровнее держать руки, но сама композиция получается приятной.

Стоит ли покупать смартфон HONOR 90

Когда я показывал HONOR 90 друзьям, они говорили мне, что он какой-то дорогой. Сейчас в самой дешевой версии он стоит 39 990 рублей. С одной стороны, цена не самая низкая, но за эти деньги он предлагает классную камеру, мощный процессор и отличный экран, который можно назвать жемчужиной этого устройства. А еще у него очень приятный корпус, которые не просто приятно лежит в руке, но и стильно выглядит несмотря на то, что что-то подобное нам показывали уже не раз.

Если выбирать что-то одно, что я выберу экран и дизайн. Да, это два пункта, но они неразрывны. И из-за того, как задняя стенка перетекает в переднюю панель с экраном, и из-за того, что оба они делают внешний вид телефона просто фантастическим.

Покупать или нет? Если вам надо только играть в игры, то вы сможете найти более производительные модели, но придется отказаться от остальных фишек. Если вы хотите просто сбалансированный телефон, на котором и поиграть время от времени можно, то HONOR 90 — отличный вариант.