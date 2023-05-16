Как правильно пользоваться смартфоном летом и не угробить его в жару

Лето — это не только прекрасное время года, когда мы можем понежиться на солнце, но и период огромного стресса для наших смартфонов. В жару гаджетам становится плохо, что порой приводит к их поломке. Ну а мы периодически испытываем неудобства, находясь на ярком солнце, когда не получается разглядеть изображение на экране. Поэтому важно хорошенько подготовиться к наступлению теплого времени года и разобраться, как правильно пользоваться смартфоном летом.

Для чего нужна автояркость экрана

Прежде чем поговорить о способах, позволяющих обезопасить наше устройство, давайте позаботимся о собственном комфорте. Летом хуже всего обстоят дела с экраном смартфона, когда при попадании прямых солнечных лучей он кажется слишком тусклым, из-за чего не получается что-либо разглядеть. Как ни странно, эту проблему частично решает функция автояркости на Андроид, которая поднимает пиковое значение:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Яркость». Активируйте опцию «Автонастройка».

Теперь вам будет комфортнее пользоваться смартфоном на солнце, но при этом важно постараться минимизировать прямое попадание лучей. В противном случае лицевая панель нагреется и произойдет выгорание экрана, главные причины которого — высокая яркость и экстремальная температура.

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Как правильно заряжать смартфон

Когда мы заряжаем смартфон, он нагревается. Ситуацию усугубляет высокая температура воздуха, поэтому к процессу восстановления энергии гаджета летом нужно подойти максимально ответственно, воспользовавшись несколькими советами:

не допускайте попадания прямых солнечных лучей на смартфон во время зарядки;

по возможности откажитесь от быстрой зарядки, выбрав блок питания меньшей мощности;

для восстановления энергии пользуйтесь фирменными аксессуарами или аналогами от проверенных брендов;

заряжайте смартфон не более чем на 80%;

не пользуйтесь устройством в процессе восстановления энергии;

старайтесь контролировать температуру корпуса во время зарядки, а также сразу отключайте гаджет от источника питания, как только почувствуете что-то неладное.

Если эти советы не помогут избежать нагрева телефона во время зарядки, не прибегайте к помощи радикальных мер, пытаясь остудить устройство. Не кладите его в морозилку, чтобы не допустить экстремального перепада температур, который негативным образом скажется на работе Андроида.

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Нужен ли чехол на смартфон

Производители смартфонов рекомендуют пользоваться своими устройствами в температурном диапазоне от 0°C до 35°C. Поэтому вам нужно сделать все возможное, чтобы гаджету было комфортно. В частности, необходимо снять чехол с телефона. Да, без него корпус будет подвержен риску появления царапин и меньше защищен, но иначе ухудшается теплопроводность, а это критично, когда температура воздуха поднимается выше 35°C.

Также при использовании смартфона в жару старайтесь не класть его в карман узких штанов. Мало того, что в них устройству будет тяжелее отвести тепло, так еще пот рискует засорить динамик или микрофон. Поэтому старайтесь носить свободную одежду, которая станет залогом не только вашего комфорта, но и безопасности смартфона летом.

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Что делать, если греется телефон

В условиях, когда воздух прогревается до критических температур, а от палящего солнца при всех усилиях не удается спастись, нужно сделать все, чтобы внутренние компоненты смартфона чувствовали относительную прохладу. В противном случае вас ожидает комбо, которое выведет гаджет из строя. Самый простой совет — минимизировать время эксплуатации телефона. Если вы не можете себе это позволить, включите режим энергосбережения:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея». Активируйте экономию энергии на Андроид.

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Это самый простой способ охладить смартфон, а еще вы можете вручную ограничить фоновые процессы, включить режим «В самолете», если устройство не может найти сеть, а также отказаться от использования GPS на Android. Все это снизит нагрев внутренних компонентов, но не спасет от палящего солнца.