5 советов как сделать крутые фото на смартфон

В 2022 сложно представить, чтобы при попытке запечатлеть какое-то событие человек лез в сумку за фотоаппаратом. Современные смартфоны отлично покрывают базовые потребности большинства пользователей и позволяют создавать очень красивые снимки. Именно благодаря этому они и вытеснили с рынка цифровые “мыльницы”, оставив только профессиональные фотоаппараты. К сожалению, физику не обманешь, и с такими устройствами современные смартфоны за счет слабой оптики пока тягаются с большим трудом. Но рано или поздно современные алгоритмы обработки выйдут на такой уровень, что отличать подобные снимки будут только профессионалы.

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Тем не менее, даже на смартфон надо уметь фотографировать, чтобы изображения получались четкими и красочными. Чтобы у вас получались крутые фотографии, собрали пять советов по съемке на смартфон. Используя их, вы сможете удивить своими снимками даже самых искушенных любителей фотографии.

Фото против солнца

Смартфоны на Андроиде дают пользователям значительно большее количество настроек для создания классных фотографий, чем на Айфонах. Особенно поклонники зеленого робота любят говорить про наличие ручного режима. Безусловно, ручной режим или режим профи в зависимости от модели смартфона — это отличная вещь, но пользоваться им могут далеко не все. Из-за большого количества различных настроек необходимо четко понимать, какая за что отвечает. В такой ситуации необходимо действительно быть профессионалом, чтобы во всем этом разбираться.

Большинство пользователей не захочет тратить на это время. К сожалению, не все знают, что отличных кадров можно добиться и с использованием автоматического режима. Первое, что необходимо сделать — это определить источник света. Если вы ведете съемку на улице, то солнце должно в обязательном порядке светить вам в спину. Тогда объект вашей съемки будет отлично освещен, и камера сможет правильно сбалансировать экспозицию.

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Однако в некоторых ситуациях это не всегда возможно. Например, если вы хотите сделать фотографию на фоне какой-то достопримечательности. В такой ситуации нажмите пальцем на объект, на котором необходимо сфокусироваться камере, и проведите пальцем вверх или вниз, настраивая уровень освещения на снимке. Это позволит сделать снимок более темным или, наоборот, осветлить его.

Чем протереть камеру на телефоне

С учетом того, что современные смартфоны имеют по меньшей мере два объектива в камере, то в обязательном порядке необходимо содержать их в чистоте. Очень часто выходит так, что из-за заляпанной камеры просто не получается сфокусироваться на объекте, и в итоге потенциально отличная фотография просто смазывается.

Чтобы этого не случалось, обязательно перед началом съемки протирайте объектив тканью для протирки очков. Она отлично убирает грязь и не оставляет разводов. А самое главное, что найти ее можно в любой оптике за достаточно символические 50-100 рублей. В крайнем случае можно использовать и футболку. Самое главное — ни в коем случае не протирайте объектив джинсами или любой другой грубой тканью. Его просто можно поцарапать.

Смартфон с оптическим зумом

Многие современные смартфоны, помимо стандартного широкоугольного и суперширокоугольного объективов, оснащены еще и телефото модулем. С помощью него можно использовать оптическое приближение объектов. Некоторые флагманские смартфоны оснащены даже двумя такими объективами. Например, Samsung Galaxy S22 Ultra имеет в арсенале 3- и 10-кратный зум. Это означает, что вы можете приближать любой объект без потери в качестве съемки. Зачастую такой способ может значительно повысить качество итогового снимка.

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Однако имейте в виду, что использовать оптический зум в условиях плохого освещения не стоит. Часто производители устанавливают в такие модули менее светосильные объективы, в отличие от широкоугольной камеры. Именно поэтому снимки могут получаться зернистыми. Задействовать телефото модули лучше при идеальном дневном свете.

Редактировать фото на телефоне

В недавнем материале мы рассказывали, как можно заменить небо на фотографиях на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Не все другие производители предлагают подобную функциональность, но базовую цветокоррекцию на снимке сделать можно хоть на каком устройстве.

Обязательно используйте эти возможности. Это позволит сделать итоговую фотографию более красочной и яркой. Не советую применять фильтры, они могут испортить снимок. А вот поиграть с яркостью, контрастностью, насыщенностью и красочностью можно. Регулируйте эти ползунки до момента, пока итоговый снимок вам не понравится. На смартфонах Xiaomi доступ к ним можно получить следующим образом:

Откройте галерею и выберите фото, которое хотите отредактировать.

Внизу нажмите кнопку “Изменить”.

Перейдите в раздел “Уровни”.

После этого перед вами появятся все параметры, описанные ранее. Не бойтесь двигать ползунки и проверять результат. Ведь если вам не понравится, можно все откатить назад.

Штатив для смартфона

Но одним из самых важных моментов в съемке в любом случае будут ваши прямые руки. Если вы сильно трясете телефон или просто не можете держать его ровно, то какой бы крутой не была система стабилизации в вашем смартфоне, снимок все равно получится смазанным. При наличии сомнений в прямоте рук советую использовать штатив или устанавливать смартфон на ровные поверхности. В таком случае вы сможете избежать ненужной тряски, и фотографии будут получаться четкими. Особенно это важно при съемке в темноте и сумерках. Снимки в таких условиях создаются немного дольше, и поэтому статичное положение будет наиболее важно.

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Отдельно следует отметить наличие в большинстве современных смартфонов суперширокоугольного объектива. Не стесняйтесь использовать его для съемки пейзажей. Благодаря ему снимок вместит в себя значительно больше информации, а итоговое изображение будет более впечатляющим. Не бойтесь импровизировать со своей камерой, и тогда ваши фотографии удивят не только вас, но и ваших родных и близких, и подписчиков в социальных сетях.