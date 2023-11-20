5 полезных функций приложений для звонков на Android, которые нельзя игнорировать

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Герман Вологжанин

Какими бы крутыми ни были характеристики вашего смартфона, его основное предназначение — звонки. И, в отличие от кнопочного аналога, умное устройство предлагает расширенные возможности общения. С помощью специальных настроек приложений для звонков вы можете включить запись разговора, активировать автоответ или сделать так, чтобы смартфон называл имя звонящего. Это лишь малая часть полезных функций, подробнее о которых вы узнаете в нашем материале.

5 полезных функций приложений для звонков на Android, которые нельзя игнорировать. И как вы жили без этих функций? Фото.

И как вы жили без этих функций?

Запись звонков на Андроид

Запись разговоров — незаменимая функция в условиях, когда нам то и дело звонят мошенники, а сотрудники колл-центров грубят при любом удобном случае. Чтобы во всех ситуациях вы могли подтвердить свою правоту, используйте функцию, позволяющую зафиксировать беседу. Для этого во время звонка нажмите кнопку записи, которая отображается в окне вызова или скрывается во вкладке «Еще».

Запись звонков на Андроид. Есть запись разговора — есть доказательства. Фото.

Есть запись разговора — есть доказательства

На смартфонах разных производителей отличается принцип работы функции. Где-то запись начинается с предупреждением собеседника, а где-то — без. Кроме того, на некоторых моделях доступна автоматическая фиксация всех вызовов. Так что не поленитесь проверить настройки звонилки на Андроид.

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Отключение звука переворотом телефона

Если в течение рабочего дня ваш смартфон лежит на столе, и при поступлении входящего вы не всегда хотите отвечать, активируйте отключение звука переворотом:

  1. Откройте настройки приложения для звонков.
  2. Перейдите в раздел «Отключение звука при перевороте».
  3. Активируйте переключатель.
Отключение звука переворотом телефона. Очень удобная функция, когда телефон лежит на столе. Фото.

Очень удобная функция, когда телефон лежит на столе

Также вы можете отключить звук звонка, нажав кнопку уменьшения громкости. Наконец, не забывайте о существовании режимов «Не беспокоить» и «Без звука», которые приходятся как нельзя кстати, когда хочется отгородить себя от лишних разговоров.

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Автоматический ответ на звонок

Если вы часто пользуетесь наушниками и не любите доставать смартфон из кармана, включите автоматический ответ на звонок. Делается это следующим образом:

  1. Откройте настройки звонилки или найдите приложение «Вызовы» в настройках смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Автоответ».
  3. Активируйте опцию и выберите подходящий сценарий использования.
Автоматический ответ на звонок. Функция для тех, кто не хочет лишний раз тянуться к смартфону. Фото.

Функция для тех, кто не хочет лишний раз тянуться к смартфону

Не забывайте, что отвечать на звонки, не доставая смартфон из кармана, можно и при помощи самих наушников. Причем это касается как проводных, так и Bluetooth-моделей.

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Ответ сообщением на звонок

Когда нет возможности принять входящий вызов, но не хочется оставлять звонящего в замешательстве, используйте ответ сообщением на звонок. Чтобы включить функцию, понадобится:

  1. Открыть настройки приложения для звонков.
  2. Перейти в раздел «Быстрые ответы».
  3. Активировать опцию и при необходимости отредактировать содержание быстрых ответов.
Ответ сообщением на звонок. Предупредите звонящего, что вы на связи, но просто не можете разговаривать по телефону. Фото.

Предупредите звонящего, что вы на связи, но просто не можете разговаривать по телефону

Теперь, когда вам поступит входящий звонок, на экране появится кнопка «Сообщение». Для быстрого ответа в виде SMS нужно нажать на нее и выбрать вариант шаблона. При желании вы можете написать сообщение вручную.

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Диктор идентификатора абонента

Эта функция очень полезна, когда вы используете наушники. Если смартфон лежит в кармане, сложно принять решение относительно того, стоит ли отвечать на входящий, ведь мы не знаем, кто звонит. Но диктор идентификатора абонента исправляет оплошность:

  1. Посетите настройки звонилки.
  2. Перейдите в раздел «Диктор идентификатора абонента».
  3. Активируйте функцию в одном из предложенных сценариев.
Диктор идентификатора абонента. Диктора можно включить даже на случай, если вы будете не в наушниках. Фото.

Диктора можно включить даже на случай, если вы будете не в наушниках

При поступлении входящего смартфон назовет имя абонента, если он добавлен в список контактов, или произнесет его номер. Дальше дело за вами: либо отвечайте, либо отклоняйте входящий вызов.

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