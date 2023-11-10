Какой планшет Xiaomi лучше купить и почему

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Герман Вологжанин

Долгое время компания Xiaomi не уделяла внимание планшетам на Андроид. Как оказалось, это было зря. После возрождения линейки таких устройств в 2021 году китайцы вышли в лидеры по темпам роста среди производителей планшетов и теперь всерьез рассчитывают на завоевание рынка. С учетом стоимости продуктов Apple и Samsung подобные планы не кажутся несбыточной мечтой. А уже сейчас у каждого из нас есть большой выбор планшетов Xiaomi, с которым мы постараемся определиться.

Какой планшет Xiaomi лучше купить и почему. У Xiaomi есть несколько крутых смартфонов, которые вы наверняка захотите купить. Фото: My Next Tablet. Фото.

У Xiaomi есть несколько крутых смартфонов, которые вы наверняка захотите купить. Фото: My Next Tablet

Что нужно знать о планшетах Xiaomi перед покупкой

Прежде чем начать рассуждать о том, какой планшет Xiaomi купить, нужно сказать несколько слов об их особенностях. Если вы покупали смартфоны этой китайской компании, то знаете, что в комплекте с устройством лежит чехол, а на экран с завода нанесена защитная пленка. В случае с планшетами Xiaomi придется ограничиться зарядкой и докупить аксессуары самостоятельно.

Что нужно знать о планшетах Xiaomi перед покупкой. На фоне смартфонов Xiaomi комплект у планшетов довольно скромный. Фото: My Next Tablet. Фото.

На фоне смартфонов Xiaomi комплект у планшетов довольно скромный. Фото: My Next Tablet

Планшеты Redmi, в отличие от старших братьев, не имеют фирменных аксессуаров. То есть чехлы и прочие навороты придется брать у сторонних производителей, которые не сильно заморачиваются над качеством. А вот для планшетов Xiaomi разработан полный комплект, включающий в себя клавиатуру и стилус. Но стоимость фирменных аксессуаров вас неприятно удивит.

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Наконец, функциональные особенности. Планшеты Xiaomi не поддерживают установку SIM-карт (кроме Xiaomi Pad 5 Pro в версии 5G), то есть вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом. Также на устройствах компании предсказуемо нет GPS-модуля. А слот для карт памяти присутствует только на планшетах Redmi.

Дешевые планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE

Дешевые планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE. У Redmi Pad SE (слева) чуть больше экран. Фото: FishBee Productions. Фото.

У Redmi Pad SE (слева) чуть больше экран. Фото: FishBee Productions

Планшеты Redmi являются самыми доступными в линейке производителя. В отличие от старших братьев, у них хуже экран и слабее процессор, но эти недостатки компенсируются ценой. Сейчас в магазинах продается планшет Redmi Pad и его упрощенная версия Redmi Pad SE. Их мы и сравним первым делом.

ХарактеристикиRedmi PadRedmi Pad SE
Экран10,61 дюйма, IPS (1200х2000), 90 Гц11 дюймов, IPS (1200х1920), 90 Гц
Основная камера8 МП8 МП
Фронтальная камера5 МП5 МП
ПроцессорHelio G99Snapdragon 680
Память3/64, 4/128 или 6/128 ГБ4/128, 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор8000 мАч8000 мАч
Зарядка18 Вт10 Вт
Размеры250.4х158х7 мм255.5х167.1х7.4 мм
Вес445 граммов478 граммов
Ценаот 13 000 ₽от 16 000 ₽

Самая низкая цена Redmi Pad

Самая низкая цена Redmi Pad SE

Несмотря на то, что Redmi Pad SEпростой планшет, он стоит больше. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Redmi Pad без дополнительных приставок вышел в 2022 году, в то время как его упрошенная версия — в 2023-м. Во-вторых, младшая модель предлагает больше памяти в базе.

Купить Redmi Pad в России

Купить Redmi Pad SE в России

Если вы встретите в магазине Redmi Pad и Redmi Pad SE по одной цене, или даже если старшая модель окажется чуточку дороже, покупать версию с приставкой «SE» не стоит. Ее процессор почти в полтора раза слабее, а из-за старого накопителя стандарта eMMC 5.1 во время эксплуатации планшета Redmi Pad SE вы то и дело будете сталкиваться с лагами. Плюс ко всему младшая модель очень долго заряжается из-за адаптера питания на скромные 10 Вт.

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Стоит ли покупать планшет Xiaomi Pad 5

Стоит ли покупать планшет Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5 был одним из лучших планшетов 2021 года. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Xiaomi Pad 5 был одним из лучших планшетов 2021 года. Фото: i-shoppers обзоры

Xiaomi Pad 5 — это устройство, выход которого ознаменовал возрождение планшетов на Android от китайской компании. Он появился на свет в 2021 году, но его характеристики до сих пор остаются актуальными.

ХарактеристикиXiaomi Pad 5
Экран11 дюймов, IPS (1600х2560), 120 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорSnapdragon 860
Память6/128 или 6/256 ГБ
Аккумулятор8720 мАч
Зарядка33 Вт (в комплекте 22,5 Вт)
Размеры254.7х166.3х6.9 мм
Вес510 граммов
Ценаот 27 000 ₽

Купить Xiaomi Pad 5

Сравнивать Redmi Pad и Xiaomi Pad 5 особого смысла нет, так как «пятерка» по всем параметрам лучше. У нее более четкий и яркий дисплей, круче камеры, ну а производительность процессора Snapdragon 860 не уступает смартфонам среднего класса наподобие Xiaomi 13 Lite.

Стоит ли покупать планшет Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5 (справа) и Xiaomi Pad 5 Pro (слева) — братья-близнецы, у которых немного отличается начинка. Фото: Польза NET. Фото.

Xiaomi Pad 5 (справа) и Xiaomi Pad 5 Pro (слева) — братья-близнецы, у которых немного отличается начинка. Фото: Польза NET

Покупая планшет Xiaomi Pad 5, обратите внимание, что наряду с глобальной версией присутствует более дешевая вариация для Китая. Она лишена русского языка, а в комплекте нет зарядки. Если вас это не отталкивает, можно присмотреться к планшету Xiaomi Pad 5 Pro. Он доступен только в китайской версии.

Купить Xiaomi Pad 5 Pro

Отличий между Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro предостаточно. «Прошка» использует на 20% более мощный процессор, у нее круче звук (хотя обычная «пятерка» тоже звучит бомбезно), лучше камера, а еще в кнопку питания старшей модели встроен сканер отпечатков. У Redmi Pad, Redmi Pad SE и Xiaomi Pad 5 его нет.

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Новый планшет Xiaomi Pad 6

Новый планшет Xiaomi Pad 6. Xiaomi Pad 6 — хит продаж 2023 года. Фото: VREDNYY. Фото.

Xiaomi Pad 6 — хит продаж 2023 года. Фото: VREDNYY

Недавно в продаже появился планшет Xiaomi Pad 6, который вышел спустя 2 года после релиза «пятерки». Изменений получилось много, но почти все они носят косметический характер.

ХарактеристикиXiaomi Pad 6
Экран11 дюймов, IPS (1800х2880), 144 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорSnapdragon 870
Память6/128, 8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор8840 мАч
Зарядка33 Вт
Размеры254х165.2х6.5 мм
Вес490 граммов
Ценаот 32 500 ₽

Xiaomi Pad 6 в России

Xiaomi Pad 6 на AliExpress

«Шестерка» позаимствовала процессор у Xiaomi Pad 5 Pro, получила улучшенный в плане четкости и плавности экран, а также 33-ваттную зарядку, которая лежит в комплекте. При этом планшет Xiaomi Pad 6 лишен сканера отпечатков, из-за чего снимать блокировку придется либо по лицу, либо дедовскими способами вроде графического ключа или пароля.

Новый планшет Xiaomi Pad 6. Xiaomi Pad 6 (слева) и Xiaomi Pad 6 Pro (справа) имеют много отличий внутри. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Xiaomi Pad 6 (слева) и Xiaomi Pad 6 Pro (справа) имеют много отличий внутри. Фото:
Mobiltelefon.ru

Есть у «шестерки» старший брат в лице планшета Xiaomi Pad 6 Pro. Он работает на принципиально более мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, набирающем свыше миллиона баллов в AnTuTu. Этого вполне хватит для быстрого и комфортного монтажа видео в каком-нибудь CapCut, да и Genshin Impact пойдет на максималках. Еще у «прошки» быстрее зарядка (67 Вт вместо 33 Вт) и круче динамики (их 8, а не 4), ну и, конечно же, кнопка питания оснащена сканером отпечатков. Правда, есть один нюанс: Xiaomi Pad 6 Pro доступен только в китайской версии, чья стоимость стартует с 39 500 ₽.

Купить Xiaomi Pad 6 Pro

Наконец, есть у китайцев по-настоящему большой планшет на Андроид. Это Xiaomi Pad 6 Max, оснащенный 14-дюймовым экраном. Он на 60% крупнее обычной «шестерки». В то же время характеристики данной модели почти полностью перекликаются с начинкой Xiaomi Pad 6 Pro. Никаких улучшений в плане производительности, качества камеры или экрана нет. Оттого при цене ~ 58 000 ₽ версия с приставкой «Max» кажется маргинальным устройством.

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Какой планшет Xiaomi лучше

Если вам нужен недорогой, но хороший планшет, однозначно стоит купить Redmi Pad. У него крутой звук, довольно шустрый процессор и хороший экран для своей цены. Планшет Redmi Pad SE имеет смысл только в том случае, если в вашем магазине он окажется на 4-5 тысяч рублей дешевле, что маловероятно. С учетом его слабого процессора и медленной памяти лучше немного доплатить за старшую версию.

Какой планшет Xiaomi лучше. Выбирайте между Redmi Pad и Xiaomi Pad 6, отталкиваясь от своих потребностей и финансовых возможностей. Фото: My Next Tablet. Фото.

Выбирайте между Redmi Pad и Xiaomi Pad 6, отталкиваясь от своих потребностей и финансовых возможностей. Фото: My Next Tablet

Дальше интереснее. Планшет Xiaomi Pad 5 практически исчез с прилавков. Но, если вам удастся найти его глобальную версию за 25-27 тысяч рублей, он будет иметь право на жизнь. Планшет все еще очень быстрый и у него отличный экран. Однако с высокой долей вероятности в магазине вы встретите только Xiaomi Pad 6, и в этом нет ничего плохого. Он во всем опережает «пятерку» и заслуживает того, чтобы заплатить за него на 5-6 тысяч больше.

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У любителей экономии и китайщины без русского языка выбор шире. Планшет Xiaomi Pad 5 Pro — отличная альтернатива Xiaomi Pad 6, имеющая сканер отпечатков и более звонкие динамики. Но все равно лучшим планшетом Xiaomi на сегодняшний день является Xiaomi Pad 6 Pro. Выбирайте его, если хотите получить максимальную производительность для решения самых сложных задач.

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