Зачем мне нужен планшет, когда уже есть крутой смартфон

В последнее время популярность планшетов неуклонно падает, и порой нам кажется, что такие устройства в виду заметно увеличившейся диагонали экранов смартфонов попросту не нужны. Однако продолжают оставаться сценарии, в которых таблетам до сих пор нет равных. Сегодня мы сравним планшет со смартфоном, чтобы понять, чем более крупный гаджет лучше компактного устройства, легко помещающегося в карман.

Материал корпуса планшета

Если вы следите за развитием рынка смартфонов, то наверняка заметили, что большинство новинок делается из пластика. Этот материал делает устройство легче, но тактильно удешевляет его. Причем подобная практика свойственна отнюдь не только дешевым моделям, но и довольно дорогим смартфонам вроде Xiaomi 12T Pro.

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А что предлагают планшеты? Даже корпус дешевой модели Redmi Pad, которая стоит меньш 15 тысяч рублей, выполнен из алюминия, да и кнопки устройства сделаны из металла. В руках планшет ощущается как более дорогой аппарат, хотя по цене такие выводы сделать сложно.

Планшет для работы с документами

Главное отличие планшета от смартфона — размеры и напрямую зависящая от этого диагональ экрана. Да, за последние 5 лет дисплеи телефонов подросли и вплотную приблизились к отметке в 7 дюймов. Однако планшет с аналогичной диагональю все равно предлагает большую площадь экрана за счет использования другого соотношения сторон.

Мериться размерами, не объясняя, какой экран лучше, было бы глупо, поэтому приведу несколько доводов в пользу большого дисплея планшета. Главным образом его внушительная диагональ позволяет работать в режиме многозадачности. Конечно, и на смартфоне вы с легкостью можете смотреть видео на YouTube, параллельно открыв какой-нибудь текстовый редактор, но на планшете делать это намного удобнее.

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Плюс ко всему на смартфоне вам не удастся набирать текст, используя разметку страницы A4 по причине скромных размеров экрана. А к планшету можно даже подключить беспроводную клавиатуру за 800 рублей и работать с документом, не прикасаясь к дисплею и используя любой формат. Получается своего рода компактный ноутбук, способный поместиться в рюкзак и сумку любого размера.

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Также прошивка планшетов, как правило, оснащается режимом ПК. Он превращает оболочку в некое подобие Windows, предлагающее работать в мультиоконном режиме. Ну а наличие сенсорного экрана выгодно отличает планшет от компьютера возможностью рисовать, в чем способен помочь даже самый дешевый стилус с AliExpress.

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Словом, для работы планшет однозначно подходит лучше, чем смартфон, а внушительная на бумаге диагональ экрана последнего — это по большей части фикция, которая вводит покупателя в заблуждение из-за использования широкого формата.

Как смотреть фильмы на планшете

Итак, планшет для работы с документами подходит намного лучше смартфона, но также он является более предпочтительным устройством для потребления контента. В первую очередь это, конечно же, обусловлено размером экрана. У планшета он все равно больше, а потому вам не нужно вглядываться в дисплей, поднося его к себе на слишком близкое расстояние, чтобы рассмотреть детали.

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Еще одно очевидное преимущество таблета, делающее его более подходящим гаджетом для потребления контента, заключается в динамиках планшета. В то время как многие смартфоны продолжают оснащаться одним спикером, крупное устройство позволяет разместить сразу 4, и так поступают почти все производители. За счет этого вы получаете не только детализированную картинку, но и насыщенный звук.

Игры на планшете Андроид

Смартфоны и планшеты работают на аналогичных процессорах, из-за чего может сложиться впечатление, будто два устройства работают с одинаковой скоростью. Но на практике более компактный гаджет, имеющий под капотом мощное железо, всегда показывает себя хуже.

Проблема заключается в площади рассеивания тепла. У таблета она априори больше, а потому даже не самые удачные процессоры вроде Snapdragon 8 Gen 1 на планшетах почти не греются, превращая баллы из AnTuTu в реальный результат, который позволяет играть на максимальных настройках графики без проседания частоты кадров неограниченное количество времени.

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Сколько стоит планшет

Хотя планшеты оснащают внушительными экранами и собирают из более дорогих материалов, в среднем они все равно дешевле смартфонов. Вспомните Redmi Pad, о котором я говорил в самом начале. Сейчас этот планшет на процессоре Helio G99 с набором памяти 4/128 Гб можно взять за 13 300 ₽. И лишь на пару тысяч дешевле вам обойдется POCO M5 с похожими характеристиками, но в случае с ним вы уже не получите ни большой экран, ни металлический корпус, ни емкий аккумулятор.

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А при желании можно и вовсе взять дешевый планшет Teclast P25T за 5 500 ₽, предлагаемый в версии памяти 3/64 Гб. И это я еще не говорю о флагманских моделях вроде Samsung Galaxy Tab S8, которые всегда дешевле смартфонов аналогичного класса от тех же брендов.