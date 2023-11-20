5 полезных функций приложений для звонков на Android, которые нельзя игнорировать

Какими бы крутыми ни были характеристики вашего смартфона, его основное предназначение — звонки. И, в отличие от кнопочного аналога, умное устройство предлагает расширенные возможности общения. С помощью специальных настроек приложений для звонков вы можете включить запись разговора, активировать автоответ или сделать так, чтобы смартфон называл имя звонящего. Это лишь малая часть полезных функций, подробнее о которых вы узнаете в нашем материале.
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Запись звонков на Андроид
Запись разговоров — незаменимая функция в условиях, когда нам то и дело звонят мошенники, а сотрудники колл-центров грубят при любом удобном случае. Чтобы во всех ситуациях вы могли подтвердить свою правоту, используйте функцию, позволяющую зафиксировать беседу. Для этого во время звонка нажмите кнопку записи, которая отображается в окне вызова или скрывается во вкладке «Еще».
На смартфонах разных производителей отличается принцип работы функции. Где-то запись начинается с предупреждением собеседника, а где-то — без. Кроме того, на некоторых моделях доступна автоматическая фиксация всех вызовов. Так что не поленитесь проверить настройки звонилки на Андроид.
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Отключение звука переворотом телефона
Если в течение рабочего дня ваш смартфон лежит на столе, и при поступлении входящего вы не всегда хотите отвечать, активируйте отключение звука переворотом:
- Откройте настройки приложения для звонков.
- Перейдите в раздел «Отключение звука при перевороте».
- Активируйте переключатель.
Также вы можете отключить звук звонка, нажав кнопку уменьшения громкости. Наконец, не забывайте о существовании режимов «Не беспокоить» и «Без звука», которые приходятся как нельзя кстати, когда хочется отгородить себя от лишних разговоров.
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Автоматический ответ на звонок
Если вы часто пользуетесь наушниками и не любите доставать смартфон из кармана, включите автоматический ответ на звонок. Делается это следующим образом:
- Откройте настройки звонилки или найдите приложение «Вызовы» в настройках смартфона.
- Перейдите в раздел «Автоответ».
- Активируйте опцию и выберите подходящий сценарий использования.
Не забывайте, что отвечать на звонки, не доставая смартфон из кармана, можно и при помощи самих наушников. Причем это касается как проводных, так и Bluetooth-моделей.
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Ответ сообщением на звонок
Когда нет возможности принять входящий вызов, но не хочется оставлять звонящего в замешательстве, используйте ответ сообщением на звонок. Чтобы включить функцию, понадобится:
- Открыть настройки приложения для звонков.
- Перейти в раздел «Быстрые ответы».
- Активировать опцию и при необходимости отредактировать содержание быстрых ответов.
Теперь, когда вам поступит входящий звонок, на экране появится кнопка «Сообщение». Для быстрого ответа в виде SMS нужно нажать на нее и выбрать вариант шаблона. При желании вы можете написать сообщение вручную.
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Диктор идентификатора абонента
Эта функция очень полезна, когда вы используете наушники. Если смартфон лежит в кармане, сложно принять решение относительно того, стоит ли отвечать на входящий, ведь мы не знаем, кто звонит. Но диктор идентификатора абонента исправляет оплошность:
- Посетите настройки звонилки.
- Перейдите в раздел «Диктор идентификатора абонента».
- Активируйте функцию в одном из предложенных сценариев.
При поступлении входящего смартфон назовет имя абонента, если он добавлен в список контактов, или произнесет его номер. Дальше дело за вами: либо отвечайте, либо отклоняйте входящий вызов.