Android-смартфоны с экосистемой не хуже, чем у Apple

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Герман Вологжанин

Главным преимуществом iOS в сравнении с Android является продвинутая экосистема, то есть совокупность устройств, объединенных в общее пространство. Вы можете купить смартфон, планшет, смарт-часы и компьютер от Apple будучи уверены, что переход с одного гаджета на другой будет бесшовным, а вам не придется использовать кучу аккаунтов для доступа к разным сервисам. При этом своя экосистема есть и у Android, которую органично дополняют наработки отдельных брендов.

Android-смартфоны с экосистемой не хуже, чем у Apple. Производители, которым есть, что ответить Apple. Фото.

Производители, которым есть, что ответить Apple

Аккаунт Google на смартфоне

Каждый смартфон, сертифицированный Google (большинство брендов за исключением HUAWEI), объединены в общую экосистему. Вне зависимости от того, девайсом какой компании вы пользуетесь, вы сможете без труда перенести данные с одного устройства на другое, вывести изображение с телефона на экран телевизора и выполнить кучу других действий, не прибегая к использованию дополнительных программ.

Как создать аккаунт Гугл на телефоне Андроид

Связующим звеном между устройствами на Android, к которым относятся смартфоны, планшеты, телевизоры и смарт-часы на Wear OS, является облачное хранилище Google Drive. Оно способно в автоматическом режиме загружать данные календаря, контактов и мультимедиа, благодаря чему вся информация становится доступна на каждом Android-устройстве, где вы вошли в аккаунт Google.

Аккаунт Google на смартфоне. Аккаунт Google предоставляет бесшовный доступ ко множеству сервисов на смартфонах, планшетах и телевизорах. Фото.

Аккаунт Google предоставляет бесшовный доступ ко множеству сервисов на смартфонах, планшетах и телевизорах

Преимуществом экосистемы Android является огромное количество сервисов, включающих в себя голосового ассистента на русском языке, сверхпопулярный видеохостинг YouTube и многое другое. Вместе с тем Google заметно проигрывает Apple в том, что касается взаимодействия между смартфоном и компьютером, ведь большинство ПК сегодня использует операционную систему Windows от компании Microsoft. Из-за этого взаимодействие между этими устройствами получается не столь бесшовным, как хотелось бы.

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Что входит в экосистему Samsung

Отсутствие компьютеров в экосистеме Android не мешает отдельным брендам, настроить собственный вариант взаимодействия между устройствами, который не требует выполнения лишних действий вроде скачивания дополнительных программ и повторной авторизации.

Что входит в экосистему Samsung. Единый интерфейс и доступ ко всем файлам через DeX. Фото.

Единый интерфейс и доступ ко всем файлам через DeX

Так, смартфоны Samsung поддерживают режим DeX, позволяющий вывести интерфейс Android, адаптированный под ПК, на внешний монитор или ноутбук. Получается своего рода альтернатива Windows для работы в едином с телефоном пространстве.

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Кроме того, Samsung активно сотрудничает с Google и Microsoft, что выливается в появление уникальных фишек и взаимной интеграции, казалось бы, несовместимых, устройств. Поэтому в оболочку One UI интегрирована функциональность приложения «Связь с Windows», позволяющая объединить смартфон и компьютер в общее пространство без необходимости установки дополнительного софта.

Что входит в экосистему Samsung. Экосистема Samsung объединяет самые разные устройства. Фото.

Экосистема Samsung объединяет самые разные устройства

Наконец, Samsung отличается широким разнообразием устройств от смартфонов и планшетов до смарт-часов и ноутбуков, что делает ее пространство сопоставимым по своим размерам с экосистемой Apple.

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Экосистема HUAWEI — китайский ответ Google

В отличие от Samsung и других производителей Android-смартфонов, для компании HUAWEI закрыты двери в офис Google. С одной стороны, это плохо, ведь китайские устройства лишаются доступа к базовым фишкам экосистемы. С другой — трудности помогли HUAWEI создать собственное пространство, которое в отдельных моментах способно дать фору хваленой экосистеме Samsung.

Экосистема HUAWEI — китайский ответ Google. HUAWEI отлично живется и без сервисов Google. Фото.

HUAWEI отлично живется и без сервисов Google

Взамен аккаунту Google компания HUAWEI предлагает собственный аккаунт и, в отличие от пользователей корейских устройств, любителям китайщины не нужно заводить две учетные записи (Samsung и Google). Вполне хватит и одной, которая предоставит доступ к альтернативным сервисам, включающим в себя и магазин приложений, и облачное хранилище. Разве что голосового ассистента не хватает.

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Взаимодействие смартфона и ПК на HUAWEI реализовано через функцию HUAWEI Share. Поднеся мобильное устройство к ноутбуку компанию, можно моментально вывести на экран изображение с Android, превратив оба гаджета в единое целое с общим буфером обмена.

Что умеет экосистема HONOR

Как бы компания HONOR ни старалась откреститься от HUAWEI, влияние старшего брата заметно до сих пор. Об этом заставляет задуматься не только схожесть устройств двух брендов, но и функция HONOR Magic-Link, объединяющая смартфон и ПК по примеру HUAWEI Share.

Что умеет экосистема HONOR. HONOR Magic-Link — то же, что и HUAWEI Share. Фото.

HONOR Magic-Link — то же, что и HUAWEI Share

Экосистема HONOR включает такое же количество устройств, что и пространство HUAWEI, а преимуществом неподсанкционного брата является наличие сервисов Google. Поэтому при необходимости и базовыми фишками взаимной интеграции Android можно воспользоваться.

Устройства экосистемы Xiaomi

Экосистема Xiaomi кладет на лопатки всех конкурентов от Apple до Samsung количеством разных устройств. Ведь помимо смартфонов, ноутбуков и планшетов эта компания при посредничестве своих суббрендов выпускает кучу гаджетов умного дома от весов до скакалок и даже собственный автомобиль.

Устройства экосистемы Xiaomi. Такое количество устройств есть только у Xiaomi. Фото.

Такое количество устройств есть только у Xiaomi

Другое дело, что полноценная интеграция устройств доступна только в Китае, в то время как житель России не найдет ничего общего между, например, смартфонами и компьютерами бренда. Даже объединить телефоны и планшеты, выпущенные для глобального рынка, компания из КНР не в состоянии, так что качество экосистемы Xiaomi уступает базовым возможностям Android.

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Чтобы настроить тесное взаимодействие между устройствами Xiaomi вам придется устанавливать дополнительные программы, зачастую несовместимые друг с другом. Так, для подключения умных весов потребуется Zepp Life, а настроить смарт-часы Redmi Watch 4 получится только через Mi Fitness. Поэтому Xiaomi — яркий пример ситуации, когда количество не перетекает в качество.

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