5 необычных, но очень полезных вариантов использования QR-кодов на смартфоне

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Герман Вологжанин

А давайте-ка подумаем, зачем нужен QR-код? Отсканировав этот квадратик, нанесенный на упаковку, мы можем получить больше информации о товаре. В 2020-м он активно использовался для подтверждения вакцинации, а после блокировки Google Play в России многие люди познакомились с платежами через QR с телефона. Но это далеко не все, на что способна популярная разновидность штрих-кода. Вот вам еще 5 вариантов, как использовать QR-код на своем смартфоне.

5 необычных, но очень полезных вариантов использования QR-кодов на смартфоне. Знали бы вы, сколько всего можно зашифровать в QR-код…. Фото.

Знали бы вы, сколько всего можно зашифровать в QR-код…

QR-код для подключения к Wi-Fi

Вы помните пароль от домашнего Wi-Fi? Многие люди его забывают, а потому попадают в неловкое положение перед гостями, которые хотят подключиться к интернету. К счастью, настроить сопряжение можно и без пароля. Достаточно сделать QR для подключения к Wi-Fi:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi».
  3. Нажмите на название сети, к которой подключены.
  4. На экране появится код, и вашему гостю останется лишь отсканировать QR при помощи одного из способов, указанных в нашей инструкции.
QR-код для подключения к Wi-Fi. Эта функция доступна на большинстве Android-смартфонов. Фото.

Эта функция доступна на большинстве Android-смартфонов

Кстати, аналогичным образом вы можете и сами подключиться к Wi-Fi. Именно поэтому во многих общественных местах размещается QR для интернета. Так что пора перестать вводить сложные пароли и начать использовать более удобный способ.

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Как поделиться ссылкой на WhatsApp или Telegram

Недавно мы рассказывали, как поделиться ссылкой на Telegram. Возможно, вы удивитесь, но один из вариантов — отправка QR-кода. Сделать это можно через настройки профиля. Чтобы лишний раз не рассказывать о Telegram, вот вам инструкция, как сделать ссылку на Ватсап:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Откройте настройки мессенджера.
  3. Нажмите на кнопку в виде QR-кода.
  4. На экране появится QR, который вы сможете отправить любому человеку, нажав на кнопку «Поделиться».
Как поделиться ссылкой на WhatsApp или Telegram. Так же у вас получится поделиться своим профилем и в других социальных сетях. Фото.

Так же у вас получится поделиться своим профилем и в других социальных сетях

При желании QR-код можно распечатать, чтобы любой желающий мог найти вас в WhatsApp, а также в другом мессенджере или социальной сети, ведь такой способ поделиться ссылкой доступен почти во всех приложениях.

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Визитка через QR-код

Если вы готовы рассказать о себе больше, чем вмещает в себя аккаунт в одной из социальных сетей, создайте визитку через QR. В этом вам поможет приложение MyQRCards, созданное специально для таких целей:

  1. Запустите программу.
  2. Укажите адрес электронной почты.
  3. Заполните информацию о себе.
Визитка через QR-код. Визитку можно снабдить своей фотографией. Фото.

Визитку можно снабдить своей фотографией

В анкете доступно множество пунктов. Вы можете указать не только свои ФИО с контактными данными, но и название компании вместе с ее адресом. Осталось только распечатать визитки с QR или разослать их людям через соцсети и мессенджеры.

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Оставить послание текстом через QR-код

А можно провернуть совсем незамысловатый трюк. Приложение QR Code Generator позволяет перевести текст в QR. С его помощью у вас получится зашифровать послание, которое прочитает любой желающий, если не поленится и отсканирует заветный квадратик.

Оставить послание текстом через QR-код. Программа предлагает гибкие настройки. Фото.

Программа предлагает гибкие настройки

Обратите внимание, что программа предлагает множество опций создания QR-кода. Через приложение можно разместить штрих-код на картинке или заготовленном шаблоне, а также настроить дизайн QR.

Читайте также: чем на самом деле является QR-код

Как поделиться геолокацией с телефона

Еще более функциональным инструментом является приложение QRky. Оно предлагает более десятка вариантов, как использовать QR, среди которых есть возможность поделиться геолокацией на Андроид:

  1. Запустите программу.
  2. Перейдите в раздел «Месторасположение».
  3. Приложение само определит вашу геолокацию, а вам останется нажать кнопку «Сгенерировать» и выбрать любой вариант, как поделиться QR.
Как поделиться геолокацией с телефона. Столько функций не предлагает ни одно другое приложение для QR. Фото.

Столько функций не предлагает ни одно другое приложение для QR

Кроме отправки местоположения QRky поможет зашифровать ссылку, пароль от Wi-Fi, номер телефона и другие данные. Не поленитесь изучить функции программы, чтобы использовать возможности QR-кодов на все 100%.

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