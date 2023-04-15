Как сделать ссылку на свой Telegram и поделиться ею

Найти человека в Telegram можно по имени, никнейму или номеру телефона. Об этом, наверное, знает каждый. Однако подобные способы являются не очень удобными для пользователя, который вас ищет. Значительно упрощает процесс поиска визитка. В ее качестве выступает ссылка. Пользователю достаточно перейти по ней, и на его экране сразу откроется чат или канал. Сегодня разберемся, как сделать ссылку на Телеграм.

Где ссылка в Телеграмме

Ссылка на Телеграм указывается в профиле пользователя. Достаточно открыть страницу человека, и в графе «Информация» вы ее увидите, а задержав на ней палец сможете сразу скопировать. Как правило, ссылка на аккаунт в Телеграмме имеет формат @nickname.

Ссылка на аккаунт Telegram может отсутствовать в профиле, если человек не придумал никнейм для своей учетной записи. Кроме того, формат @nickname является кликабельным только внутри мессенджера. Поэтому для использования на других ресурсах ссылку нужно дополнять префиксом «t.me/», чтобы получилось t.me/@nickname.

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Ссылка на группу в Телеграмме

В случае с каналами и чатами все намного проще. Ссылка на группу в Телеграм отображается с необходимым нам префиксом «t.me/», позволяющим использовать ее как в мессенджере, так и за его пределами.

Как и в случае со ссылкой на аккаунт Telegram, достаточно задержать палец, чтобы скопировать приглашение. Далее вы вольны отправить его кому и как угодно. Но все это — ссылки на профиль Телеграмм других пользователей. А как сделать свою?

Как сделать ссылку на Телеграм

Ссылка на Telegram создается в настройках вашего профиля. Нужно открыть соответствующий раздел, где представлен пункт «Имя пользователя». Если у вас его нет, то необходимо сделать ник в Телеграме:

Тапните по строке «Имя пользователя». Введите никнейм, соблюдая указанные на странице правила. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.

Здесь отобразится ссылка на профиль в Telegram уже с префиксом, что делает ее удобной для дальнейшего распространения. Однако она может выглядеть иначе.

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Помните, я говорил о том, что найти человека в Телеграм получится даже по номеру? Поэтому ссылку на профиль удается сделать даже без создания никнейма. Но сначала необходимо изменить параметры приватности:

Откройте настройки Telegram. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Номер телефона». В строке «Кто может найти меня по номеру телефона?» установите значение «Все».

После этого появится ссылка с номером Телеграм, ведущая на чат с вами. Выглядит она примерно так: https://t.me/+7XXXXXXXXXX. При копировании префикс «https://» указывать не обязательно. Можно обойтись и без него. Ссылка все равно откроется.

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Как поделиться ссылкой на Телеграмм

Согласитесь, всякий раз копировать ссылку на аккаунт или канал в Telegram не очень удобно. Поэтому разработчики мессенджера придумали еще один способ приглашений — через QR-код:

Откройте свой профиль. Нажмите на кнопку создания QR-кода. Выберите понравившийся вариант. Нажмите «Поделиться» и отправьте код любым удобным способом.

QR-код профиля Телеграм сохраняется в виде изображения. Увидевшему картинку человеку, необходимо отсканировать размещенный на ней квадратик. С этой целью можно воспользоваться либо встроенными средствами смартфона, либо специальным приложением для QR-кодов. Чтобы протестировать, как это работает, попробуйте отсканировать приглашение в телеграм-канал AndroidInsider.ru.

Кстати, сканировать QR-код не обязательно камерой. Специальное приложение-сканер позволяет выбрать изображение из галереи, после чего утилита самостоятельно распознает ссылку, нажав на которую вы попадете в аккаунт. Запомните сами и расскажите другим людям, если планируете делиться аккаунтом в Telegram через картинку с QR.