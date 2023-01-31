Чем отличаются Google Play и Samsung Galaxy Store и какой из них лучше

Смартфоны Samsung поставляются с двумя предустановленными магазинами приложений — Google Play и Samsung Galaxy Store. При этом у пользователей нередко возникает вопрос — зачем нужно сразу два каталога, если они дублируют друг друга? На самом деле, можно остановиться лишь на одном, выбрав его в качестве основного. Тем более, и отличия в них тоже есть. Сегодня поговорим, чем магазин приложений Samsung отличается от Google Play, в каком из них больше программ и где скачивать софт на телефон Samsung удобнее всего.

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Где скачать приложения на Самсунг

Оба магазина приложений похожи друг на друга и имеют похожий дизайн значков. В Samsung Galaxy Store как и в Google Play есть строка поиска вверху страницы. На главном экране обоих каталогов есть панель с рекомендациями, а также две вкладки — с играми и приложениями. Но Samsung Galaxy Store удобнее наличием вкладки «Меню» для доступа к параметрам аккаунта.

В обоих магазинах можно не только скачивать приложения, но и обновлять их, а также управлять подписками на сервисы. При этом в Samsung Play Store можно получать доступ к контенту, загруженному через Google Play. Кроме того, если у вас часы на Wear OS, то вы можете подгружать циферблаты из магазина Samsung. А вот, что есть в Galaxy Store еще.

Темы оформления

Иконки для приложений

Варианты оформления Always On Display

Шрифты.

Так что, если планируете досконально кастомизировать свой Samsung Galaxy, то пользуйтесь Galaxy Store: здесь есть тысячи бесплатных приложений для оформления.

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Galaxy Store или Play Market — что выбрать

При этом в Google Play заметно больше игр, так как он доступен на любом устройстве с Android. По данным Statista, на данный момент в магазине приложений Гугл доступно свыше 3,5 миллионов программ! Что важно для пользователей из России, Galaxy Store открывается через браузер ПК, тогда как веб-версия Google Play заблокирована.

Зато в Galaxy Store они проходят тщательную модерацию — не хуже, чем в App Store. Во многом, именно из-за высоких требований к приложениям их и меньше, чем у Google. Так что, сюда попадает исключительно качественный оптимизированный софт для Samsung. Некоторые приложения и вовсе представлены здесь в качестве эксклюзива для смартфонов южнокорейской компании.

Примерно то же самое — с играми. В Google Play их больше. Зато в Galaxy Store есть эксклюзивные игры вроде Fortnite, которые Apple и Google в свое время удалили из своих магазинов приложений. Так что, пользователям смартфонов Samsung не нужно качать ее со стороны, не переживая за надежность источника.

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Как обновить приложения на Андроид

Когда появляется новая версия приложения в Google Play, оно обновляется в фоновом режиме автоматически. Можно проверить наличие обновлений, нажав на иконку своего профиля. К тому же, для пользования нужен всего лишь аккаунт Гугл, который есть у каждого. А вот для Galaxy Store придется завести отдельный аккаунт Samsung — учетка Google вам здесь не поможет.

Интересно, что если одна и та же программа доступна в обоих магазинах приложений, вы сможете обновить его только там, где скачивали. То есть, приложение из Google Play нельзя обновить в Galaxy Store — и наоборот. Нужно удалить его и переустановить из другого магазина, чтобы обновить.

Кроме того, в Google Play есть встроенная система Play Protect, которая проверяет приложения во время загрузки. В Galaxy Store ее нет и нужно прибегать к помощи стороннего антивируса даже несмотря на то, что в магазине Samsung приложения проходят тщательную модерацию. Риск есть всегда, так что, надеяться нужно только на себя.

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Какой магазин приложений для Самсунг лучше

Ни Google Play, ни Galaxy Store удалить со смартфона нельзя при условии, если у него нет Root-доступа. Можно отключить Google Play, но тогда вы не сможете обновлять существующие приложения, а те, которых нет в Galaxy Store, придется скачивать из других источников. Кстати, магазин приложений Самсунг тоже нельзя отключить — он является элементом One UI и должен работать постоянно, хотите вы того или нет.

Каким магазином приложений пользоваться на Самсунг? На мой взгляд, все просто: Google Play — основной, а Galaxy Store — вспомогательный, для скачивания стандартного софта для One UI, которого больше нигде нет. В Google Play с высокой долей вероятности будут любые приложения для смартфона — их будет проще обновлять, избегая ненадежные источники. В любом случае, оба магазина нельзя удалить — нет ничего плохого в том, чтобы чередовать их от случая к случаю.

Каким магазином приложений на Самсунге пользуетесь вы? Делитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате!