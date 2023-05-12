Неочевидные плюсы защитных стекол для смартфона, о которых вы даже не подозревали

Чтобы защитить экран, миллионы людей покупают защитное стекло на телефон. Этот аксессуар стал абсолютно незаменимым в условиях, когда гаджет так и просится выпасть из рук. А еще дополнительная защита помогает избежать появления царапин на самом экране для выгодной продажи устройства в будущем. Круто, но это далеко не все, на что способны защитные стекла для смартфонов, а некоторые особенности рассмотренных сегодня аксессуаров вас по-настоящему удивят.

Стекло с олеофобным покрытием

На заводское стекло сенсорного экрана производитель почти всегда наносит олеофобное покрытие. Оно отталкивает жиры, благодаря чему на лицевой панели не остаются отпечатки, а палец скользит как по маслу. Увы, со временем олеофобное покрытие стирается, и пользоваться смартфоном становится не так приятно. Но вы можете заранее купить защитное стекло с таким напылением.

Олеофобное стекло на Xiaomi

Олеофобное стекло на Samsung

Рано или поздно олеофобка на стекле снова сотрется. И тогда вам наверняка пригодится жидкая защита экрана. Это олеофобное покрытие, которое можно размазать по любому стеклу. Обязательно возьмите, ведь лишним такой флакончик точно не будет.

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Матовое защитное стекло

Тусклый экран — главный недостаток дешевых смартфонов. При попадании на него прямых солнечных лучей ситуация усугубляется настолько, что ничего разглядеть на смартфоне становится невозможно. Уже догадались, откуда ждать помощи? Правильно! От матового защитного стекла, которое стоит менее 200 рублей.

Матовое стекло на Xiaomi

Матовое стекло на Samsung

Матовое защитное стекло устраняет блики, делая просмотр контента комфортным на любом смартфоне и в любую погоду. Впрочем, есть у такого аксессуара и недостатки. Изображение становится немного зернистым, поэтому все-таки прочитайте наш текст, где мы рассказывали, почему экран на телефоне стал тусклым. В нем вы найдете более рациональные, но тоже не стопроцентные методы решения проблемы.

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Защитное стекло антишпион

За счет отсутствия воздушной прослойки экраны современных смартфонов обладают широкими углами обзора. Это помогает нам смотреть видео в любом положении. Вместе с тем возрастает риск, что ваш сосед в автобусе, вагоне метро или на скамейке в парке увидит, с кем вы переписываетесь, или даже узнает пароль. Не хотите стать жертвой шпионов-любителей? Тогда купите тонированное защитное стекло.

Тонированное стекло на Xiaomi

Тонированное стекло на Samsung

Защитное стекло антишпион тоже не является идеальным. Во-первых, после его установки вы сразу закрываете для себя возможность совместного просмотра контента на экране. Во-вторых, ощутите заметное падение яркости. Стоит ли оно того? Ну, если конфиденциальность для вас превыше всего, то определенно да.

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Зеркальное защитное стекло

Защитное стекло на телефоне также может служить в качестве зеркала. Вы наверняка возразите, что экран мобильного устройства и без того обладает хорошими отражающими свойствами, но со специальным аксессуаром их можно сделать еще более выраженными.

Купить зеркальное стекло

Разумеется, наряду с очевидными достоинствами отражающая поверхность зеркального защитного стекла делает процесс эксплуатации смартфона менее комфортным. Особенно, если вы и без того испытываете трудности из-за низкого уровня яркости. Зеркало на телефоне заметно осложнит использование гаджета в солнечную погоду, а еще негативным образом скажется на совместном просмотре контента.

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Светящееся защитное стекло

Помимо свойств, имеющих практическую пользу, существуют исключительно визуальные особенности аксессуаров. К примеру, вы можете купить светящееся защитное стекло с цветной рамкой. Тогда лицевая панель смартфона будет светиться в темноте. Настоящая магия!

Светящееся стекло на Xiaomi

Светящееся стекло на Samsung

Прежде чем наклеивать защитное стекло на телефон, его рамке нужно дать накопить свет. Для этого можно воспользоваться фонариком или положить аксессуар на подоконник, если за окном безоблачная погода. Как только поверхность впитает свет, смело наклеивайте защитное стекло на смартфон, и сразу после попадания в темноту оно начнет светиться.