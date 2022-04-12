5 фишек Яндекс.Музыки, о которых должен знать каждый

Буквально на днях в России перестал работать Spotify. Если раньше пользователи могли просто обойтись без подписки Premium и слушать треки в бесплатной версии (пусть и с рекламой), то сейчас и этого сделать не получится. Очевидно, что приходится рассматривать альтернативные варианты. По факту, выбирать толком-то и не надо: Яндекс.Музыка уже давно стала лучшим музыкальным стриминговым сервисом в России. Но есть и другая проблема: при переходе из одной площадки на вторую возникают неясности. Интерфейс другой, функциональность отличается и так далее. Специально по этому случаю мы собрали для вас 5 функций Яндекс.Музыки, которые облегчат вам переход на эту платформу. Ну, а если вы пользуетесь Яндекс.Музыкой давно, все равно заглядывайте, узнаете много нового!

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Как распознать музыку в Яндекс.Музыке

Скачивать Shazam на смартфон в 2022 году — моветон. Нет, серьезно, практически каждый разработчик внедрил функцию внутрь своих приложений. Яндекс умеет делать это сразу в двух своих приложениях. Первое — фирменный поисковик с Алисой, второе — Яндекс.Музыка. Оба работают весьма неплохо и никогда меня не подводили.

Чтобы распознать музыку в Яндекс.Музыке, вам необходимо:

Открыть приложение Яндекс.Музыка на своем смартфоне.

Перейти во вкладку Поиск в верхней части дисплея.

Свернуть клавиатуру, нажав на иконку внизу.

Нажать на фиолетовую кнопку Распознать музыку.

Включить песню, которую вы хотите распознать, и дождаться ответа приложения.

Вообще, мне кажется, что для российского пользователя Яндекс.Музыка будет лучше, чем Шазам. Банально потому, что поиск заточен на русскоязычные композиции. Плюс, Яндекс знает о предпочтениях наших соотечественников лучше за счет своей статистики, а значит и угадывать их проще.

Как настроить эквалайзер в Яндекс.Музыке

С периодичностью раз в неделю в нашем Телеграм-чате появляются сообщения с просьбой рассказать, где найти эквалайзер на Андроиде. Лично мне непонятно, то ли по ту сторону экрана сидят гиганты музыкального искусства, то ли любители зеленого робота настолько привыкли настраивать телефон под себя.

Яндекс.Музыка не имеет своего эквалайзера, зато приложение может отослать вас к эквалайзеру на вашем устройстве:

Откройте приложение Яндекс.Музыка на своем смартфоне.

Далее нажмите на сердечко в правом нижнем углу дисплея.

Тапните на иконку Настроек в верхней правой части.

Перейдите в пункт Эквалайзер, включите ползунок.

Выставите нужные вам настройки звука.

Будьте аккуратны! Сверяйтесь после изменения каждых настроек звука с конкретными композициями. Очень неприятно выйдет, если выставите не те параметры, которые хотели бы, а потом пойдете забивать в Гугл запросы типа Почему звук на телефоне стал тише.

Таймер сна Яндекс.Музыка

Знаю, что многие любят засыпать в наушниках. Ранее на эту тему высказывался автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов. Коллега рассказывал, опасно ли спать с музыкой и привел несколько примеров адекватного использования гарнитуры перед сном. Рекомендую ознакомиться.

Если вдруг решитесь на такой ответственный шаг, вот вам инструкция по включению таймера сна в Яндекс.Музыке:

Откройте приложение Яндекс.Музыка на своем смартфоне.

Далее включите любой трек или плейлист.

В нижней части найдите иконку таймера и нажмите на нее.

Установите время, по истечении которого музыка выключится.

Особенно порадовала фишка, с помощью которой можно установить таймер на конец трека или выпуска. Тумблер находится чуть выше самого круга с таймером. С учетом, что в Яндексе есть множество подкастов и книг, такая функция будет полезна многим.

Просмотр статистики исполнителя в Яндекс.Музыке

Для меня большим разочарованием в Яндекс.Музыке стало отсутствие статистики прослушивания треков, которая была в Spotify. Многие, наверное, знают о функции Spotify Wrapped. Обычно там располагались те композиции, которые вы слушали чаще всего в течение года. Яндекс тоже предлагает такую функцию, но один раз в год, в конце декабря. Это своего рода новогодний подарок своим пользователям, так многие сервисы делают.

Однако в Яндекс.Музыке есть другая фича, позволяющая посмотреть статистику исполнителя. Правда, сделать это можно не через приложение, а через сайт музыкального сервиса:

Откройте сайт Яндекс.Музыки.

Далее перейдите на страничку любого исполнителя.

В меню выберите вкладку Инфо, пролистайте чуть ниже.

Посмотрите статистику по количеству слушателей и лайков.

Круто, что Яндекс автоматически составляет рейтинг по прослушиванию в регионах. Я зашел на страничку Моргенштерна и заметил, что в родная для него Республика Башкортостан находится лишь на 7 строчке. Занимательно выходит.

Также на страничке со статистикой высвечиваются все социальные сети исполнителей. Если вы не можете найти кого-то из своих кумиров во ВКонтакте, смело заглядывайте сюда. К слову, на страничке артиста в приложении соцсети тоже высвечиваются (они в самом низу).

Как сбросить рекомендации в Яндекс.Музыке

Бывает оставишь телефон в машине послушать музыку кому-нибудь, а потом по несколько месяцев избавляешься от новых рекомендаций, которые ну очень сильно испортились. Понятно, что алгоритмы Яндекса умные и от одного трека Rammstein не начнут предлагать вам его постоянно, но инструкцию на всякий случай вам оставляю.

Чтобы сбросить рекомендации в Яндекс.Музыке, вам необходимо:

Перейти на главную страницу сайта Яндекс.Музыки.

Открыть вкладку Коллекция (расположена наверху).

Далее кликнуть на иконку настроек под вашем именем.

Нажать Уточнить напротив пункта Музыкальные предпочтения.

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А вы каким музыкальным сервисом пользуетесь нынче? Если не Яндекс.Музыкой, то расскажите, чем она вам не угодила. Обратную связь предлагаю оставить в комментариях под постом или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть. Ну и не забывайте подписываться на наш новостной канал, там вы найдете много интересных новостей.