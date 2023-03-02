Самые интересные гаджеты, которые показали на MWC2023

Mobile World Congress вернулся к своему привычному состоянию. В 2023 году, когда тысячи посетителей и представителей брендов приняли участие в одной из крупнейших технических выставок в мире, кажется, что постковидный порядок вещей вернулся в свое привычное русло. Мероприятие официально началось 27 февраля и заканчивается сегодня. Но самые интересные анонсы, которые мы ждали больше всего еще до начала выставки, уже состоялись, поэтому мы можем подвести итоги, к которым мы, скорее всего, еще не раз вернемся. Давайте посмотрим на новинки и концепты.

Как и ожидалось, MWC 2023 была насыщена событиями с многочисленными анонсами таких известных брендов, как Huawei, Honor, Oppo, OnePlus, Lenovo и других. Учитывая огромное количество продуктов, показанных на мероприятии, давайте быстро рассмотрим самые интересные анонсы и гаджеты, которые представили нам.

Раздвижной ноутбук Lenovo

Ноутбук Rollable Concept — это нечто страшно интересное. Правда, тут скорее уместно просто слово ”страшное”. Но поскольку складные смартфоны и даже ноутбуки набирают популярность, подход Lenovo к раскладному форм-фактору выглядит гораздо более многообещающим, чем очередной складной телефон, к котором мы вернемся ниже.

Складной ноутбук оснащен стандартным 12,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 4:3 в режиме по умолчанию. Однако одним нажатием кнопки пара внутренних двигателей плавно выдвигает экран из-под клавиатуры ноутбука до почти квадратного 15,3-дюймового дисплея с соотношением сторон 8:9, обеспечивая значительно большую область просмотра.

Выглядит это интересно и даже удобно, но пока сложно представить, как все будет реализовано на практике. Да и дойдет ли это устройство до прилавков, тоже непонятно. В любом случае, Lenovo уже имеет в своем арсенале ноутбуки со складным экраном, а значит провалом это точно не будет.

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Передача данных светом

Li-Fi или Light Fidelity — это беспроводная технология, использующая свет для передачи данных между двумя устройствами. В технологии используются светоизлучающие диоды (LED) для передачи данных на высоких скоростях в видимом спектре света. Он имеет несколько преимуществ по сравнению с Wi-Fi, таких как более высокая скорость и даже лучшая безопасность. Однако для этого требуется прямая видимость между передатчиком и приемником, что ограничивает реализацию технологии в обычной жизни.

Тем не менее, Li-Fi может стать мейнстримом, поскольку вскоре в смартфоны могут добавить технологию в качестве базовой функции для беспроводной связи. Это стало возможным благодаря Light Antenna One от pureLiFi, первой в своем роде антенне подобного типа. Устройство совместимо с будущим стандартом IEEE 802.11bb, поэтому производители могут легко интегрировать Li-Fi с существующим сетевым оборудованием 802.11 Wi-Fi и миллиардами мобильный устройств.

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Телефон с лучшей камерой с мире

Honor использовала MWC 2023, чтобы показать два новых смартфона, которые остаются одними из самых интересных новых телефонов, представленных в 2023 году. Больше всего интереса вызывает Honor Magic 5 Pro. Он оснащен 6,81-дюймовым дисплеем GTPO, чипом Snapdragon 8 Gen 2, батареей емкостью 5100 мАч и зарядкой мощностью 66 Вт. Есть три камеры 50 Мп, которые уже заняли первое место в рейтинге камер DxOMark

Новый складной телефон Honor

Honor Magic Vs — это складной телефон в виде книги, похожий на Samsung Galaxy Z Fold 4. Характеристики не самые впечатляющие, ведь телефон оснащен только прошлогодним Snapdragon 8 Plus Gen 1, но его производительности хватит еще не на один год. Телефон получился компромиссным, ведь в чем-то он превосходит лидера рынка Samsung, а в чем-то проигрывает даже более дешевым моделям. Но это очередной вклад в мир складных телефонов, а это уже хорошо.

Смартфон с жидкостным охлаждением

Концепт OnePlus 11 — это еще одно устройство, которое вы не сможете легко купить, но от этого оно не становится менее интересным. Это новейшее концептуальное устройство от OnePlus. В нем компания демонстрирует свое инженерное мастерство и новые технологии в простой для понимания упаковке. На этот раз она предлагает жидкостное охлаждение с технологией Active CryoFlux.

Как и в случае с компьютерами, идея состоит в том, чтобы охладить телефон до того состояния, при котором он не троттлит. В итоге пользователи должны получить больше частоты кадров даже после долгой игры. Правда, заявления OnePlus не очень сильно впечатляют, ведь, по ее словам, частота должна увеличиться всего на 3-4 кадра в секунду.

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Такое увеличение не имеет большого значения, зато само использование технологии довольно интересно для базового оснащения нового телефона. Светящаяся задняя часть OnePlus 11 Concept также означает, что он выделяется на фоне конкурентов и даже других телефонов OnePlus.