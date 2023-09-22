5 необычных, но очень полезных вариантов использования QR-кодов на смартфоне

А давайте-ка подумаем, зачем нужен QR-код? Отсканировав этот квадратик, нанесенный на упаковку, мы можем получить больше информации о товаре. В 2020-м он активно использовался для подтверждения вакцинации, а после блокировки Google Play в России многие люди познакомились с платежами через QR с телефона. Но это далеко не все, на что способна популярная разновидность штрих-кода. Вот вам еще 5 вариантов, как использовать QR-код на своем смартфоне.

QR-код для подключения к Wi-Fi

Вы помните пароль от домашнего Wi-Fi? Многие люди его забывают, а потому попадают в неловкое положение перед гостями, которые хотят подключиться к интернету. К счастью, настроить сопряжение можно и без пароля. Достаточно сделать QR для подключения к Wi-Fi:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Нажмите на название сети, к которой подключены. На экране появится код, и вашему гостю останется лишь отсканировать QR при помощи одного из способов, указанных в нашей инструкции.

Кстати, аналогичным образом вы можете и сами подключиться к Wi-Fi. Именно поэтому во многих общественных местах размещается QR для интернета. Так что пора перестать вводить сложные пароли и начать использовать более удобный способ.

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Как поделиться ссылкой на WhatsApp или Telegram

Недавно мы рассказывали, как поделиться ссылкой на Telegram. Возможно, вы удивитесь, но один из вариантов — отправка QR-кода. Сделать это можно через настройки профиля. Чтобы лишний раз не рассказывать о Telegram, вот вам инструкция, как сделать ссылку на Ватсап:

Запустите WhatsApp. Откройте настройки мессенджера. Нажмите на кнопку в виде QR-кода. На экране появится QR, который вы сможете отправить любому человеку, нажав на кнопку «Поделиться».

При желании QR-код можно распечатать, чтобы любой желающий мог найти вас в WhatsApp, а также в другом мессенджере или социальной сети, ведь такой способ поделиться ссылкой доступен почти во всех приложениях.

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Визитка через QR-код

Если вы готовы рассказать о себе больше, чем вмещает в себя аккаунт в одной из социальных сетей, создайте визитку через QR. В этом вам поможет приложение MyQRCards, созданное специально для таких целей:

Запустите программу. Укажите адрес электронной почты. Заполните информацию о себе.

В анкете доступно множество пунктов. Вы можете указать не только свои ФИО с контактными данными, но и название компании вместе с ее адресом. Осталось только распечатать визитки с QR или разослать их людям через соцсети и мессенджеры.

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Оставить послание текстом через QR-код

А можно провернуть совсем незамысловатый трюк. Приложение QR Code Generator позволяет перевести текст в QR. С его помощью у вас получится зашифровать послание, которое прочитает любой желающий, если не поленится и отсканирует заветный квадратик.

Обратите внимание, что программа предлагает множество опций создания QR-кода. Через приложение можно разместить штрих-код на картинке или заготовленном шаблоне, а также настроить дизайн QR.

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Как поделиться геолокацией с телефона

Еще более функциональным инструментом является приложение QRky. Оно предлагает более десятка вариантов, как использовать QR, среди которых есть возможность поделиться геолокацией на Андроид:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Месторасположение». Приложение само определит вашу геолокацию, а вам останется нажать кнопку «Сгенерировать» и выбрать любой вариант, как поделиться QR.

Кроме отправки местоположения QRky поможет зашифровать ссылку, пароль от Wi-Fi, номер телефона и другие данные. Не поленитесь изучить функции программы, чтобы использовать возможности QR-кодов на все 100%.