Огромный матовый экран и защита зрения — обзор планшета TCL NXTPAPER 12 PRO

Гаджеты, выпущенные под брендом TCL, не очень часто бывают у нас на обзорах. Тем интереснее было разобраться с одним из них и посмотреть, что он из себя представляет. На этот раз из новинок мы выбрали планшет TCL с огромной диагональю 12,2 дюйма. Компания уже не раз показывала, что пытается сделать привычные вещи хотя бы немного необычными. Стал таким и этот планшет. Сразу бросаются в глаза несколько его особенностей, и именно они выделяют его на фоне конкурентов. Но не будем забегать вперед и давайте лучше разберемся во всем по порядку.

Обзор планшета TCL NXTPAPER 12 PRO

Когда я достал этот планшет из коробки, я удивился даже не тому, как он выглядит или какой он большой. Меня впечатлил его немного необычный экран. Его создатели осознанно пошли не в сторону повышения яркости и четкости, а немного в другом направлении. Он выглядит как цветные электронные чернила в каком-нибудь ридере. Конечно, качество намного лучше, но именно такое направление ориентации концепции будет самым понятным, ведь ощущения сложно передать фотографиями.

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Безопасный для глаз экран



Это стало возможным благодаря технологии NXTPAPER, которая на уровне железа борется с вредным синим излучением, а не просто меняет настройки свечения экрана. Это делает планшет отличным вариантом для тех, кто долго им пользуется. Например, если вы работаете с ним, используете для учебы или просто много читаете в дороге и дома. Докупив для него клавиатуру, можно превратить его в неплохую замену стационарного компьютера или ноутбука. Для работы в этом режиме есть даже специальные опции в системе.

Планшет не как у всех



Внешний вид планшета тоже довольно необычный — он получил текстурированную заднюю стенку, которая сама по себе привлекает внимание. Если начать наклонять его под лучами света, можно залипнуть в это очень надолго, ведь переливы действительно интересные. На задней стенке всего одна камера, а по периметру боковых граней расположились кнопки питания, изменения громкости, 4 динамика, USB Type-C для зарядки, слот для карты памяти и коннектор для клавиатуры.

Кино со звуком на планшете

Размер планшета составляет 279×192.5×6.9 мм, а вес — 599 грамм. Это не самое легкое устройство, но при таком размере рассчитывать на это и не приходилось. Да и весит планшет не больше конкурентов в таком же размере.



Динамиков 4, и они хорошо подойдут для просмотра видео и прослушивания музыки. Их громкости вполне хватает для того, чтобы просматривать видео с большим запасом до максимума. А такого большого запаса хватит так же для использования планшета в качестве настольной аудиосистемы для прослушивания музыки из потоковых сервисов.

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Большой матовый экран для электронных книг



Возвращаясь к экрану, стоит рассказать о нем более подробно. Его диагональ 12,2 дюйма, разрешение 2160 на 1440 точек, соотношение сторон 3:2, плотность пикселей 213 точек на дюйм, а сделан он по технологии IPS. Яркость экрана не самая высокая — всего 360 нит — но для планшетов это неплохой показатель. Да и для большинства сценариев использования этого достаточно, если вы не будете смотреть фильмы с ночными сценами днем на улице.

Изначально, но в настройках можно изменить его температуру и сделать чуть более теплым, если вам так больше нравится. Экран имеет довольно необычное матовое покрытие, которое не так часто встретишь на подобных устройствах. Сначала даже кажется, что это пленка, но потом понимаешь, что ошибался. На этом покрытии совершенно не остаются отпечатки пальцев. А еще оно не бликует под яркими источниками света — свет скорее отражается более крупным пятном, а не мелкими источниками.

Для чтения текстов или сайтов этот экран подходит отлично. Из-за особенностей борьбы с синим свечением и общих характеристик экрана просмотр видео на нем кажется своеобразным, но привыкнуть можно. Для работы с текстами или таблицами экран подходит отлично благодаря хорошему разрешению и тому, что

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Клавиатура и стилус для планшета



Как для любого уважающего себя планшета тут предлагается клавиатура и стилус. Если первый надо покупать отдельно, то второй включен в комплект. Его не надо заряжать, так как он не активный, но пользоваться им удобно. Вдвое более дорогие iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S8 работают чуть быстрее, но не критично, учитывая разницу в стоимости. Для заметок или рисунков можно пользоваться встроенными приложениями или скачать что-то из Google Play. А при работе со стилусом он скользит по матовому покрытию экрана примерно так, как бы скользил карандаш по листу бумаги.

Планшет для работы и чтения



Планшет работает под управлением процессора MediaTek Kompanio 800T с графикой Mali G57 MC2. Он получил 8 ГБ оперативной памяти (LPDDRX4) и 256 ГБ встроенной памяти. Это отличный показатель для планшета, на котором многие хранят большое количество сериалов и другого контента.



Если вы хотите большего, есть слот расширения, который находится на одной грани с портом зарядки. В него можно вставить карту microSD объемом до 512 ГБ. Сим-карты в версии планшета, которая продается в России, нет — для связи только Wi-Fi (2.4/5 ГГц).



Производительность устройства позволяет пользоваться любыми приложениями. Все они будут работать на нем быстро и стабильно. Но, если вы хотите поиграть во что-то, то тут могут быть некоторые проблемы. Это явно не игровое устройство, но если вы не гонитесь за максимальной частотой кадров, то вы сможете получить удовольствие даже от топовых игр. Или просто немного уменьшите настройки графики, и частота кадров будет на нормальном уровне.

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Играть на этом планшете можно примерно 5 часов, а время просмотра видео или чтения близится к 10 часам. Все это возможно благодаря большой батарее емкостью 8000 мАч. Ее можно заряжать комплектным ЗУ с мощностью 18 Вт. В такой связке на полную зарядку потребуется около 4 часов. Я пробовал пользоваться фирменной зарядкой от MacBook Pro на 61 Вт, но это не смогло существенно повлиять на скорость зарядки. Субъективно планшет заряжался на 15-20% быстрее. Для домашнего устройства таких возможностей более чем достаточно. Да и в дороге вы вряд ли останетесь без планшета, если будете его вовремя заряжать.

Можно ли снимать на планшет



Я всегда говорил, что камера в планшете нужна только для того, чтобы на него тоже можно было снимать. Любой смартфон за эти же деньги будет снимать намного лучше. Ведь фотографировать на планшет неудобно, а отказ от передовой камеры позволяет сильно сэкономить и сделать модель намного дешевле.

Примеры фото на основную камеру:

Но несмотря на это,. Например, если у вас нет под рукой телефона и надо что-то срочно сфотографировать. Фотографии получаются читаемыми, но с небольшим перевесом в сторону холодных оттенков. А еще, встроенная основная камера не очень хорошо размывает фон, но объект съемки отрабатывает как надо.Основной сенсор всего один, а значит об увеличении или широком угле надо забыть. Он имеет. Хорошо, что производитель не стал гнаться за бОльшими разрешениями — было бы только хуже. Фронтальная камера имеет. Учитывая, что она в основном будет использоваться для общения по видеосвязи, к ней претензий вообще нет.

Пример фото на фронтальную камеру:

Стоит ли покупать TCL NXTPAPER 12 PRO

Средняя ценовая категория не так широко заполнена планшетами. В основном есть много совсем бюджетных моделей и несколько более дорогих. А в районепланшетов вообще не так много, не говоря уже о достойных внимания. TCL NXTPAPER 12 PRO однозначно один из них. Он не только хорошо смотрится по характеристикам, но и предлагает очень необычный внешний вид.



Несмотря на невысокую цену, это флагманское устройство, которое отлично работает, имеет некоторые необычные функции, вроде матового экрана, режима компьютера или физического FM-радио.



Говорить о недостатках довольно сложно, ведь все они вкусовые. Например, я люблю планшеты с симкой, но тут ее нет. С другой стороны, я редко пользуюсь интернетом в дороге и спокойно могу воспользоваться интернетом через режим модема на телефоне если понадобится. Назвать камеру недостатком я тоже не могу и выше я уже объяснил почему. Наоборот, понравившийся мне корпус и матовый экран многие не примут позитивно, хотя на самом деле это хорошо.

Покупать или нет TCL NXTPAPER 12 PRO решать вам, но если вам нужен именно большой планшет, то выбора у вас почти нет. Более крупные модели производства. Мне понравилось, что тут не просто большой экран, а еще и то, что он имеет правильное соотношение сторон для планшета — 3:2. Так на экран умещается больше информации.Все сказанное подводит нас к выводу — найти альтернативу этому планшету почти невозможно. Большой матовый экран, приятный корпус, защита глаз — если среди ваших требований есть хоть что-то из этого, зайдите в магазин, где выставлены планшеты, и посмотрите TCL NXTPAPER 12 PRO. Скорее всего, он вам понравится.

Купить TCL NXTPAPER 12 PRO