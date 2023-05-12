Неочевидные плюсы защитных стекол для смартфона, о которых вы даже не подозревали

  2. Темы
  3. Аксессуары
Герман Вологжанин

Чтобы защитить экран, миллионы людей покупают защитное стекло на телефон. Этот аксессуар стал абсолютно незаменимым в условиях, когда гаджет так и просится выпасть из рук. А еще дополнительная защита помогает избежать появления царапин на самом экране для выгодной продажи устройства в будущем. Круто, но это далеко не все, на что способны защитные стекла для смартфонов, а некоторые особенности рассмотренных сегодня аксессуаров вас по-настоящему удивят.

Неочевидные плюсы защитных стекол для смартфона, о которых вы даже не подозревали. Защитные стекла могут быть намного полезнее, чем вам кажется. Фото.

Защитные стекла могут быть намного полезнее, чем вам кажется

Стекло с олеофобным покрытием

На заводское стекло сенсорного экрана производитель почти всегда наносит олеофобное покрытие. Оно отталкивает жиры, благодаря чему на лицевой панели не остаются отпечатки, а палец скользит как по маслу. Увы, со временем олеофобное покрытие стирается, и пользоваться смартфоном становится не так приятно. Но вы можете заранее купить защитное стекло с таким напылением.

Стекло с олеофобным покрытием. Такое покрытие делает процесс взаимодействия со смартфоном более комфортным. Фото.

Такое покрытие делает процесс взаимодействия со смартфоном более комфортным

Олеофобное стекло на Xiaomi

Олеофобное стекло на Samsung

Рано или поздно олеофобка на стекле снова сотрется. И тогда вам наверняка пригодится жидкая защита экрана. Это олеофобное покрытие, которое можно размазать по любому стеклу. Обязательно возьмите, ведь лишним такой флакончик точно не будет.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Матовое защитное стекло

Тусклый экран — главный недостаток дешевых смартфонов. При попадании на него прямых солнечных лучей ситуация усугубляется настолько, что ничего разглядеть на смартфоне становится невозможно. Уже догадались, откуда ждать помощи? Правильно! От матового защитного стекла, которое стоит менее 200 рублей.

Матовое защитное стекло. Матовое стекло избавит вас от солнечных бликов. Фото.

Матовое стекло избавит вас от солнечных бликов

Матовое стекло на Xiaomi

Матовое стекло на Samsung

Матовое защитное стекло устраняет блики, делая просмотр контента комфортным на любом смартфоне и в любую погоду. Впрочем, есть у такого аксессуара и недостатки. Изображение становится немного зернистым, поэтому все-таки прочитайте наш текст, где мы рассказывали, почему экран на телефоне стал тусклым. В нем вы найдете более рациональные, но тоже не стопроцентные методы решения проблемы.

Читайте также: Какое стекло лучше клеить на телефон

Защитное стекло антишпион

За счет отсутствия воздушной прослойки экраны современных смартфонов обладают широкими углами обзора. Это помогает нам смотреть видео в любом положении. Вместе с тем возрастает риск, что ваш сосед в автобусе, вагоне метро или на скамейке в парке увидит, с кем вы переписываетесь, или даже узнает пароль. Не хотите стать жертвой шпионов-любителей? Тогда купите тонированное защитное стекло.

Защитное стекло антишпион. Посторонним взглядам будет незачем падать на экран вашего смартфона. Фото.

Посторонним взглядам будет незачем падать на экран вашего смартфона

Тонированное стекло на Xiaomi

Тонированное стекло на Samsung

Защитное стекло антишпион тоже не является идеальным. Во-первых, после его установки вы сразу закрываете для себя возможность совместного просмотра контента на экране. Во-вторых, ощутите заметное падение яркости. Стоит ли оно того? Ну, если конфиденциальность для вас превыше всего, то определенно да.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Зеркальное защитное стекло

Защитное стекло на телефоне также может служить в качестве зеркала. Вы наверняка возразите, что экран мобильного устройства и без того обладает хорошими отражающими свойствами, но со специальным аксессуаром их можно сделать еще более выраженными.

Зеркальное защитное стекло. С таким стеклом вы будете постоянно любоваться собой. Фото.

С таким стеклом вы будете постоянно любоваться собой

Купить зеркальное стекло

Разумеется, наряду с очевидными достоинствами отражающая поверхность зеркального защитного стекла делает процесс эксплуатации смартфона менее комфортным. Особенно, если вы и без того испытываете трудности из-за низкого уровня яркости. Зеркало на телефоне заметно осложнит использование гаджета в солнечную погоду, а еще негативным образом скажется на совместном просмотре контента.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Светящееся защитное стекло

Помимо свойств, имеющих практическую пользу, существуют исключительно визуальные особенности аксессуаров. К примеру, вы можете купить светящееся защитное стекло с цветной рамкой. Тогда лицевая панель смартфона будет светиться в темноте. Настоящая магия!

Светящееся защитное стекло. Стекло светится и не портит изображение на экране. Фото.

Стекло светится и не портит изображение на экране

Светящееся стекло на Xiaomi

Светящееся стекло на Samsung

Прежде чем наклеивать защитное стекло на телефон, его рамке нужно дать накопить свет. Для этого можно воспользоваться фонариком или положить аксессуар на подоконник, если за окном безоблачная погода. Как только поверхность впитает свет, смело наклеивайте защитное стекло на смартфон, и сразу после попадания в темноту оно начнет светиться.

Теги
Лонгриды для вас
Подборка лучших гаджетов Xiaomi на Черную пятницу АлиЭкспресс 2022

Не успели мы отойти от распродажи 11.11, как на AliExpress стартует новая — Черная пятница. По своему масштабу она не уступает акции, приуроченной ко Дню холостяка, а в большинстве стран мира даже считается главной. В 2022 году Черная пятница на АлиЭкспресс проходит с 24 по 30 ноября. Целую неделю тысячи товаров будут доступны по минимальным ценам, и по этому случаю мы выбрали лучшие устройства Xiaomi, которые обязательно нужно купить, если вы хотите получить максимальную выгоду и успеть подготовить подарки к Новому году.

Читать далее
Можно ли восстановить переписку в Telegram после удаления

Мессенджер Telegram дает массу возможностей управления чатами. В частности, вы можете удалить отдельное сообщение или очистить всю переписку, если хочется полностью прекратить общение с человеком. Порой подобная функциональность приводит к целому ряду неудобств. Кто-то удаляет чаты случайно, а у кого-то после удаления возникает потребность вернуть сообщения. Попробуем разобраться, как восстановить переписку в Телеграм, и что для этого потребуется.

Читать далее
Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать

Наверное, вы знаете, что двумя самыми распространенными типами экранов являются IPS и AMOLED. Мы уже рассказывали о разнице двух самых популярных видов матриц, однако, глядя на характеристики смартфона, у вас могут возникнуть и другие вопросы. Так, вместо AMOLED в графе «Тип экрана» производители нередко указывают OLED, POLED, Super AMOLED или Dynamic AMOLED. В чем же заключается отличие между этими видами матриц, и есть ли принципиальная разница между AMOLED и Super AMOLED? Давайте разбираться.

Читать далее