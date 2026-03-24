6 функций One UI, которые нужно отключить сразу после покупки Samsung

Несмотря на то что у смартфонов Galaxy хватает спорных решений, пользователи продолжают их покупать и обновляться на свежие модели. Многие слышали про недостатки, о которых мы рассказывали в материале про минусы Samsung, но это не мешает корейским устройствам оставаться одними из самых популярных на рынке. При этом после покупки стоит сразу проверить настройки, потому что в One UI включено много функций, которые могут мешать работе, расходовать батарею или собирать лишние данные. Разберем, какие настройки Samsung лучше отключить сразу после покупки.

Какие функции Samsung Galaxy лучше отключить сразу

Проблема не в том, что у Samsung слишком много настроек. Наоборот, именно за гибкость многие и любят смартфоны этого бренда. Но часть функций Samsung Galaxy работает так, будто их добавили ради галочки: они раздражают, мешают пользоваться системой или просто делают интерфейс менее удобным. Если ориентироваться на практический опыт, сразу после покупки стоит обратить внимание на такие вещи:

клавиатура Samsung Keyboard;

раздельная шторка уведомлений и быстрых настроек;

боковая панель Edge Panels;

ярлыки быстрого доступа Samsung Wallet;

иконки уведомлений на экране блокировки вместо карточек;

жест создания скриншота ребром ладони.

Все эти функции не делают телефон плохим. Но именно они чаще всего портят первое впечатление от Samsung, особенно если до этого человек пользовался другим Android-смартфоном.

Зачем отключать клавиатуру Samsung

Первая функция, которую часто советуют отключить, — фирменная клавиатура Samsung. Формально она умеет все то же, что и конкуренты, но на практике у нее спорная автозамена, не самая удобная голосовая печать и в целом менее приятный набор текста. Поэтому многие владельцы Galaxy почти сразу переходят на Gboard или другую клавиатуру. Смысл здесь простой: если вы много переписываетесь, плохая клавиатура начинает раздражать каждый день. А поскольку это одна из самых часто используемых функций телефона, экономить на удобстве точно не стоит.

Чтобы отключить Samsung Keyboard и поставить другую клавиатуру, сделайте так:

Установите Gboard или другую клавиатуру из Google Play. Откройте установленное приложение. Нажмите кнопку включения в настройках. Активируйте новую клавиатуру в списке. Подтвердите изменение. Выберите ее как клавиатуру по умолчанию.

После этого набор текста станет привычнее и удобнее. Для многих это вообще первое изменение, которое стоит сделать в One UI сразу после покупки телефона.

Как вернуть нормальную шторку уведомлений в One UI

В современных смартфонах Samsung уведомления и быстрые настройки по умолчанию разделены на две отдельные страницы. Если провести сверху слева, открываются уведомления. Если провести сверху справа, открываются быстрые переключатели. На бумаге идея выглядит логичной, но в реальной жизни это часто только раздражает.

Проблема в том, что человек привык тянуть шторку одним движением, а тут нужно помнить, в какую часть экрана свайпать. Из-за этого интерфейс кажется менее удобным, хотя исправляется все за полминуты. Чтобы отключить раздельную панель в One UI, сделайте следующее:

Проведите вниз от верхнего правого угла экрана. Откройте быстрые настройки. Нажмите на значок карандаша. Перейдите в параметры панели. Выберите вариант совместного отображения.

После этого уведомления и переключатели будут снова открываться вместе, как на большинстве Android-смартфонов. И для обычного пользователя это действительно удобнее.

Нужно ли отключать панель Edge на Samsung

Edge Panels — это фирменная боковая панель Samsung с быстрым доступом к приложениям и инструментам. У функции есть поклонники, но у многих она вызывает только случайные срабатывания. Панель может открываться тогда, когда вы просто держите телефон в руке или пытаетесь что-то сделать у края экрана.

На больших моделях Samsung Galaxy это особенно заметно. Если вы не пользуетесь боковой панелью специально, лучше просто убрать ее и не захламлять интерфейс лишним элементом. Чтобы отключить панель Edge, сделайте так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Дисплей». Прокрутите список вниз. Найдите пункт Edge Panels. Отключите переключатель рядом с ним.

После этого исчезнет боковой маркер, который висит на краю экрана. Если позже захотите вернуть функцию, включить ее можно в том же разделе.

Почему лучше убрать жесты Samsung Wallet

Еще одна спорная функция — быстрый доступ к Samsung Wallet с помощью свайпа снизу. Если вы действительно пользуетесь кошельком Samsung, это может быть удобно. Но если сервис вам не нужен, то жест только мешает и периодически открывается сам в самый неподходящий момент.

Особенно это раздражает на главном экране и на экране блокировки. Телефон вроде бы должен просто реагировать на обычные действия, а вместо этого запускает то, чем вы вообще не пользуетесь. Чтобы отключить жесты Samsung Wallet, выполните такие шаги:

Откройте приложение Samsung Wallet. При необходимости завершите первичную настройку. Нажмите на меню в верхнем углу. Перейдите в «Настройки». Откройте раздел «Быстрый доступ». Выключите жесты для экрана блокировки, главного экрана и выключенного дисплея.

После этого телефон перестанет случайно вызывать кошелек. И если вы не пользуетесь этой функцией, интерфейс станет просто чище и спокойнее.

Как исправить уведомления на экране блокировки Galaxy

В новых версиях системы Samsung изменила вид уведомлений на экране блокировки. Вместо привычных карточек по умолчанию показываются маленькие иконки в углу. С точки зрения дизайна это может казаться аккуратным, но с точки зрения удобства решение спорное: важное сообщение легко пропустить.

Если вы хотите видеть уведомления нормально, а не угадывать по маленьким значкам, настройку лучше поменять сразу. Тем более делается это очень быстро. Чтобы вернуть карточки уведомлений на экран блокировки, выполните следующие действия:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Уведомления». Откройте подраздел экрана блокировки. Вместо значков выберите карточки.

После этого уведомления снова будут отображаться заметно и понятно. Для многих пользователей Samsung это одна из самых полезных мелочей, которую стоит исправить сразу после настройки телефона.

Зачем отключать жест скриншота ладонью

Последняя функция из числа самых раздражающих — создание скриншота свайпом ладони по экрану. Идея выглядит эффектно, но в реальном использовании она часто приводит к случайным снимкам. Достаточно просто протереть экран или неловко взять телефон в руку, и в галерее появляется новый скриншот.

Особенно это неприятно, если экран большой и вы часто поправляете телефон в руке. В итоге функция, которая должна была быть полезной, начинает работать против пользователя. Чтобы отключить этот жест в One UI, сделайте так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Дополнительные функции». Откройте «Движения и жесты». Найдите пункт «Снимок экрана ладонью». Отключите его.

После этого делать скриншоты все равно можно будет обычным способом — кнопками питания и уменьшения громкости. Зато случайные снимки перестанут появляться сами по себе.