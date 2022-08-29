5 советов как сделать крутые фото на смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко 0

В 2022 сложно представить, чтобы при попытке запечатлеть какое-то событие человек лез в сумку за фотоаппаратом. Современные смартфоны отлично покрывают базовые потребности большинства пользователей и позволяют создавать очень красивые снимки. Именно благодаря этому они и вытеснили с рынка цифровые “мыльницы”, оставив только профессиональные фотоаппараты. К сожалению, физику не обманешь, и с такими устройствами современные смартфоны за счет слабой оптики пока тягаются с большим трудом. Но рано или поздно современные алгоритмы обработки выйдут на такой уровень, что отличать подобные снимки будут только профессионалы.

Трясущиеся руки — главный враг при съемке на смартфон.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Тем не менее, даже на смартфон надо уметь фотографировать, чтобы изображения получались четкими и красочными. Чтобы у вас получались крутые фотографии, собрали пять советов по съемке на смартфон. Используя их, вы сможете удивить своими снимками даже самых искушенных любителей фотографии.

Фото против солнца

Разница в фотографиях огромная.

Смартфоны на Андроиде дают пользователям значительно большее количество настроек для создания классных фотографий, чем на Айфонах. Особенно поклонники зеленого робота любят говорить про наличие ручного режима. Безусловно, ручной режим или режим профи в зависимости от модели смартфона — это отличная вещь, но пользоваться им могут далеко не все. Из-за большого количества различных настроек необходимо четко понимать, какая за что отвечает. В такой ситуации необходимо действительно быть профессионалом, чтобы во всем этом разбираться.

Большинство пользователей не захочет тратить на это время. К сожалению, не все знают, что отличных кадров можно добиться и с использованием автоматического режима. Первое, что необходимо сделать — это определить источник света. Если вы ведете съемку на улице, то солнце должно в обязательном порядке светить вам в спину. Тогда объект вашей съемки будет отлично освещен, и камера сможет правильно сбалансировать экспозицию.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ

Однако в некоторых ситуациях это не всегда возможно. Например, если вы хотите сделать фотографию на фоне какой-то достопримечательности. В такой ситуации нажмите пальцем на объект, на котором необходимо сфокусироваться камере, и проведите пальцем вверх или вниз, настраивая уровень освещения на снимке. Это позволит сделать снимок более темным или, наоборот, осветлить его.

Чем протереть камеру на телефоне

Обязательно протирайте камеру. Она загрязняется не меньше экрана.

С учетом того, что современные смартфоны имеют по меньшей мере два объектива в камере, то в обязательном порядке необходимо содержать их в чистоте. Очень часто выходит так, что из-за заляпанной камеры просто не получается сфокусироваться на объекте, и в итоге потенциально отличная фотография просто смазывается.

Чтобы этого не случалось, обязательно перед началом съемки протирайте объектив тканью для протирки очков. Она отлично убирает грязь и не оставляет разводов. А самое главное, что найти ее можно в любой оптике за достаточно символические 50-100 рублей. В крайнем случае можно использовать и футболку. Самое главное — ни в коем случае не протирайте объектив джинсами или любой другой грубой тканью. Его просто можно поцарапать.

Смартфон с оптическим зумом

Телефото объектив позволяет делать снимки без потери качества.

Многие современные смартфоны, помимо стандартного широкоугольного и суперширокоугольного объективов, оснащены еще и телефото модулем. С помощью него можно использовать оптическое приближение объектов. Некоторые флагманские смартфоны оснащены даже двумя такими объективами. Например, Samsung Galaxy S22 Ultra имеет в арсенале 3- и 10-кратный зум. Это означает, что вы можете приближать любой объект без потери в качестве съемки. Зачастую такой способ может значительно повысить качество итогового снимка.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Однако имейте в виду, что использовать оптический зум в условиях плохого освещения не стоит. Часто производители устанавливают в такие модули менее светосильные объективы, в отличие от широкоугольной камеры. Именно поэтому снимки могут получаться зернистыми. Задействовать телефото модули лучше при идеальном дневном свете.

Редактировать фото на телефоне

На этом фото подкручена контрастность и яркость.

В недавнем материале мы рассказывали, как можно заменить небо на фотографиях на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Не все другие производители предлагают подобную функциональность, но базовую цветокоррекцию на снимке сделать можно хоть на каком устройстве.

Обязательно используйте эти возможности. Это позволит сделать итоговую фотографию более красочной и яркой. Не советую применять фильтры, они могут испортить снимок. А вот поиграть с яркостью, контрастностью, насыщенностью и красочностью можно. Регулируйте эти ползунки до момента, пока итоговый снимок вам не понравится. На смартфонах Xiaomi доступ к ним можно получить следующим образом:

  • Откройте галерею и выберите фото, которое хотите отредактировать.
  • Внизу нажмите кнопку “Изменить”.
  • Перейдите в раздел “Уровни”.

После этого перед вами появятся все параметры, описанные ранее. Не бойтесь двигать ползунки и проверять результат. Ведь если вам не понравится, можно все откатить назад.

Штатив для смартфона

Штатив позволяет сделать очень удачные и четкие снимки.

Но одним из самых важных моментов в съемке в любом случае будут ваши прямые руки. Если вы сильно трясете телефон или просто не можете держать его ровно, то какой бы крутой не была система стабилизации в вашем смартфоне, снимок все равно получится смазанным. При наличии сомнений в прямоте рук советую использовать штатив или устанавливать смартфон на ровные поверхности. В таком случае вы сможете избежать ненужной тряски, и фотографии будут получаться четкими. Особенно это важно при съемке в темноте и сумерках. Снимки в таких условиях создаются немного дольше, и поэтому статичное положение будет наиболее важно.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

Отдельно следует отметить наличие в большинстве современных смартфонов суперширокоугольного объектива. Не стесняйтесь использовать его для съемки пейзажей. Благодаря ему снимок вместит в себя значительно больше информации, а итоговое изображение будет более впечатляющим. Не бойтесь импровизировать со своей камерой, и тогда ваши фотографии удивят не только вас, но и ваших родных и близких, и подписчиков в социальных сетях.

Теги
Лонгриды для вас
Galaxy A53
Какой смартфон лучше купить вместо Galaxy A53

Совсем недавно Samsung выпустила Galaxy A53, который должен стать новым бестселлером среди всех смартфонов компании. Аппарат и вправду оказался весьма неплохим. Соблюдая преемственность между моделями, новинка получила заметный аппаратный и программный апгрейд, не только став производительнее своих предшественников, но и увеличив количество причитающихся ей обновлений Android до четырёх. Однако Galaxy A53 - откровенно не идеальный смартфон. Не идеальный хотя бы потому, что в той же ценовой категории есть и другой аппарат, который практически во всём лучше.

Читать далее
Жутко дорогой, но очень хороший. Новые подробности о Xiaomi 12 Ultra

Когда должен выйти новый телефон именитого бренда, это всегда интересно. Если это флагман, то интереса становится еще больше, но компании тщательно скрывают все данные. В этом году нас ждет по-настоящему крутой Xiaomi 12 Ultra, и мы уже знаем о нем все больше и больше информации благодаря утечкам, которые часто просто убивают интригу (в этом их минус). В этом году нас ждет действительно большое обновление, и компания уже почти готова его представить. Поэтому давайте обсудим, чего нам ждать и сколько это будет стоить.

Читать далее
Как выбрать смартфон правильно и не повестись на уловки производителей

Смартфонов на рынке стало чрезвычайно много и каждый пытается внести что-то свое, продав устройство по приемлемой для потребителя цене. К сожалению, сами разработчики не могут нормально заработать, предлагая смартфоны по низкой цене, поэтому постоянно приходится прибегать к различным уловкам и экономить там, где возможно и не критично. С точки зрения покупателя, такая экономия на комплектующих оборачивается дискомфортом и жалобами на работоспособность устройства. Да что уж там - хочется плюнуть, отнести смартфон и забрать свои деньги. Разбираемся, на чем производители смартфонов экономят чаще всего.

Читать далее
Новый комментарий