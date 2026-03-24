6 функций One UI, которые нужно отключить сразу после покупки Samsung

Несмотря на то что у смартфонов Galaxy хватает спорных решений, пользователи продолжают их покупать и обновляться на свежие модели. Многие слышали про недостатки, о которых мы рассказывали в материале про минусы Samsung, но это не мешает корейским устройствам оставаться одними из самых популярных на рынке. При этом после покупки стоит сразу проверить настройки, потому что в One UI включено много функций, которые могут мешать работе, расходовать батарею или собирать лишние данные. Разберем, какие настройки Samsung лучше отключить сразу после покупки.
- 1 Какие функции Samsung Galaxy лучше отключить сразу
- 2 Зачем отключать клавиатуру Samsung
- 3 Как вернуть нормальную шторку уведомлений в One UI
- 4 Нужно ли отключать панель Edge на Samsung
- 5 Почему лучше убрать жесты Samsung Wallet
- 6 Как исправить уведомления на экране блокировки Galaxy
- 7 Зачем отключать жест скриншота ладонью
Какие функции Samsung Galaxy лучше отключить сразу
Проблема не в том, что у Samsung слишком много настроек. Наоборот, именно за гибкость многие и любят смартфоны этого бренда. Но часть функций Samsung Galaxy работает так, будто их добавили ради галочки: они раздражают, мешают пользоваться системой или просто делают интерфейс менее удобным. Если ориентироваться на практический опыт, сразу после покупки стоит обратить внимание на такие вещи:
- клавиатура Samsung Keyboard;
- раздельная шторка уведомлений и быстрых настроек;
- боковая панель Edge Panels;
- ярлыки быстрого доступа Samsung Wallet;
- иконки уведомлений на экране блокировки вместо карточек;
- жест создания скриншота ребром ладони.
Все эти функции не делают телефон плохим. Но именно они чаще всего портят первое впечатление от Samsung, особенно если до этого человек пользовался другим Android-смартфоном.
Зачем отключать клавиатуру Samsung
Первая функция, которую часто советуют отключить, — фирменная клавиатура Samsung. Формально она умеет все то же, что и конкуренты, но на практике у нее спорная автозамена, не самая удобная голосовая печать и в целом менее приятный набор текста. Поэтому многие владельцы Galaxy почти сразу переходят на Gboard или другую клавиатуру. Смысл здесь простой: если вы много переписываетесь, плохая клавиатура начинает раздражать каждый день. А поскольку это одна из самых часто используемых функций телефона, экономить на удобстве точно не стоит.
Чтобы отключить Samsung Keyboard и поставить другую клавиатуру, сделайте так:
- Установите Gboard или другую клавиатуру из Google Play.
- Откройте установленное приложение.
- Нажмите кнопку включения в настройках.
- Активируйте новую клавиатуру в списке.
- Подтвердите изменение.
- Выберите ее как клавиатуру по умолчанию.
После этого набор текста станет привычнее и удобнее. Для многих это вообще первое изменение, которое стоит сделать в One UI сразу после покупки телефона.
Как вернуть нормальную шторку уведомлений в One UI
В современных смартфонах Samsung уведомления и быстрые настройки по умолчанию разделены на две отдельные страницы. Если провести сверху слева, открываются уведомления. Если провести сверху справа, открываются быстрые переключатели. На бумаге идея выглядит логичной, но в реальной жизни это часто только раздражает.
Проблема в том, что человек привык тянуть шторку одним движением, а тут нужно помнить, в какую часть экрана свайпать. Из-за этого интерфейс кажется менее удобным, хотя исправляется все за полминуты. Чтобы отключить раздельную панель в One UI, сделайте следующее:
- Проведите вниз от верхнего правого угла экрана.
- Откройте быстрые настройки.
- Нажмите на значок карандаша.
- Перейдите в параметры панели.
- Выберите вариант совместного отображения.
После этого уведомления и переключатели будут снова открываться вместе, как на большинстве Android-смартфонов. И для обычного пользователя это действительно удобнее.
Нужно ли отключать панель Edge на Samsung
Edge Panels — это фирменная боковая панель Samsung с быстрым доступом к приложениям и инструментам. У функции есть поклонники, но у многих она вызывает только случайные срабатывания. Панель может открываться тогда, когда вы просто держите телефон в руке или пытаетесь что-то сделать у края экрана.
На больших моделях Samsung Galaxy это особенно заметно. Если вы не пользуетесь боковой панелью специально, лучше просто убрать ее и не захламлять интерфейс лишним элементом. Чтобы отключить панель Edge, сделайте так:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Дисплей».
- Прокрутите список вниз.
- Найдите пункт Edge Panels.
- Отключите переключатель рядом с ним.
После этого исчезнет боковой маркер, который висит на краю экрана. Если позже захотите вернуть функцию, включить ее можно в том же разделе.
Почему лучше убрать жесты Samsung Wallet
Еще одна спорная функция — быстрый доступ к Samsung Wallet с помощью свайпа снизу. Если вы действительно пользуетесь кошельком Samsung, это может быть удобно. Но если сервис вам не нужен, то жест только мешает и периодически открывается сам в самый неподходящий момент.
Особенно это раздражает на главном экране и на экране блокировки. Телефон вроде бы должен просто реагировать на обычные действия, а вместо этого запускает то, чем вы вообще не пользуетесь. Чтобы отключить жесты Samsung Wallet, выполните такие шаги:
- Откройте приложение Samsung Wallet.
- При необходимости завершите первичную настройку.
- Нажмите на меню в верхнем углу.
- Перейдите в «Настройки».
- Откройте раздел «Быстрый доступ».
- Выключите жесты для экрана блокировки, главного экрана и выключенного дисплея.
После этого телефон перестанет случайно вызывать кошелек. И если вы не пользуетесь этой функцией, интерфейс станет просто чище и спокойнее.
Как исправить уведомления на экране блокировки Galaxy
В новых версиях системы Samsung изменила вид уведомлений на экране блокировки. Вместо привычных карточек по умолчанию показываются маленькие иконки в углу. С точки зрения дизайна это может казаться аккуратным, но с точки зрения удобства решение спорное: важное сообщение легко пропустить.
Если вы хотите видеть уведомления нормально, а не угадывать по маленьким значкам, настройку лучше поменять сразу. Тем более делается это очень быстро. Чтобы вернуть карточки уведомлений на экран блокировки, выполните следующие действия:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Уведомления».
- Откройте подраздел экрана блокировки.
- Вместо значков выберите карточки.
После этого уведомления снова будут отображаться заметно и понятно. Для многих пользователей Samsung это одна из самых полезных мелочей, которую стоит исправить сразу после настройки телефона.
Зачем отключать жест скриншота ладонью
Последняя функция из числа самых раздражающих — создание скриншота свайпом ладони по экрану. Идея выглядит эффектно, но в реальном использовании она часто приводит к случайным снимкам. Достаточно просто протереть экран или неловко взять телефон в руку, и в галерее появляется новый скриншот.
Особенно это неприятно, если экран большой и вы часто поправляете телефон в руке. В итоге функция, которая должна была быть полезной, начинает работать против пользователя. Чтобы отключить этот жест в One UI, сделайте так:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Дополнительные функции».
- Откройте «Движения и жесты».
- Найдите пункт «Снимок экрана ладонью».
- Отключите его.
После этого делать скриншоты все равно можно будет обычным способом — кнопками питания и уменьшения громкости. Зато случайные снимки перестанут появляться сами по себе.