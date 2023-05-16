Как правильно пользоваться смартфоном летом и не угробить его в жару

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Герман Вологжанин

Лето — это не только прекрасное время года, когда мы можем понежиться на солнце, но и период огромного стресса для наших смартфонов. В жару гаджетам становится плохо, что порой приводит к их поломке. Ну а мы периодически испытываем неудобства, находясь на ярком солнце, когда не получается разглядеть изображение на экране. Поэтому важно хорошенько подготовиться к наступлению теплого времени года и разобраться, как правильно пользоваться смартфоном летом.

Как правильно пользоваться смартфоном летом и не угробить его в жару. Лето — опасное для смартфона время. Фото.

Лето — опасное для смартфона время

Для чего нужна автояркость экрана

Прежде чем поговорить о способах, позволяющих обезопасить наше устройство, давайте позаботимся о собственном комфорте. Летом хуже всего обстоят дела с экраном смартфона, когда при попадании прямых солнечных лучей он кажется слишком тусклым, из-за чего не получается что-либо разглядеть. Как ни странно, эту проблему частично решает функция автояркости на Андроид, которая поднимает пиковое значение:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Яркость».
  3. Активируйте опцию «Автонастройка».
Для чего нужна автояркость экрана. Адаптивная настройка поможет увеличить яркость. Фото.

Адаптивная настройка поможет увеличить яркость

Теперь вам будет комфортнее пользоваться смартфоном на солнце, но при этом важно постараться минимизировать прямое попадание лучей. В противном случае лицевая панель нагреется и произойдет выгорание экрана, главные причины которого — высокая яркость и экстремальная температура.

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Как правильно заряжать смартфон

Как правильно заряжать смартфон. Старайтесь заряжать смартфон в прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи. Фото.

Старайтесь заряжать смартфон в прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи

Когда мы заряжаем смартфон, он нагревается. Ситуацию усугубляет высокая температура воздуха, поэтому к процессу восстановления энергии гаджета летом нужно подойти максимально ответственно, воспользовавшись несколькими советами:

  • не допускайте попадания прямых солнечных лучей на смартфон во время зарядки;
  • по возможности откажитесь от быстрой зарядки, выбрав блок питания меньшей мощности;
  • для восстановления энергии пользуйтесь фирменными аксессуарами или аналогами от проверенных брендов;
  • заряжайте смартфон не более чем на 80%;
  • не пользуйтесь устройством в процессе восстановления энергии;
  • старайтесь контролировать температуру корпуса во время зарядки, а также сразу отключайте гаджет от источника питания, как только почувствуете что-то неладное.

Если эти советы не помогут избежать нагрева телефона во время зарядки, не прибегайте к помощи радикальных мер, пытаясь остудить устройство. Не кладите его в морозилку, чтобы не допустить экстремального перепада температур, который негативным образом скажется на работе Андроида.

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Нужен ли чехол на смартфон

Производители смартфонов рекомендуют пользоваться своими устройствами в температурном диапазоне от 0°C до 35°C. Поэтому вам нужно сделать все возможное, чтобы гаджету было комфортно. В частности, необходимо снять чехол с телефона. Да, без него корпус будет подвержен риску появления царапин и меньше защищен, но иначе ухудшается теплопроводность, а это критично, когда температура воздуха поднимается выше 35°C.

Нужен ли чехол на смартфон. Снимите со смартфона лишнюю одежду. Фото.

Снимите со смартфона лишнюю одежду

Также при использовании смартфона в жару старайтесь не класть его в карман узких штанов. Мало того, что в них устройству будет тяжелее отвести тепло, так еще пот рискует засорить динамик или микрофон. Поэтому старайтесь носить свободную одежду, которая станет залогом не только вашего комфорта, но и безопасности смартфона летом.

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Что делать, если греется телефон

В условиях, когда воздух прогревается до критических температур, а от палящего солнца при всех усилиях не удается спастись, нужно сделать все, чтобы внутренние компоненты смартфона чувствовали относительную прохладу. В противном случае вас ожидает комбо, которое выведет гаджет из строя. Самый простой совет — минимизировать время эксплуатации телефона. Если вы не можете себе это позволить, включите режим энергосбережения:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Активируйте экономию энергии на Андроид.
Что делать, если греется телефон. Режим энергосбережения и автономность улучшит, и температуру понизит. Фото.

Режим энергосбережения и автономность улучшит, и температуру понизит

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Это самый простой способ охладить смартфон, а еще вы можете вручную ограничить фоновые процессы, включить режим «В самолете», если устройство не может найти сеть, а также отказаться от использования GPS на Android. Все это снизит нагрев внутренних компонентов, но не спасет от палящего солнца.

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