Как сделать ссылку на свой Telegram и поделиться ею

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Герман Вологжанин

Найти человека в Telegram можно по имени, никнейму или номеру телефона. Об этом, наверное, знает каждый. Однако подобные способы являются не очень удобными для пользователя, который вас ищет. Значительно упрощает процесс поиска визитка. В ее качестве выступает ссылка. Пользователю достаточно перейти по ней, и на его экране сразу откроется чат или канал. Сегодня разберемся, как сделать ссылку на Телеграм.

Как сделать ссылку на свой Telegram и поделиться ею. Не пользуетесь ссылками на аккаунт? А вот и зря! Фото.

Не пользуетесь ссылками на аккаунт? А вот и зря!

Где ссылка в Телеграмме

Ссылка на Телеграм указывается в профиле пользователя. Достаточно открыть страницу человека, и в графе «Информация» вы ее увидите, а задержав на ней палец сможете сразу скопировать. Как правило, ссылка на аккаунт в Телеграмме имеет формат @nickname.

Где ссылка в Телеграмме. Так выглядит ссылка на аккаунт в Telegram. Фото.

Так выглядит ссылка на аккаунт в Telegram

Ссылка на аккаунт Telegram может отсутствовать в профиле, если человек не придумал никнейм для своей учетной записи. Кроме того, формат @nickname является кликабельным только внутри мессенджера. Поэтому для использования на других ресурсах ссылку нужно дополнять префиксом «t.me/», чтобы получилось t.me/@nickname.

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Ссылка на группу в Телеграмме

В случае с каналами и чатами все намного проще. Ссылка на группу в Телеграм отображается с необходимым нам префиксом «t.me/», позволяющим использовать ее как в мессенджере, так и за его пределами.

Ссылка на группу в Телеграмме. Ссылки на группы и чаты уже имеют префикс. Фото.

Ссылки на группы и чаты уже имеют префикс

Как и в случае со ссылкой на аккаунт Telegram, достаточно задержать палец, чтобы скопировать приглашение. Далее вы вольны отправить его кому и как угодно. Но все это — ссылки на профиль Телеграмм других пользователей. А как сделать свою?

Как сделать ссылку на Телеграм

Ссылка на Telegram создается в настройках вашего профиля. Нужно открыть соответствующий раздел, где представлен пункт «Имя пользователя». Если у вас его нет, то необходимо сделать ник в Телеграме:

  1. Тапните по строке «Имя пользователя».
  2. Введите никнейм, соблюдая указанные на странице правила.
  3. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.
Как сделать ссылку на Телеграм. Чтобы сделать ссылку, нужно придумать ник. Фото.

Чтобы сделать ссылку, нужно придумать ник

Здесь отобразится ссылка на профиль в Telegram уже с префиксом, что делает ее удобной для дальнейшего распространения. Однако она может выглядеть иначе.

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Помните, я говорил о том, что найти человека в Телеграм получится даже по номеру? Поэтому ссылку на профиль удается сделать даже без создания никнейма. Но сначала необходимо изменить параметры приватности:

  1. Откройте настройки Telegram.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Номер телефона».
  3. В строке «Кто может найти меня по номеру телефона?» установите значение «Все».
Как сделать ссылку на Телеграм. Также можно создать ссылку с номером. Фото.

Также можно создать ссылку с номером

После этого появится ссылка с номером Телеграм, ведущая на чат с вами. Выглядит она примерно так: https://t.me/+7XXXXXXXXXX. При копировании префикс «https://» указывать не обязательно. Можно обойтись и без него. Ссылка все равно откроется.

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Как поделиться ссылкой на Телеграмм

Согласитесь, всякий раз копировать ссылку на аккаунт или канал в Telegram не очень удобно. Поэтому разработчики мессенджера придумали еще один способ приглашений — через QR-код:

  1. Откройте свой профиль.
  2. Нажмите на кнопку создания QR-кода.
  3. Выберите понравившийся вариант.
  4. Нажмите «Поделиться» и отправьте код любым удобным способом.
Как поделиться ссылкой на Телеграмм. QR удобнее обычных ссылок. Фото.

QR удобнее обычных ссылок

QR-код профиля Телеграм сохраняется в виде изображения. Увидевшему картинку человеку, необходимо отсканировать размещенный на ней квадратик. С этой целью можно воспользоваться либо встроенными средствами смартфона, либо специальным приложением для QR-кодов. Чтобы протестировать, как это работает, попробуйте отсканировать приглашение в телеграм-канал AndroidInsider.ru.

Как поделиться ссылкой на Телеграмм. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram! Фото.

Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram!

Кстати, сканировать QR-код не обязательно камерой. Специальное приложение-сканер позволяет выбрать изображение из галереи, после чего утилита самостоятельно распознает ссылку, нажав на которую вы попадете в аккаунт. Запомните сами и расскажите другим людям, если планируете делиться аккаунтом в Telegram через картинку с QR.

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