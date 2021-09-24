Можно ли спать в наушниках

Я заметил, что многие знакомые часто говорят о том, что спят в наушниках. Это уже стало нормой в наше время. Речь и о тех случаях, когда вы заснули в наушниках в метро. После долгого напряженного дня нет ничего лучше, чем ненадолго отключиться под бурчание подкаста или музыкального радиошоу. Полноценно спать с наушниках в ушах — совершенно обычное дело. Внимание, вопрос: а безопасно ли это?

Есть несколько интересных моментов, связанных со сном в наушниках. Перед тем, как отлично поспать, запомните их.

Считается, что музыка положительно влияет на память, но только в том случае, когда частота звуков соответствует частоте мозговых волн. Музыка помогает улучшить творческое восприятие, но только при сознательной работе мозга. Подсознание же больше оказывает воздействие на ощущения: если во время сна в наушниках вы не чувствуете дискомфорта, то такой подход вам не повредит.

Почему нельзя спать в наушниках

У этой привычки есть свои недостатки. Рассказываем, чем грозит сон в наушниках.

Накопление ушной серы . Это касается вакуумных вкладышей которые находятся глубоко в ушных каналах. Обычно это приводит к скоплению ушной серы. А со временем это приводит к проблемам со слухом. Так что, если чувствуете это, лучше вовремя прибегнуть к помощи ушных палочек.

. Это касается вакуумных вкладышей которые находятся глубоко в ушных каналах. Обычно это приводит к скоплению ушной серы. А со временем это приводит к проблемам со слухом. Так что, если чувствуете это, лучше вовремя прибегнуть к помощи ушных палочек. Можно напугать человека . Часто бывает так, что кто-то посреди ночи, видя человека в наушниках, хочет его разбудить, чтобы прочитать лекцию о том, что это вредно. Конечно, жутковато, когда ничего не слышишь, кроме музыки, а домочадец незаметно подкрался. В такие моменты душа уходит в пятки.

. Часто бывает так, что кто-то посреди ночи, видя человека в наушниках, хочет его разбудить, чтобы прочитать лекцию о том, что это вредно. Конечно, жутковато, когда ничего не слышишь, кроме музыки, а домочадец незаметно подкрался. В такие моменты душа уходит в пятки. Проблемы с безопасностью . Пока вы спите, слушая подкаст, что-то в доме может пойти не так: начинает шуметь пожарная сигнализация или кто-то стучит в дверь в поисках помощи. Всякое может произойти. В принципе, если не исключаете такого хода событий, в наушниках лучше не спать.

. Пока вы спите, слушая подкаст, что-то в доме может пойти не так: начинает шуметь пожарная сигнализация или кто-то стучит в дверь в поисках помощи. Всякое может произойти. В принципе, если не исключаете такого хода событий, в наушниках лучше не спать. Наружный отит. Это состояние вызывает дискомфорт в ушном канале. В особо тяжелых случаях кожа, окружающая ушной канал, может отслаиваться — это приводит к попаданию жидкости в ухо. В результате вы получите раздражение и боль.

Из собственных наблюдений могу отметить, что спать в наушниках не всегда удобно. К примеру, если пользуетесь беспроводными наушниками, то к утру они вечно куда-то проваливаются и приходится их искать. А проводные наушники невероятно сильно путаются, что может создать дискомфорт во время сна. А вам нравится спать в наушниках? Расскажите, как вам удобнее засыпать в нашем Telegram-чате!

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Вредно ли спать в наушниках

Если вы не злоупотребляете сном в наушниках, то от этого будет сплошная польза. Чем же это хорошо?

Избавление от шума . В больших городах есть огромное количество факторов, мешающих жить. Например, тяжело спать, когда поблизости приземляются самолеты, находится шоссе или очередная стройка или кто-то из домочадцев любит смотреть телевизор слишком громко. Вакуумные наушники даже без шумоподавления способны помочь вам нормально поспать под любимые треки.

. В больших городах есть огромное количество факторов, мешающих жить. Например, тяжело спать, когда поблизости приземляются самолеты, находится шоссе или очередная стройка или кто-то из домочадцев любит смотреть телевизор слишком громко. Вакуумные наушники даже без шумоподавления способны помочь вам нормально поспать под любимые треки. Музыка для релаксации . Звуки дождя, леса — отличное музыкальное сопровождение для тех, кто любит поспать. Это не просто красиво с точки зрения эстетики, но и полезно для сна. Подумайте сами: как круто будет проснуться в такой атмосфере!

. Звуки дождя, леса — отличное музыкальное сопровождение для тех, кто любит поспать. Это не просто красиво с точки зрения эстетики, но и полезно для сна. Подумайте сами: как круто будет проснуться в такой атмосфере! Помогает при бессоннице . У людей, которые подолгу не спят, прослушивание музыки во время сна является временным решением проблемы. Конечно, лучше обратиться к специалистам. Но если времени совершенно нет, то лучше использовать этот метод. Прослушивание музыки во время засыпания успокаивает нервы и помогает избежать дурных навязчивых мыслей.

. У людей, которые подолгу не спят, прослушивание музыки во время сна является временным решением проблемы. Конечно, лучше обратиться к специалистам. Но если времени совершенно нет, то лучше использовать этот метод. Прослушивание музыки во время засыпания успокаивает нервы и помогает избежать дурных навязчивых мыслей. Выработка серотонина. Хорошая расслабляющая музыку вызывает приятные чувства, которые сопровождаются успокаивающим ощущением: оно начинается на коже головы и движется вниз по телу, помогая вырабатывать серотонин.

Как правильно спать

Специалисты придерживаются мнения, что основная неприятность, когда спите в наушниках, это выбор нужной громкости. Если она приемлемая, то вреда не будет. Но если вы заснули под сет любимого диджея, сделав его погромче, то это негативно повлияет на ваш сон. Гигена сна, все же, предполагает светоизоляцию, а также ограничение шума. Еще больше статей о влиянии гаджетов на здоровье ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Важно, чтобы ночью ваша нервная система отдыхала. Если отдых нарушится, то потребуется восстановление, а утраченные нейроны уже не вернуть. Удачным решением, если решили поспать в наушниках, будет прослушивание разговорного подкаста: во-первых, это просто интересно. Во-вторых, монотонное бурчание чужих голосов моментально усыпляет. Воспользуйтесь таймером отключения, чтобы после окончания проигрывания, плеер не мешал в более поздних стадиях сна.