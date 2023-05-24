5 лучших способов, как очистить динамики телефона от пыли

Динамик телефона постоянно засоряется, причем с подобной проблемой сталкиваются даже самые опрятные люди. Ведь пыль преследует нас везде, да и от попадания влаги никто не застрахован. Засор становится причиной еще одной неприятности — тихого звука. Поэтому каждый владелец мобильного устройства должен знать, как очистить динамик телефона. И сегодня я дам несколько универсальных советов, которые помогут избавиться не только от пыли, но и от воды.

Но прежде замечу, что тихий звук динамиков телефона далеко не всегда становится следствием засора. Возможно, вы испытываете дискомфорт из-за недостаточного уровня громкости, который всегда можно увеличить кнопками или в настройках устройства. Как бы то ни было, информация о чистке динамика телефона все равно будет полезна.

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Чистка динамика телефона звуком

Если вы имеете дело с небольшим засором, воспользуйтесь звуком для чистки динамиков. Можно воспроизвести любую песню на максимальной громкости и дождаться, когда электродинамические колебания выбьют частички пыли из сеточки спикера. Но лучше обратиться к помощи высокочастотного звука, который намного эффективнее справится с этой задачей. Установите максимальную громкость на телефоне и запустите воспроизведение видео.

Если по каким-то причинам вам не удастся воспроизвести видео, попробуйте включить звук для очистки динамиков через настройки устройства:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Очистка динамика». Нажмите кнопку «Очистка динамика».

Для усиления эффекта можно принудительно увеличить громкость телефона. Но помните, что в таком случае вырастет риск повреждения динамика из-за очень сильных колебаний.

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Приложение для чистки динамиков

Аналогичную функцию выполняют приложения для очистки динамиков. Вот только внутри них бывают представлены звуки, помогающие справиться с разными типами засоров. Ведь все-таки одно дело чистить динамик от воды, а другое — от пыли. А вот список программ, к которым стоит обратиться:

Не думаю, что у вас возникнут проблемы с тем, как прочистить динамик у телефона, но на всякий случай изложу небольшую инструкцию для тех, кто никогда не пользовался подобными программами и не понимает принцип их работы:

Установите любое из рекомендованных приложений. Запустите программу. Нажмите кнопку «Старт». Положите смартфон экраном вниз и дождитесь окончания воспроизведения звука для прочистки динамика.

Скорее всего, вам придется повторить подобную очистку несколько раз, так как по умолчанию звук проигрывается на протяжении 30 секунд, чего зачастую бывает недостаточно для полной очистки динамика телефона. Кроме того, не всегда удается ограничиться программными методами избавления от засоров, и порой приходится работать руками.

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Как очистить динамики телефона дома

Если засор серьезный и не устраняется при помощи специальных звуков, необходимо чистить динамики при помощи подручных средств, в числе которых полезными будут:

новая зубная щетка;

зубочистка;

ватная палочка;

скотч (лучше всего малярный);

спирт или перекись водорода;

сухие и влажные салфетки.

Не вздумайте креативить и сразу откажитесь от идеи использования пластилина и жвачки, иначе придется чистить динамик уже не от пыли, а от остатков каучука, что будет намного сложнее. Также не стоит самостоятельно пытаться продуть динамики сжатым воздухом. В противном случае вы рискуете сломать спикер или всю аппаратную составляющую смартфона.

Собрав все необходимое, действуйте в соответствии с нашей инструкцией, как очистить динамик телефона:

Первым делом нужно избавиться от сильных загрязнений. Для этого прочистите динамик смартфона зубной щеткой, попутно сдувая пылинки. Уберите крупные остатки пыли при помощи зубочистки или иголки. Протрите динамик сухой салфеткой или ватной палочкой. Наклейте небольшой кусочек скотча к сеточке и плотно прижмите его. Если вы чистите мультимедийный динамик, есть смысл слегка продавить клейкую основу зубочисткой или иголкой. Протрите спикер влажной салфеткой. Также можно воспользоваться ватной палочкой, слегка смоченной спиртом или перекисью водорода. Уберите все остатки при помощи сухой салфетки.

К сожалению, эффективность подручных средств при чистке динамиков телефона далека от идеала. Кроме того, использование скотча со слишком клейкой основой, а также деревянных зубочисток и ватных палочек порой приводит к обратному эффекту, становясь причиной появления новых засоров.

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Набор для чистки динамиков телефона

Эффективнее прочистить динамики телефона помогут специализированные средства, которые можно найти на просторах AliExpress. В частности, рекомендую взять набор маленьких щеточек для чистки сеточки разговорного или мультимедийного спикера.

Набор щеток для чистки динамика

Эффективной и безопасной заменой канцелярского или малярного скотча станет клейкая лента, специально предназначенная для очистки динамика телефона. Она обойдется вам менее чем в 100 рублей.

Лента для очистки динамика

Наконец, не забудьте купить набор сухих и влажных салфеток для смартфона. Они будут полезны далеко не только в случае засорения спикера. К примеру, ими можно воспользоваться для протирания экрана и спинки устройства.

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Защита динамиков от пыли

Чтобы не доводить дело до ситуации, когда придется самостоятельно вычищать засоры спикера, обзаведитесь защитой динамиков от пыли. В ее качестве выступает вспомогательная сеточка с клейкой основой. Такой набор тоже есть на AliExpress.

Защита от пыли для динамика

Вспомогательную защиту стоит использовать под чехлом, без которого она рискует довольно быстро отклеиться. Впрочем, набор состоит из нескольких полосок, поэтому их должно хватить надолго.