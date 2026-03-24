6 функций One UI, которые нужно отключить сразу после покупки Samsung

Герман Вологжанин

Несмотря на то что у смартфонов Galaxy хватает спорных решений, пользователи продолжают их покупать и обновляться на свежие модели. Многие слышали про недостатки, о которых мы рассказывали в материале про минусы Samsung, но это не мешает корейским устройствам оставаться одними из самых популярных на рынке. При этом после покупки стоит сразу проверить настройки, потому что в One UI включено много функций, которые могут мешать работе, расходовать батарею или собирать лишние данные. Разберем, какие настройки Samsung лучше отключить сразу после покупки.

Обзор бесполезных функций One UI. Изображение: HowToMen. Фото.

Обзор бесполезных функций One UI. Изображение: HowToMen

Какие функции Samsung Galaxy лучше отключить сразу

Проблема не в том, что у Samsung слишком много настроек. Наоборот, именно за гибкость многие и любят смартфоны этого бренда. Но часть функций Samsung Galaxy работает так, будто их добавили ради галочки: они раздражают, мешают пользоваться системой или просто делают интерфейс менее удобным. Если ориентироваться на практический опыт, сразу после покупки стоит обратить внимание на такие вещи:

  • клавиатура Samsung Keyboard;
  • раздельная шторка уведомлений и быстрых настроек;
  • боковая панель Edge Panels;
  • ярлыки быстрого доступа Samsung Wallet;
  • иконки уведомлений на экране блокировки вместо карточек;
  • жест создания скриншота ребром ладони.

Все эти функции не делают телефон плохим. Но именно они чаще всего портят первое впечатление от Samsung, особенно если до этого человек пользовался другим Android-смартфоном.

Зачем отключать клавиатуру Samsung

Первая функция, которую часто советуют отключить, — фирменная клавиатура Samsung. Формально она умеет все то же, что и конкуренты, но на практике у нее спорная автозамена, не самая удобная голосовая печать и в целом менее приятный набор текста. Поэтому многие владельцы Galaxy почти сразу переходят на Gboard или другую клавиатуру. Смысл здесь простой: если вы много переписываетесь, плохая клавиатура начинает раздражать каждый день. А поскольку это одна из самых часто используемых функций телефона, экономить на удобстве точно не стоит.

Чтобы отключить Samsung Keyboard и поставить другую клавиатуру, сделайте так:

  1. Установите Gboard или другую клавиатуру из Google Play.
  2. Откройте установленное приложение.
  3. Нажмите кнопку включения в настройках.
  4. Активируйте новую клавиатуру в списке.
  5. Подтвердите изменение.
  6. Выберите ее как клавиатуру по умолчанию.
Gboard будет лучше клавиатуры Samsung. Фото.

Gboard будет лучше клавиатуры Samsung

После этого набор текста станет привычнее и удобнее. Для многих это вообще первое изменение, которое стоит сделать в One UI сразу после покупки телефона.

Как вернуть нормальную шторку уведомлений в One UI

В современных смартфонах Samsung уведомления и быстрые настройки по умолчанию разделены на две отдельные страницы. Если провести сверху слева, открываются уведомления. Если провести сверху справа, открываются быстрые переключатели. На бумаге идея выглядит логичной, но в реальной жизни это часто только раздражает.

Проблема в том, что человек привык тянуть шторку одним движением, а тут нужно помнить, в какую часть экрана свайпать. Из-за этого интерфейс кажется менее удобным, хотя исправляется все за полминуты. Чтобы отключить раздельную панель в One UI, сделайте следующее:

  1. Проведите вниз от верхнего правого угла экрана.
  2. Откройте быстрые настройки.
  3. Нажмите на значок карандаша.
  4. Перейдите в параметры панели.
  5. Выберите вариант совместного отображения.
Многим единая шторка кажется более удобной. Фото.

Многим единая шторка кажется более удобной

После этого уведомления и переключатели будут снова открываться вместе, как на большинстве Android-смартфонов. И для обычного пользователя это действительно удобнее.

Нужно ли отключать панель Edge на Samsung

Edge Panels — это фирменная боковая панель Samsung с быстрым доступом к приложениям и инструментам. У функции есть поклонники, но у многих она вызывает только случайные срабатывания. Панель может открываться тогда, когда вы просто держите телефон в руке или пытаетесь что-то сделать у края экрана.

На больших моделях Samsung Galaxy это особенно заметно. Если вы не пользуетесь боковой панелью специально, лучше просто убрать ее и не захламлять интерфейс лишним элементом. Чтобы отключить панель Edge, сделайте так:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Дисплей».
  3. Прокрутите список вниз.
  4. Найдите пункт Edge Panels.
  5. Отключите переключатель рядом с ним.
Edge-панель тоже лучше убрать. Фото.

Edge-панель тоже лучше убрать

После этого исчезнет боковой маркер, который висит на краю экрана. Если позже захотите вернуть функцию, включить ее можно в том же разделе.

Почему лучше убрать жесты Samsung Wallet

Еще одна спорная функция — быстрый доступ к Samsung Wallet с помощью свайпа снизу. Если вы действительно пользуетесь кошельком Samsung, это может быть удобно. Но если сервис вам не нужен, то жест только мешает и периодически открывается сам в самый неподходящий момент.

Особенно это раздражает на главном экране и на экране блокировки. Телефон вроде бы должен просто реагировать на обычные действия, а вместо этого запускает то, чем вы вообще не пользуетесь. Чтобы отключить жесты Samsung Wallet, выполните такие шаги:

  1. Откройте приложение Samsung Wallet.
  2. При необходимости завершите первичную настройку.
  3. Нажмите на меню в верхнем углу.
  4. Перейдите в «Настройки».
  5. Откройте раздел «Быстрый доступ».
  6. Выключите жесты для экрана блокировки, главного экрана и выключенного дисплея.
Убираем жесты кошелька Samsung. Фото.

Убираем жесты кошелька Samsung

После этого телефон перестанет случайно вызывать кошелек. И если вы не пользуетесь этой функцией, интерфейс станет просто чище и спокойнее.

Как исправить уведомления на экране блокировки Galaxy

В новых версиях системы Samsung изменила вид уведомлений на экране блокировки. Вместо привычных карточек по умолчанию показываются маленькие иконки в углу. С точки зрения дизайна это может казаться аккуратным, но с точки зрения удобства решение спорное: важное сообщение легко пропустить.

Если вы хотите видеть уведомления нормально, а не угадывать по маленьким значкам, настройку лучше поменять сразу. Тем более делается это очень быстро. Чтобы вернуть карточки уведомлений на экран блокировки, выполните следующие действия:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Уведомления».
  3. Откройте подраздел экрана блокировки.
  4. Вместо значков выберите карточки.
Теперь уведомления будут нормальными. Фото.

Теперь уведомления будут нормальными

После этого уведомления снова будут отображаться заметно и понятно. Для многих пользователей Samsung это одна из самых полезных мелочей, которую стоит исправить сразу после настройки телефона.

Зачем отключать жест скриншота ладонью

Последняя функция из числа самых раздражающих — создание скриншота свайпом ладони по экрану. Идея выглядит эффектно, но в реальном использовании она часто приводит к случайным снимкам. Достаточно просто протереть экран или неловко взять телефон в руку, и в галерее появляется новый скриншот.

Особенно это неприятно, если экран большой и вы часто поправляете телефон в руке. В итоге функция, которая должна была быть полезной, начинает работать против пользователя. Чтобы отключить этот жест в One UI, сделайте так:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Дополнительные функции».
  3. Откройте «Движения и жесты».
  4. Найдите пункт «Снимок экрана ладонью».
  5. Отключите его.
Теперь никаких случайных скриншотов. Фото.

Теперь никаких случайных скриншотов

После этого делать скриншоты все равно можно будет обычным способом — кнопками питания и уменьшения громкости. Зато случайные снимки перестанут появляться сами по себе.